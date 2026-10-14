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« Continuez comme ça » : Eberechi Eze révèle le message de Mikel Arteta à la mi-temps et salue « l’impact important » des remplaçants d’Arsenal lors de la victoire face à Lille en Ligue des champions
Un coup d’accélérateur en seconde période vient à bout d’une résistance tenace
L’international anglais a raconté le discours de son entraîneur dans le vestiaire et attribué aux remplaçants le mérite d’avoir fait basculer le match lors de la victoire 3-0 remportée mardi face à une équipe visiteuse de Ligue 1 à l’Emirates Stadium. Contenus par la défense disciplinée des Dogues pendant la première heure de jeu, les locaux ont finalement trouvé la faille lorsque Jurrien Timber a marqué d’un ballon piqué sur une passe de Noni Madueke. L’entrée en jeu des remplaçants a ensuite complètement inversé la dynamique, lançant une séquence de sept minutes sans pitié qui a scellé le sort de la rencontre.
- AFP
Le meneur de jeu savoure une prestation offensive fluide
Rarement titularisé, Eze a doublé la mise trois minutes après l’ouverture du score, concluant avec sang-froid une passe en retrait de Bukayo Saka, avant que l’ailier n’inscrive un troisième but à la 71e minute.
Ravi d’avoir marqué lors d’une prestation collective bien huilée, Eze a déclaré au site officiel du club : « C’est plaisant ! On sait que les occasions vont venir de partout, alors il faut simplement être prêt, se trouver au bon endroit, dans les bons espaces, pour être à la conclusion des actions. C’est un plaisir de jouer dans cette équipe ! »
Le joueur de 28 ans a poursuivi : « Nous avons tous pris du plaisir dans ce match. Nous avons dominé et nous aimons gagner, c’est donc l’essentiel », avant d’ajouter : « Je veux toujours jouer, je veux toujours marquer, et c’est mon état d’esprit : je vais continuer à me donner à fond et à travailler. »
Les renforts venus du banc font la différence
Malgré des occasions manquées par Bruno Guimaraes et Mikel Merino en première période, le score était toujours de parité à la pause. Arteta n’a pourtant pas cédé à la tentation de revoir de fond en comble son dispositif tactique. Sa patience a été récompensée après la reprise, lorsque ses ajustements ont porté leurs fruits. Les entrées en jeu de Saka, Martin Odegaard et Kai Havertz en seconde période se sont révélées décisives pour désorganiser la défense adverse.
Revenant sur le calme de l’entraîneur à la mi-temps et sur l’apport des remplaçants, Eze a expliqué que de légers ajustements, plutôt que de grands changements, avaient permis de débloquer la rencontre. « Je pense qu’il s’agissait surtout de continuer sur notre lancée, a déclaré Eze. Nous avons évidemment ajusté quelques détails pour avoir un peu plus de maîtrise, mais nous avons surtout continué à faire ce que nous faisions. Nous faisions déjà beaucoup de choses en première période, et je pense que les joueurs entrés en jeu nous ont vraiment aidés à passer à la vitesse supérieure. Leur apport a été important. »
Cette montée en puissance en seconde période a non seulement assuré le résultat, mais aussi donné à l’équipe un élan précieux avant son prochain rendez-vous en Ligue des champions. À l’idée de se mesurer aux meilleures équipes d’Europe, Eze a fait part de son envie de disputer de grandes soirées européennes : « [Jouer contre de grands clubs comme le Bayern], c’est toujours plaisant. C’est toujours ce qu’on a envie de faire, on veut se mesurer aux meilleurs. Alors oui, j’en profiterai le moment venu. »
- APL
Un choc entre poids lourds met à l’épreuve un bilan impressionnant
En signant une neuvième victoire en 10 matches, toutes compétitions confondues, cette saison, Arsenal a également porté à 14 matches sa série de victoires dans la phase de ligue de la Ligue des champions, entamée après sa défaite face à l’Inter Milan en novembre 2024.
Avant de s’envoler pour l’Allemagne et son choc face au Bayern Munich mercredi prochain, le géant de Premier League doit d’abord se rendre sur le terrain de Nottingham Forest ce week-end, dans le cadre des compétitions nationales. La régularité comme la profondeur de l’effectif d’Arteta seront mises à rude épreuve, alors qu’Arsenal cherchera à préserver son bilan défensif immaculé en Europe.
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