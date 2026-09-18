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Construit comme un Ballon d’Or ! Trois qualités que la star de Liverpool Dominik Szoboszlai partage avec la légende de la Juventus Pavel Nedved, révélées par le héros de Liverpool Vladimir Smicer
Smicer a remporté la Ligue des champions avec Liverpool
L’ancien international tchèque Smicer restera à jamais cher au cœur des supporters du Merseyside pour ses six années passées à Liverpool, durant lesquelles il a disputé 183 matches, inscrit 19 buts et remporté la Ligue des champions 2005, lors du « miracle d’Istanbul ».
Âgé désormais de 53 ans, il continue de suivre de près les performances de Liverpool. Il a vu Szoboszlai s’imposer comme un leader sur le terrain, le polyvalent joueur de 25 ans étant capable d’occuper plusieurs rôles différents, aussi bien dans les secteurs défensif qu’offensif.
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L’icône tchèque Nedved a remporté le Ballon d’Or en 2003
Il s’est fait un nom en inscrivant des buts spectaculaires, le plus souvent sur coup franc, et a ajouté une nouvelle merveille à sa collection lors de sa dernière sortie en enfonçant le dernier clou dans le cercueil de Tottenham en Carabao Cup grâce à une frappe surpuissante de 30 yards qui a plongé et s’est enroulée dans la lucarne.
Nedved était capable de produire des moments de magie similaires à son apogée, ce qui lui a valu de recevoir le plus prestigieux des Ballons d’Or en 2003. Pendant un temps, il était considéré comme le meilleur joueur de la planète.
Le Tchèque élégant savait réunir de nombreuses qualités, ce qui faisait de lui une menace sérieuse devant le but depuis le milieu de terrain et un créateur d’occasions pour les autres. Aujourd’hui, Szoboszlai cherche à cocher toutes ces cases pour l’un des cadors de la Premier League.
Quelles qualités Szoboszlai et Nedved ont-ils en commun ?
Smicer a déjà expliqué par le passé que Szoboszlai lui rappelait son illustre compatriote Nedved. Interrogé par GOAL sur les plus grandes qualités qu’ils ont tous les deux, l’ancien milieu de terrain de Liverpool, qui s’exprimait en association avec Grosvenor Sport, a déclaré : « Dominik Szoboszlai et Pavel Nedved se ressemblent sur le plan physique. Ils ont tous les deux cette capacité à courir, à se battre et à frapper.
« Le volume de jeu de Pavel était vraiment très élevé et Szobo est pareil. Il peut courir, tacler, et les deux joueurs peuvent marquer du pied gauche comme du pied droit. Et ce qu’ils ont aussi en commun, selon moi, ce sont leurs qualités de leadership.
« Virgil van Dijk est toujours un joueur de Liverpool, mais il faut des leaders dans chaque ligne de votre équipe, et idéalement quelqu’un au milieu de terrain. Et je pense que Szobo est en train de devenir ce leader au milieu.
« L’an dernier déjà, il jouait comme un leader quand il était notre meilleur joueur dans l’équipe. Il doit simplement continuer à travailler parce que dans un match, il peut tout faire. Il peut faire les passes, créer les actions, marquer les buts, et c’est ce dont Liverpool a besoin. »
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Szoboszlai espère apporter l’étincelle à Liverpool
Szoboszlai, qui a parfois dépanné au poste d’arrière droit pour Liverpool, cherche à devenir le cœur battant du milieu de terrain de Liverpool, le consensus général étant que ses qualités sont utilisées de la meilleure manière possible lorsqu’il se projette vers l’avant.
Liverpool, qui travaille désormais sous les ordres de l’entraîneur espagnol Andoni Iraola, reste invaincu en 2026-27 mais n’a pas encore atteint son plein potentiel. Le club abordera la première trêve internationale après un déplacement à Bournemouth dimanche.
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