Grâce au travail de Stiller et aux succès du VfB (deuxième du championnat, victoire en Coupe d'Allemagne), de nombreux clubs prestigieux se sont intéressés à ce milieu de terrain. Ainsi, l'été dernier, Stiller a été très souvent associé à un transfert au Real Madrid, les Merengues manquaient en effet d'un meneur de jeu au milieu de terrain après la fin de carrière de Toni Kroos et le départ de Luka Modric pour l'AC Milan. En Premier League, le FC Chelsea suivrait également le joueur de près.

Si son contrat, valable jusqu’en 2028, inclut une clause libératoire estimée à 36,5 millions d’euros, le VfB peut racheter cette clause pour environ deux millions, ce qui lui donnerait une marge de manœuvre considérable dans d’éventuelles négociations.

Selon Sport Bild, le VfB réclamerait au moins 50 millions d’euros pour céder son milieu de terrain. Un montant que la Juve ne pourra vraisemblablement assumer que si la Vieille Dame se qualifie pour la Ligue des champions. Actuellement quatrième, la formation turinoise est en bonne voie, mais ne compte que trois points d’avance sur Côme et la Roma.