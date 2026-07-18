Cet homme de 40 ans s’est transformé en héros lors du sensationnel match nul 0-0 des Africains face à l’Espagne, finaliste de la compétition, avant de devenir, grâce à l’appel d’une chaîne de télévision, la révélation inattendue du tournoi sur les réseaux sociaux. Un club de renom lui aurait désormais proposé un contrat.
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Considéré comme l’un des plus grands héros de cette Coupe du monde, le joueur de 40 ans devrait signer un nouveau contrat
Selon l’expert en transferts German Garcia Grova, interrogé par la chaîne argentine TyC Sports, le club chilien Colo-Colo envisagerait de recruter le gardien actuellement sans club.
Vozinha, dont le dernier contrat avec le club portugais de D2 GD Chaves s’est achevé fin juin, aurait déjà fait part de son vif intérêt pour le projet du club le plus titré du Chili. Sous réserve d’une condition physique satisfaisante, le gardien a confié à TyC Sports, en marge de la Coupe du monde, vouloir poursuivre sa carrière professionnelle pour une à deux saisons supplémentaires.
- (C)Getty Images
Le compte Instagram de Vozinha explose : il surpasse désormais Wirtz et Musiala.
Le Cap-Vert et son gardien Vozinha ont atteint les phases à élimination directe de la Coupe du monde sans perdre le moindre match. Après leur retentissante victoire sur l’Espagne, ils ont ensuite partagé les points avec l’Uruguay puis l’Arabie saoudite. En seizièmes de finale, ils ont poussé l’Argentine, tenante du titre, dans ses retranchements avant de s’incliner 2-3 après prolongation.
Les performances de Vozinha, en particulier, ont fait le buzz durant la compétition. Environ un mois après la rencontre face à l’Espagne, son compte Instagram totalisait 29,4 millions d’abonnés (au 18 juillet). À eux deux, les stars allemandes Jamal Musiala et Florian Wirtz n’atteignent que 12,6 millions. Au début de la Coupe du monde, Vozinha comptait environ 50 000 abonnés.
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