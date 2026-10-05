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Antonio Conte NapoliGetty
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Conte, message au Milan et à United : « Je veux un club qui a perdu de vue sa propre histoire pour le ramener à la victoire »

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Les propos de l’entraîneur dans The Athletic, avec plusieurs pistes sur l’avenir.

Antonio Conte se confie à The Athletic. L'ancien entraîneur de la Juventus, de l'Inter et de Naples a parlé de son présent, de son passé et de son avenir, en s'attardant sur plusieurs sujets, à commencer justement par l'équipe d'Italie :


SUR LE MONDIAL 1994 - « Tu sais que j'ai remporté une médaille d'argent à la Coupe du monde ? On se souvient que le Brésil a gagné la finale, pas que l'Italie l'a perdue aux tirs au but. Une Italie avec Roby Baggio et Franco Baresi. Si nous avions gagné ce match, je serais reconnu comme champion du monde. »


SUR L'EURO 2000 - « À l'Euro 2000, nous avons perdu la finale contre la France sur un but en or. Qui s'en souvient ? C'est agaçant, mais c'est la vérité. On ne se souvient pas de celui qui a terminé deuxième. À la Juventus, nous avons gagné la Ligue des champions aux tirs au but contre l'Ajax, mais j'ai perdu trois autres finales.


SUR LES DÉFAITES - « Voilà pourquoi, souvent, quand je parle à mes joueurs, au moment décisif, j'affiche une rage de vaincre très forte et j'essaie de la leur transmettre. Parce que je le sais. J'ai beaucoup gagné, mais j'ai aussi beaucoup perdu. Vraiment beaucoup. Et quand tu perds... et c'est quelque chose que je veux que mes joueurs comprennent bien, parce que je l'ai vécu personnellement... si tu perds une finale de Coupe du monde ou de Ligue des champions, puis que tu pars en vacances, tu peux penser qu'il y aura une prochaine fois. Mais il n'y a pas toujours une prochaine fois. Celle-ci est la dernière. »


SUR CHELSEA - « Personne n'aurait pensé que le mien serait le dernier titre ? C'est ça, le problème. Voilà pourquoi le travail acharné est important. Gagner n'est pas facile ; cela demande de l'engagement. Certains pensent que le succès tombe du ciel et atterrit dans ton giron. Mais il faut aller le chercher. Rester assis à en parler ne le fait pas arriver. C'était un titre de Premier League que nous avons remporté en outsiders. Nous n'avions pas réalisé de grandes recrues. Nous avions pris David Luiz, Marcos Alonso et N'Golo Kanté : le club m'a demandé dix fois si j'étais sûr de lui. Ce n'était pas le joueur typique de Chelsea : grand et beau. C'était le genre de garçon que, quand tu le voyais, c'était simplement... eh bien, quand je l'ai vu pour la première fois, moi aussi j'avais quelques doutes sur son physique, mais j'étais convaincu que c'était un joueur de haut niveau. »









  • SUR ARSENAL ET FABREGAS - « Il y a une direction, il y a une vision. Arteta définit la direction, exactement comme le faisaient Klopp et Guardiola. À mon avis, l’entraîneur doit être au centre ; il doit être important. Si vous n’êtes pas content, vous le licenciez. L’entraîneur doit donner la direction et la vision. Regardez Côme. Cesc a son mot à dire. Le PSG n’a pas remporté la Ligue des champions avec Mbappé, Messi et Neymar. Nous parlons des meilleurs joueurs du monde. Mais il faut comprendre qu’il doit y avoir de l’équilibre et de la cohésion ».


    SUR L’AVENIR - « Il y a beaucoup de clubs qui ont, d’une certaine manière, perdu de vue leur propre histoire. J’aimerais aller dans l’un de ces clubs pour dépoussiérer cette histoire et la faire briller une fois encore. Des clubs où il y a de la pression, où, au bout du compte, vous savez très bien que vous n’y allez pas seulement pour participer, mais pour rivaliser. Même ce 1 %... mais cela doit être un 1 % qui peut devenir 70, 80 ou même 100 %. Tout dépend de la manière dont vous le communiquez. L’entraîneur est important, parce qu’il transmet ce message, jour après jour.


    SUR LES JOUEURS - « Les joueurs choisissent toujours les options les plus faciles. Celles qui les font se sentir bien et demandent moins d’efforts ».


    SUR NAPOLI ET DE LAURENTIIS - « Naples ? Cela a été une expérience merveilleuse. Cela demandait beaucoup d’énergie et ce n’était pas facile. Devoir affronter l’Inter, la Juve et le Milan n’est pas une promenade de santé pour Naples, la Roma ou la Lazio. J’ai donc dépensé beaucoup d’énergie. Je suis maintenant dans une phase où je me contente de garder un œil sur la situation. Dans les périodes calmes, quand je ne travaille pas, ce qui est beau, c’est que je peux m’asseoir et regarder les matches, étudier de nouvelles approches et être encore plus calme et lucide pendant que j’essaie d’adapter les évolutions du football à mes idées. De Laurentiis a dit que l’an dernier, sans blessures, nous aurions regagné le championnat ? Je ne suis pas d’accord. L’Inter a mérité de gagner. C’est une grande équipe et elle sortait d’une finale de Ligue des champions. Elle s’était aussi renforcée ».


    SUR L’ANGLETERRE ET LE MERCATO - « Aujourd’hui, en Angleterre, ils utilisent des bazookas, alors que partout ailleurs on utilise encore des pistolets. Mais nous devons aussi faire attention à la manière dont l’argent est dépensé. Voilà pourquoi nous parlions plus tôt de faire les bonnes évaluations, d’avoir une vision, parce qu’on peut avoir de l’argent, mais il faut le dépenser avec sagesse ».


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