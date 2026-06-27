Conséquences du séisme américain… Qui est à blâmer pour l’élimination surprise de l’Arabie saoudite de la Coupe du monde ?

La lourde défaite contre l'Espagne et le match nul décevant face au Cap-Vert n'ont fait que confirmer ce que les observateurs constataient depuis des années : les « Verts » traversent une crise profonde et le football saoudien nécessite une refonte globale.

La Coupe du monde 2026 a simplement confirmé ce constat : un seul point au compteur et une élimination dès la phase de groupes, l’une des performances les plus ternes de l’histoire de la sélection aux yeux des supporters.

Si les critiques ont rapidement visé l’entraîneur Georgios Donis et les joueurs, il serait injuste d’imputer cet échec à une seule personne, car le bilan de la Coupe du monde n’est pas le fruit d’une seule erreur, mais le résultat d’une succession de choix discutables étalés sur plusieurs années, depuis les bureaux administratifs jusqu’à la planification technique, en passant par les performances des joueurs sur le terrain.

La question qui demeure est donc la suivante : qui est vraiment responsable de l’élimination de l’Arabie saoudite ?