Conte attend Milan et la Juventus ? Non à la maxi-offre d’Al Ahli, il veut un projet européen

Quand Antonio Conte est libre et sans équipe, aucun entraîneur ni aucun banc ne peut vraiment se sentir à l’abri. Le technicien salentin est synonyme de succès et de pragmatisme et, surtout pour les équipes en difficulté dans les résultats ou en crise, avoir sur le marché un entraîneur de tout premier plan comme lui fait forcément saliver de nombreux dirigeants.

C’est pourquoi le voir en tribunes pour Milan-Benfica a immédiatement mis la pression sur Ruben Amorim, qui restait sur plusieurs résultats négatifs et sur un jeu redevenu tout sauf brillant. C’est pour cela qu’en conférence de presse, Luciano Spalletti a été « contraint » de parler de lui.

Mais que veut vraiment Antonio Conte ? Il y a un coulisse lié au dernier mercato hivernal.