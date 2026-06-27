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Conséquences du séisme américain… Qui est à blâmer pour l’élimination surprise de l’Arabie saoudite de la Coupe du monde ?

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Opinion
Arabie Saoudite vs Laos
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G. Donis
Salem Mohammed Al-Dossari
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Un choc majeur qui laisse l’équipe d’Arabie saoudite sonnée

La lourde défaite contre l'Espagne et le match nul décevant face au Cap-Vert n'ont fait que confirmer ce que les observateurs constataient depuis des années : les « Verts » traversent une crise profonde et le football saoudien nécessite une refonte globale.

La Coupe du monde 2026 a simplement confirmé ce constat : un seul point au compteur et une élimination dès la phase de groupes, l’une des performances les plus ternes de l’histoire de la sélection aux yeux des supporters.

Si les critiques ont rapidement visé l’entraîneur Georgios Donis et les joueurs, il serait injuste d’imputer cet échec à une seule personne, car le bilan de la Coupe du monde n’est pas le fruit d’une seule erreur, mais le résultat d’une succession de choix discutables étalés sur plusieurs années, depuis les bureaux administratifs jusqu’à la planification technique, en passant par les performances des joueurs sur le terrain.

La question qui demeure est donc la suivante : qui est vraiment responsable de l’élimination de l’Arabie saoudite ?

  • FBL-KSA-MANCINIAFP

    Des erreurs qui se sont accumulées jusqu’à ce que la situation explose lors de la Coupe du monde.

    Si l’on cherche le principal responsable, c’est bien la Fédération saoudienne de football qui porte l’essentiel de la responsabilité, non seulement pour ce qui s’est passé lors du tournoi, mais aussi pour la façon dont elle a géré le dossier de l’équipe nationale ces dernières années.

    Depuis plusieurs années, des analystes avertissaient que l’augmentation du nombre de joueurs étrangers en championnat réduirait le temps de jeu des Saoudiens, notamment aux postes clés de l’attaque : avant-centre, meneur de jeu et ailiers.

    Si cette mesure a certes rehaussé le niveau de compétitivité du championnat, elle a aussi réduit les opportunités de jeu des joueurs locaux. Conséquence : plusieurs internationaux arrivent aux stages sans avoir disputé assez de matchs ni acquis l’expérience nécessaire aux grandes rencontres.

    Lire aussi… Victime du traducteur… Une erreur catastrophique qui a mis en difficulté la star de l’équipe d’Égypte aux yeux de tous !

    Parallèlement, le développement des catégories de jeunes et la formation des joueurs n’ont pas connu l’évolution espérée, si bien que l’Arabie saoudite aborde la Coupe du monde sans disposer d’une génération aux qualités individuelles capables de faire la différence, aussi bien face aux cadors qu’à des adversaires moins expérimentés mais mieux préparés.

    La décision la plus polémique reste toutefois le limogeage du Français Hervé Renard à la veille du coup d’envoi de la Coupe du monde.

    Si les résultats de l’entraîneur français n’étaient pas convaincants, le timing de son départ a souligné l’absence d’une vision claire, car tout nouveau sélectionneur a besoin de mois, non de semaines, pour imposer sa philosophie et restructurer le groupe. Ce choix a donc donné l’impression d’un aveu tardif de crise plutôt que d’une décision issue d’un projet mûri.

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  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Donis… Un mois et demi, c’est insuffisant.

    Il est indéniable que Georgios Donis a pris les rênes dans un contexte délicat, sans doute trop tard pour bâtir une nouvelle sélection ou imprimer sa marque sur un groupe à la veille de la Coupe du monde.

    Pourtant, le technicien grec n’a pas su optimiser le temps imparti : des choix techniques discutables tout au long de la compétition ont accentué les difficultés de l’équipe.

    Dès la première sortie, l’équipe a paru manquer de personnalité, privant le jeu d’une identité claire, d’un pressing structuré et d’une capacité à imposer sa possession ou à accélérer les transitions. Ses choix de onze titulaires, notamment son entêtement à aligner certains joueurs en net retrait sur le plan technique et physique, ont également suscité des interrogations.

    Les critiques ne se sont pas limitées à la composition de l’équipe, mais se sont étendues aux remplacements, souvent tardifs ou inefficaces, traduisant une hésitation manifeste dans ses choix.

    Après avoir maintenu Salem Al-Dossari dans le onze de départ lors des deux premières rencontres malgré les critiques, il a changé d’avis pour le match face au Cap-Vert, une décision perçue comme une réaction à la pression des supporters plutôt qu’un choix tactique réfléchi.

    Sous sa direction, l’équipe nationale a également manqué de solutions offensives et a souffert d’une grande lenteur dans la construction du jeu, avec des espaces importants entre les lignes, ce qui a permis aux adversaires de contrôler facilement le déroulement des matchs.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Où se situe le joueur sur le terrain ?

    Au-delà de la direction et du staff technique, les joueurs ne sauraient être exemptés de toute responsabilité. Dans les grandes compétitions, il arrive parfois qu’ils compensent les erreurs de l’entraîneur par leur combativité et leur détermination ; or, la sélection saoudienne a offert un tout autre tableau.

    Ils ont manqué d’agressivité dans les duels, perdu de nombreux face-à-face, multiplié les erreurs de passe et de positionnement, sans jamais réussir à s’imposer face à leurs adversaires.

    Pendant les trois rencontres, le leadership a fait défaut sur le terrain : aucun joueur n’a su motiver ses partenaires ni accélérer le rythme aux moments clés.

    Même offensivement, l’équipe a manqué d’un joueur capable de conserver le ballon, de créer le surnombre ou de conclure les actions, si bien que le dispositif global est apparu inoffensif.

  • La crise que personne ne voit

    C’est sans doute là la véritable raison de ce qui s’est passé : les équipes qui réussissent en Coupe du monde ne s’appuient pas sur des réactions ponctuelles, mais sur des projets pluriannuels qui commencent par la détection des talents, se poursuivent par leur développement, puis par leur préparation progressive à la compétition au plus haut niveau.

    La sélection saoudienne, en revanche, est entrée dans la compétition en pleine période de transition : nouvel entraîneur, projets de jeu encore flous et identité collective à construire. Elle s’est donc retrouvée confrontée à des adversaires plus stables et mieux organisés, même si, sur le papier, leur potentiel semblait inférieur.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le simple changement d’entraîneur ne suffira pas à sauver les Verts.

    Le départ de Donis pourrait être la première des décisions attendues après la Coupe du monde, et de nombreux changements pourraient intervenir au sein de la sélection, mais cela ne résoudra qu’une infime partie de la crise.

    Si la Fédération saoudienne de football ne lance pas un véritable plan de réforme – incluant la refonte des centres de formation, une meilleure exploitation du championnat sans nuire aux talents locaux et la mise en place d’un projet technique à long terme –, la sélection continuera de tourner en rond, et chaque échec préparera le terrain pour le suivant.

    Les Verts n’ont pas été éliminés de la Coupe du monde à cause d’un seul match… mais à cause d’années d’errance, et la Coupe du monde n’a fait que révéler toute la vérité aux yeux de tous.