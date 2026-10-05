Antonio Conte se confie à The Athletic. L'ancien entraîneur de la Juventus, de l'Inter et de Naples a parlé de son présent, de son passé et de son avenir, en s'attardant sur plusieurs sujets, à commencer justement par l'équipe d'Italie :





SUR LE MONDIAL 1994 - « Tu sais que j'ai remporté une médaille d'argent à la Coupe du monde ? On se souvient que le Brésil a gagné la finale, pas que l'Italie l'a perdue aux tirs au but. Une Italie avec Roby Baggio et Franco Baresi. Si nous avions gagné ce match, je serais reconnu comme champion du monde. »





SUR L'EURO 2000 - « À l'Euro 2000, nous avons perdu la finale contre la France sur un but en or. Qui s'en souvient ? C'est agaçant, mais c'est la vérité. On ne se souvient pas de celui qui a terminé deuxième. À la Juventus, nous avons gagné la Ligue des champions aux tirs au but contre l'Ajax, mais j'ai perdu trois autres finales.





SUR LES DÉFAITES - « Voilà pourquoi, souvent, quand je parle à mes joueurs, au moment décisif, j'affiche une rage de vaincre très forte et j'essaie de la leur transmettre. Parce que je le sais. J'ai beaucoup gagné, mais j'ai aussi beaucoup perdu. Vraiment beaucoup. Et quand tu perds... et c'est quelque chose que je veux que mes joueurs comprennent bien, parce que je l'ai vécu personnellement... si tu perds une finale de Coupe du monde ou de Ligue des champions, puis que tu pars en vacances, tu peux penser qu'il y aura une prochaine fois. Mais il n'y a pas toujours une prochaine fois. Celle-ci est la dernière. »





SUR CHELSEA - « Personne n'aurait pensé que le mien serait le dernier titre ? C'est ça, le problème. Voilà pourquoi le travail acharné est important. Gagner n'est pas facile ; cela demande de l'engagement. Certains pensent que le succès tombe du ciel et atterrit dans ton giron. Mais il faut aller le chercher. Rester assis à en parler ne le fait pas arriver. C'était un titre de Premier League que nous avons remporté en outsiders. Nous n'avions pas réalisé de grandes recrues. Nous avions pris David Luiz, Marcos Alonso et N'Golo Kanté : le club m'a demandé dix fois si j'étais sûr de lui. Ce n'était pas le joueur typique de Chelsea : grand et beau. C'était le genre de garçon que, quand tu le voyais, c'était simplement... eh bien, quand je l'ai vu pour la première fois, moi aussi j'avais quelques doutes sur son physique, mais j'étais convaincu que c'était un joueur de haut niveau. »































