Selon les informations de la Bild-Zeitung, la Juventus Turin s’activerait en coulisses pour recruter le milieu de terrain international Angelo Stiller. Le joueur du VfB Stuttgart serait la cible prioritaire des Bianconeri pour le mercato estival, avec pour mission de jouer un rôle clé dans le renouveau du club champion en titre, actuellement en pleine crise.
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Considéré comme la cible de transfert idéale pour un club de renom, Angelo Stiller pourrait-il s’offrir un déménagement retentissant dès cet été ?
Selon Tuttomercatoweb, la Juventus aurait déjà entamé des démarches concrètes pour recruter Stiller. Une rencontre aurait même eu lieu entre les dirigeants turinois et l’agent du joueur de 25 ans, même si aucun contact formel n’a encore été établi entre les deux clubs.
Au VfB, sous la houlette de l’entraîneur et mentor Sebastian Hoeneß, Stiller est devenu un pilier et l’un des visages du renouveau stuttgartois depuis le maintien acquis lors des barrages de 2023. L’été suivant, il avait quitté le TSG Hoffenheim pour rejoindre le club souabe contre un chèque d’environ cinq millions d’euros. Depuis, il s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux axiaux de Bundesliga et a même été appelé en équipe nationale allemande. Stiller avait déjà travaillé avec succès aux côtés de Hoeneß au sein de l’équipe réserve du FC Bayern.
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Selon les informations circulant en Espagne, le Real Madrid aurait envisagé Stiller pour succéder à Kroos. Toutefois, le VfB Stuttgart réclamerait une indemnité de transfert très élevée.
Grâce au travail de Stiller et aux succès du VfB (deuxième du championnat, victoire en Coupe d'Allemagne), de nombreux clubs prestigieux se sont intéressés à ce milieu de terrain. Ainsi, l'été dernier, Stiller a été très souvent associé à un transfert au Real Madrid, les Merengues manquaient en effet d'un meneur de jeu au milieu de terrain après la fin de carrière de Toni Kroos et le départ de Luka Modric pour l'AC Milan. En Premier League, le FC Chelsea suivrait également le joueur de près.
Si son contrat, valable jusqu’en 2028, inclut une clause libératoire estimée à 36,5 millions d’euros, le VfB peut racheter cette clause pour environ deux millions, ce qui lui donnerait une marge de manœuvre considérable dans d’éventuelles négociations.
Selon Sport Bild, le VfB réclamerait au moins 50 millions d’euros pour céder son milieu de terrain. Un montant que la Juve ne pourra vraisemblablement assumer que si la Vieille Dame se qualifie pour la Ligue des champions. Actuellement quatrième, la formation turinoise est en bonne voie, mais ne compte que trois points d’avance sur Côme et la Roma.
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Le VfB Stuttgart a déjà coché le nom du successeur de Stiller.
Si Stiller venait à quitter le VfB l’été prochain, les dirigeants du club allemand auraient déjà identifié leur cible : Caspar Jander, international U21 évoluant actuellement au FC Southampton. Âgé de 23 ans, le milieu de terrain a quitté le 1. FC Nuremberg pour l’Angleterre l’été dernier, contre un chèque de douze millions d’euros, et il lutte toujours avec les Saints pour l’accession en Premier League.
À quatre journées de la fin, Southampton occupe la cinquième place du championnat avec 76 points, à quatre longueurs du deuxième, dernier accès direct à la Premier League. Les Saints pourraient donc devoir passer par les barrages. Longtemps titulaire indiscutable, Jander est toutefois resté sur le banc pendant 90 minutes lors de quatre des neuf dernières rencontres, un signe qui pourrait peser dans son choix d’avenir.
Angelo Stiller : statistiques et performances
Club Matchs Buts Passes décisives VfB Stuttgart 129 7 27 TSG Hoffenheim 52 4 3 FC Bayern II 50 1 8