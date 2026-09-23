Les dirigeants de la fédération restent pleinement confiants quant au maintien du sélectionneur qui a orchestré un âge d’or pour l’Argentine. Donnant une mise à jour sur les négociations contractuelles en cours, le journaliste Gaston Edul a rapporté via X : « L’AFA a transmis sa proposition de prolongation à Lionel Scaloni. C’est jusqu’en 2028 (Copa America) avec la possibilité de prolonger pour deux années supplémentaires (jusqu’à la Coupe du monde 2030). Il n’y a pas encore eu de réponse définitive du sélectionneur, mais il y a de l’optimisme à l’AFA parce que ses représentants négocient et c’est un bon signe. »