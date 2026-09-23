Bildbyran
Traduit par
Contrat de deux ans avec une option jusqu’en 2030 ! La Fédération argentine fait une offre officielle de prolongation à Lionel Scaloni
La fédération étudie les conditions d’une prolongation lucrative
L’Association du football argentin (AFA) a officiellement soumis à Scaloni une offre de prolongation de contrat de deux ans, avec une option allant jusqu’à la Coupe du monde 2030. Cette démarche décisive intervient après que le sélectionneur a précédemment laissé entendre qu’il pourrait se retirer à l’expiration de son contrat actuel en décembre prochain. Les dirigeants attendent désormais une réponse définitive du technicien, tout en suivant des discussions productives avec son entourage.
- Getty Images Sport
Des négociations en cours nourrissent l’optimisme au sein de la direction
Les dirigeants de la fédération restent pleinement confiants quant au maintien du sélectionneur qui a orchestré un âge d’or pour l’Argentine. Donnant une mise à jour sur les négociations contractuelles en cours, le journaliste Gaston Edul a rapporté via X : « L’AFA a transmis sa proposition de prolongation à Lionel Scaloni. C’est jusqu’en 2028 (Copa America) avec la possibilité de prolonger pour deux années supplémentaires (jusqu’à la Coupe du monde 2030). Il n’y a pas encore eu de réponse définitive du sélectionneur, mais il y a de l’optimisme à l’AFA parce que ses représentants négocient et c’est un bon signe. »
Un succès sans précédent scelle l’héritage de l’entraîneur
Depuis sa prise de fonctions en 2018, Scaloni a supervisé un âge d’or marqué par la Coupe du monde 2022 et deux sacres consécutifs en Copa America, avant de mener l’Argentine à une place de finaliste lors de l’édition 2026. Évoquant l’incertitude grandissante autour de l’avenir du sélectionneur, le gardien de Chelsea Emiliano Martinez a déclaré à ESPN Argentina : « Je n’en ai aucune idée. Cela se joue entre Scaloni et son staff, mais quoi qu’il décide, nous le soutiendrons toujours. »
- Getty Images Sport
Trois rencontres à venir attendent Scaloni
L’Argentine se prépare désormais à une exigeante série de trois matches amicaux internationaux, avec une rencontre contre la Bolivie le 30 septembre avant d’affronter le Burkina Faso trois jours plus tard. Ce calendrier intense s’achèvera par un hommage émouvant à Lionel Messi à Buenos Aires contre le Bénin le 6 octobre. Les performances de l’équipe lors de ces rencontres pourraient fortement influencer le verdict final du sélectionneur concernant son avenir sur le banc.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles