Contrairement au sélectionneur national Julian Nagelsmann, la star de la DFB aurait mené « de nombreux entretiens individuels » lors de la Coupe du monde

Leroy Sané a évolué au poste de numéro 10, Maximilian Beier a occupé l'aile droite et Angelo Stiller s'est positionné au milieu de terrain central. L'attaquant Deniz Undav s'est de nouveau retrouvé parmi les remplaçants, qui ont conclu la séance par des exercices de tirs au but.

La véritable surprise est survenue en soirée, lors de la conférence de presse à New York : le sélectionneur a annoncé qu’il n’effectuerait aucun changement dans le onze de départ, sauf en cas de blessure.

Une grande partie du groupe a été prise de court par cette annonce. Plusieurs joueurs l’ont découverte par la presse et ont longuement cherché à comprendre les choix tactiques qui sous-tendaient la dernière séance.