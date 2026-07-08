Les tensions au sein de l’équipe auraient commencé dès la matinée de la dernière séance d’entraînement, juste avant le troisième match de groupe contre l’Équateur (1-2). Nagelsmann a fait tester, au sein de ce qui était censé être l’équipe type, une formation qui a fait grand bruit en interne.
Traduit par
Contrairement au sélectionneur national Julian Nagelsmann, la star de la DFB aurait mené « de nombreux entretiens individuels » lors de la Coupe du monde
Leroy Sané a évolué au poste de numéro 10, Maximilian Beier a occupé l'aile droite et Angelo Stiller s'est positionné au milieu de terrain central. L'attaquant Deniz Undav s'est de nouveau retrouvé parmi les remplaçants, qui ont conclu la séance par des exercices de tirs au but.
La véritable surprise est survenue en soirée, lors de la conférence de presse à New York : le sélectionneur a annoncé qu’il n’effectuerait aucun changement dans le onze de départ, sauf en cas de blessure.
Une grande partie du groupe a été prise de court par cette annonce. Plusieurs joueurs l’ont découverte par la presse et ont longuement cherché à comprendre les choix tactiques qui sous-tendaient la dernière séance.
- Getty Images
Deniz Undav semble agacé par Nagelsmann
Au sein de l'équipe, tous s'attendaient à ce que Jamal Musiala obtienne un temps de repos. Ce revirement a particulièrement surpris Undav. L'attaquant, assis aux côtés du sélectionneur national lors de la conférence de presse, a vu ses espoirs de figurer dans le onze de départ s'évanouir en direct.
Malgré ses trois buts et ses deux passes décisives, l’attaquant devra donc se contenter une nouvelle fois du banc. Un choix surprenant au vu de son efficacité, et qui n’a pas manqué d’étonner plusieurs observateurs.
Selon nos informations, Kimmich a multiplié les entretiens individuels.
Trois jours après les événements du match contre l’Équateur, un courant d’opinion s’est clairement formé au sein de l’équipe pour remettre en question les choix tactiques du sélectionneur. Le capitaine Joshua Kimmich se trouvait au cœur de ces débats.
Selon le rapport, une opinion s’est forgée au sein de l’effectif : Kimmich doit retrouver le poste de milieu défensif qu’il occupe au Bayern Munich. Les internationaux partagent tous ce point de vue : dans l’entrejeu, le capitaine peut exercer une influence bien plus grande sur le jeu, tandis que ses qualités seraient sous-utilisées comme arrière droit.
Alors que Nagelsmann créait une certaine distance par sa communication peu claire, Kimmich endossait de plus en plus le rôle de médiateur interne au sein du camp de l’équipe à Winston-Salem. Contrairement à Nagelsmann, Kimmich aurait mené « de nombreux entretiens individuels » au Graylyn Estate.
Tout au long du stage américain, il s’est entretenu en tête-à-tête avec presque tout le groupe pour préserver la cohésion durant cette phase agitée de la tournée.
- Getty Images
La DFB (Fédération allemande de football) envisage de recruter Jürgen Klopp pour succéder à Nagelsmann, récemment démissionnaire.
Julian Nagelsmann a quitté son poste de sélectionneur de l’Allemagne quelques jours après l’élimination de la Mannschaft lors de sa troisième Coupe du monde consécutive. Il avait dans un premier temps refusé de démissionner immédiatement après l’élimination, mais la Fédération allemande de football (DFB) a ensuite officialisé une séparation à l’amiable. Selon nos informations, les dirigeants de la DFB – le président Bernd Neuendorf, le patron de la DFL Hans-Joachim Watzke et le directeur sportif Rudi Völler – lui auraient suggéré de renoncer à son poste, ce qu’il a finalement accepté.
Pour lui succéder, la DFB négocie activement l’arrivée de Jürgen Klopp. En principe, l’ancien coach du Borussia Dortmund serait disponible si Red Bull acceptait de le libérer de son contrat, qui court jusqu’en 2029. Il y occupe actuellement le poste de « Global Head of Soccer ».
Une clause de départ, vraisemblablement verbale, obligerait la DFB à payer une indemnité. Selon Bild, Red Bull réclamerait plusieurs millions d’euros.
Le vice-président de la DFB, Watzke, a donc monté la pression sur le fabricant de boissons énergisantes pour qu’il libère l’entraîneur convoité. « Quelle entreprise voudrait voir sur son drapeau d’image : “J’ai empêché l’engagement de Jürgen Klopp” ? », a lancé le président du BVB sur la chaîne ZDF. La Fédération allemande de football devrait « essayer d’éviter » de verser pour la première fois une indemnité de transfert pour un entraîneur. Habituellement pessimiste, il se montre toutefois confiant concernant cette nomination : « On va y arriver aussi. »
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles