Si la cérémonie s’est déroulée cette semaine, le coup d’envoi avait été donné dès la fin de l’année 2024. En stage dans la capitale avec le PSG, Donnarumma avait alors demandé sa main dans une pièce ornée de ballons et de roses. Cette demande intime officialisait une décennie d’amour.

Pour la cérémonie, le gardien a misé sur un costume couleur tabac associé à une chemise décontractée à col rond, tandis que la mariée a surpris en optant pour un pantalon palazzo et un haut blanc, une tenue à la fois moderne et élégante. Le décor, parsemé de roses blanches et roses, rappelait subtilement l’esthétique de leurs fiançailles.