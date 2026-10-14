Malgré des occasions manquées par Bruno Guimaraes et Mikel Merino en première période, le score était toujours de parité à la pause. Arteta n’a pourtant pas cédé à la tentation de revoir de fond en comble son dispositif tactique. Sa patience a été récompensée après la reprise, lorsque ses ajustements ont porté leurs fruits. Les entrées en jeu de Saka, Martin Odegaard et Kai Havertz en seconde période se sont révélées décisives pour désorganiser la défense adverse.

Revenant sur le calme de l’entraîneur à la mi-temps et sur l’apport des remplaçants, Eze a expliqué que de légers ajustements, plutôt que de grands changements, avaient permis de débloquer la rencontre. « Je pense qu’il s’agissait surtout de continuer sur notre lancée, a déclaré Eze. Nous avons évidemment ajusté quelques détails pour avoir un peu plus de maîtrise, mais nous avons surtout continué à faire ce que nous faisions. Nous faisions déjà beaucoup de choses en première période, et je pense que les joueurs entrés en jeu nous ont vraiment aidés à passer à la vitesse supérieure. Leur apport a été important. »

Cette montée en puissance en seconde période a non seulement assuré le résultat, mais aussi donné à l’équipe un élan précieux avant son prochain rendez-vous en Ligue des champions. À l’idée de se mesurer aux meilleures équipes d’Europe, Eze a fait part de son envie de disputer de grandes soirées européennes : « [Jouer contre de grands clubs comme le Bayern], c’est toujours plaisant. C’est toujours ce qu’on a envie de faire, on veut se mesurer aux meilleurs. Alors oui, j’en profiterai le moment venu. »