Contrat résilié : l’attaquant du FC Liverpool, valorisé 85 millions d’euros, devrait être disponible gratuitement lors du mercato estival

Nunez s'était vu retirer son droit de jouer en Saudi Pro League cet hiver, après le transfert de Karim Benzema à Al Hilal. Cette décision s'explique par la réglementation locale relative aux joueurs étrangers. Celle-ci stipule qu'un effectif ne peut compter plus de dix joueurs étrangers, dont huit sans restriction d'âge et deux âgés de moins de 20 ans.

Auparavant, Nunez n’avait pas entièrement convaincu : en 22 matchs, il avait marqué neuf buts et délivré cinq passes décisives. Depuis son arrivée début février, Benzema affiche des statistiques identiques, mais en seulement douze rencontres.

Pour Nunez, cette situation est un coup dur à quatre mois de la Coupe du monde. Depuis le 16 février, l’attaquant de 26 ans n’a plus disputé la moindre rencontre officielle avec son club. Lors du dernier match de groupe de la Ligue des champions de l’AFC, où il était encore éligible, Nunez avait pourtant inscrit un doublé. Écarté du groupe lors de l’élimination en huitièmes de finale en avril, il a ensuite été remplacé en fin de rencontre lors des deux matchs amicaux face à l’Angleterre et à l’Algérie fin mars. Malgré ce temps de jeu limité, il devrait tout de même figurer dans la liste des sélectionnés.