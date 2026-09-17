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Emanuele Tramacere

Traduit par

Conte attend Milan et la Juventus ? Non à la maxi-offre d’Al Ahli, il veut un projet européen

Juventus FC
Milan AC
Manchester United
A. Conte
Mercato
Serie A
Juventus FC vs Milan AC

L’entraîneur salentin était présent à San Siro pour Milan-Benfica, mais son « fantôme » plane aussi au-dessus du banc de la Juve.

Quand Antonio Conte est libre et sans équipe, aucun entraîneur ni aucun banc ne peut vraiment se sentir à l’abri. Le technicien salentin est synonyme de succès et de pragmatisme et, surtout pour les équipes en difficulté dans les résultats ou en crise, avoir sur le marché un entraîneur de tout premier plan comme lui fait forcément saliver de nombreux dirigeants.

C’est pourquoi le voir en tribunes pour Milan-Benfica a immédiatement mis la pression sur Ruben Amorim, qui restait sur plusieurs résultats négatifs et sur un jeu redevenu tout sauf brillant. C’est pour cela qu’en conférence de presse, Luciano Spalletti a été « contraint » de parler de lui.

Mais que veut vraiment Antonio Conte ? Il y a un coulisse lié au dernier mercato hivernal.

  • Le non à l’Arabie saoudite

    Au cours de l’été, après avoir dit adieu à Naples, qui s’est rapidement tourné vers Massimiliano Allegri, Antonio Conte a reçu sur son bureau une proposition de la Saudi Pro League.

    Selon Fabrizio Romano, il s’agissait d’une offre monstrueuse sur le plan économique, hors de toute logique de dépenses italienne et même européenne. Elle venait d’Al-Ahli, mais Conte a choisi de la refuser car il n’avait pas l’intention de s’éloigner aussi loin de son monde.

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  • Attend un projet d’un grand club européen

    Les rumeurs sur Fenerbahçe, en Turquie, se sont elles aussi éteintes assez vite, car Conte, qui a choisi au départ de s’accorder une mini-pause loin du stress quotidien du travail, voudrait revenir dans une équipe ambitieuse, avec un projet de croissance et de développement de tout premier plan à l’échelle européenne.

  • Spalletti et Amorim « soutiennent » Manchester United

    Ce n’est que pour la Juventus que Conte accepterait les yeux fermés ; pour tous les autres, le prestige du passé ne suffira pas. C’est pourquoi, à ce jour, Luciano Spalletti comme Ruben Amorim peuvent penser à « soutenir » Manchester United pour écarter la « menace » Conte de leur avenir.

    Le poste de Michael Carrick en Premier League vacille lui aussi et, bien que la direction des Red Devils ait confirmé qu’il n’y avait pas l’intention de procéder à un licenciement à brève échéance, le nom d’Antonio Conte a commencé à circuler et à être poussé par les supporters là aussi.

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