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« Contrat à long terme signé » : le gardien de but de Manchester City, Gianluigi Donnarumma, annonce avec malice son mariage avec son amour de toujours, Alessia Elefante
Communiqué officiel : transfert
Après avoir épousé son amour de jeunesse, le gardien de but de Manchester City a publié une série de magnifiques photos de mariage sur Instagram. Il a accompagné ces clichés d’une légende pleine d’humour : « Contrat à long terme signé. ». La publication est rapidement devenue virale, attirant l’attention des supporters et de ses coéquipiers. Même le célèbre journaliste spécialisé dans les transferts, Fabrizio Romano, n’a pas pu s’empêcher de réagir. Fidèle à son style, Romano a commenté avec sa phrase fétiche : « Here we go », indiquant ainsi que cette « affaire » était bel et bien conclue.
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De la demande en mariage à Paris au grand jour
Si la cérémonie s’est déroulée cette semaine, le coup d’envoi avait été donné dès la fin de l’année 2024. En stage dans la capitale avec le PSG, Donnarumma avait alors demandé sa main dans une pièce ornée de ballons et de roses. Cette demande intime officialisait une décennie d’amour.
Pour la cérémonie, le gardien a misé sur un costume couleur tabac associé à une chemise décontractée à col rond, tandis que la mariée a surpris en optant pour un pantalon palazzo et un haut blanc, une tenue à la fois moderne et élégante. Le décor, parsemé de roses blanches et roses, rappelait subtilement l’esthétique de leurs fiançailles.
Une relation née à Castellammare
Cette union officialise une étape majeure pour le couple, ensemble depuis près de dix ans. Donnarumma et Elefante se sont rencontrés enfants à Castellammare di Stabia, leur ville natale, et ont fréquenté la même école. Leur relation amoureuse a débuté en 2016, alors que le gardien se faisait déjà un nom à l’AC Milan.
Architecte d’intérieur de profession, elle n’a jamais cessé de soutenir le gardien, le suivant de Milan à Paris lors de son passage au Paris Saint-Germain, puis en Angleterre lorsqu’il a rejoint Manchester City. Leur lien est resté intact malgré plusieurs transferts très médiatisés au sein des plus grandes ligues européennes.
- AFP
Tourné vers l’avenir avec City
Sa situation personnelle désormais assainie, Donnarumma peut se consacrer pleinement à ses missions entre les poteaux, aussi bien avec Manchester City qu’avec la Nazionale. Le portier affiche un niveau de forme éclatant sous les ordres de Pep Guardiola, faisant valoir la fiabilité et les qualités de parade qui l’avaient propulsé au rang de prodige dès son adolescence en Serie A.