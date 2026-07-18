Considéré comme l’un des plus grands héros de cette Coupe du monde, le joueur de 40 ans devrait signer un nouveau contrat

Selon l’expert en transferts German Garcia Grova, interrogé par la chaîne argentine TyC Sports, le club chilien Colo-Colo envisagerait de recruter le gardien actuellement sans club.

Vozinha, dont le dernier contrat avec le club portugais de D2 GD Chaves s’est achevé fin juin, aurait déjà fait part de son vif intérêt pour le projet du club le plus titré du Chili. Sous réserve d’une condition physique satisfaisante, le gardien a confié à TyC Sports, en marge de la Coupe du monde, vouloir poursuivre sa carrière professionnelle pour une à deux saisons supplémentaires.