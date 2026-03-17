Contact entre Sulemana et Dumfries, VAR activé : « Contact normal de jeu, ce n'est pas une faute ». Manganiello à l'Néerlandais : « Tu as glissé, il vous reste 10 minutes pour gagner »

« Open VAR », la rubrique hebdomadaire habituelle de DAZN en collaboration avec l'AIA et la FIGC, a analysé l'action la plus controversée du match Inter-Atalanta, à savoir le contact entre Sulemana et Dumfries qui a ensuite donné lieu au but égalisateur de Krstovic.

L'ancien arbitre et actuel membre de la Commission d'arbitrage (Can), Dino Tommasi, a commenté l'épisode en ces termes : « Il n'y a pas de poussée, il y a un appui, la main est à peine posée, elle n'exerce aucune pression, il n'y a pas de poussée. Même le contact bas est évalué à l'aide de toutes les caméras ; dans la salle VAR, on se rend compte finalement qu'il n'y a aucune forme de faute. Dumfries « fait le vélo » : en levant le pied gauche, il y a un contact lors de la chute, mais ce n'est pas une faute. Un contact de jeu normal, une décision correcte de Manganiello sur le terrain et bien analysée dans la salle VAR avec toutes les caméras disponibles. Le contact est tout à fait normal ».