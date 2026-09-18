Smicer a déjà expliqué par le passé que Szoboszlai lui rappelait son illustre compatriote Nedved. Interrogé par GOAL sur les plus grandes qualités qu’ils ont tous les deux, l’ancien milieu de terrain de Liverpool, qui s’exprimait en association avec Grosvenor Sport, a déclaré : « Dominik Szoboszlai et Pavel Nedved se ressemblent sur le plan physique. Ils ont tous les deux cette capacité à courir, à se battre et à frapper.

« Le volume de jeu de Pavel était vraiment très élevé et Szobo est pareil. Il peut courir, tacler, et les deux joueurs peuvent marquer du pied gauche comme du pied droit. Et ce qu’ils ont aussi en commun, selon moi, ce sont leurs qualités de leadership.

« Virgil van Dijk est toujours un joueur de Liverpool, mais il faut des leaders dans chaque ligne de votre équipe, et idéalement quelqu’un au milieu de terrain. Et je pense que Szobo est en train de devenir ce leader au milieu.

« L’an dernier déjà, il jouait comme un leader quand il était notre meilleur joueur dans l’équipe. Il doit simplement continuer à travailler parce que dans un match, il peut tout faire. Il peut faire les passes, créer les actions, marquer les buts, et c’est ce dont Liverpool a besoin. »