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Conseils Fantasy de la Liga pour le derby de Madrid : le Real supérieur offensivement, la défense de l'Atlético domine et 5 noms sont les plus en forme

Real Madrid
Atlético Madrid
LaLiga
Atlético Madrid vs Real Madrid
Kylian Mbappé
J. Bellingham
Vinicius Junior
D. Hancko
J. Oblak
D. Huijsen
K. Lee
F. Valverde
A. Grimaldo
G. Simeone
A. Baena

Les principaux choix proposés avant le derby de dimanche

Avant la confrontation attendue lors du derby de la capitale espagnole entre le Real Madrid et l'Atlético, nous avons décidé de passer en revue les principaux conseils concernant ce match dans le cadre du « Fantasy de la Liga ».

Tous les regards se tourneront après-demain, dimanche, vers le Riyadh Air Metropolitano, pour suivre la rencontre tant attendue entre les deux géants madrilènes lors de la septième journée de la Liga, et il ne fait aucun doute que les amateurs du jeu Fantasy la regarderont d'un œil différent.


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    Ce groupe est le meilleur

    En évoquant les joueurs des deux équipes sur lesquels il faudra compter lors de cette rencontre, en fonction des performances tout au long des journées précédentes de Liga et du nombre de points, le classement s'établit comme suit :

    1 - Kylian Mbappé 79 points

    2 - Jude Bellingham 66 points

    3 - Arda Güler 61 points

    4 - Álex Baena 49 points

    5 - Vinícius Júnior 48 points

    6 - Lee Kang-in 47 points

    7 - Jan Oblak 42 points

    8 - David Hancko 39 points

    9 - Álex Grimaldo 39 points

    10 - Marcos Llorente 38 points

    En observant les deux équipes de manière générale, on constate que l'Atlético de Madrid se distingue sur le plan défensif, la formation de l'entraîneur Diego Simeone comptant 4 des 5 meilleurs défenseurs du derby, à savoir « Hancko, Grimaldo, Marcos Llorente, Le Normand », tous supérieurs à Dean Huijsen, défenseur du Real Madrid « 30 points ».

    Concernant les gardiens, on remarque que Thibaut Courtois se place derrière Jan Oblak avec un total de 37 points jusqu'à présent, contre 42 pour le Slovène qui gardera les cages de l'Atlético lors du derby.

    Sur le plan offensif, il était naturel que le Real Madrid, dirigé par son entraîneur José Mourinho, domine en possédant 3 des 5 meilleurs attaquants du derby, à savoir Mbappé, Vinícius et Yan Diomande, aux côtés de Giuliano Simeone et Ademola Lookman.

    Au milieu de terrain, on retrouve également 3 joueurs des Merengues, à savoir « Bellingham 66 points », Arda Güler « 61 points » et Federico Valverde « 30 points », contre seulement deux joueurs de l'Atlético, à savoir Álex Baena « 49 points » et Lee Kang-in « 47 points ».

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  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Le onze idéal du derby

    Gardien de but : Jan Oblak « 42 points »

    Ligne défensive : Hancko « 39 points », Grimaldo « 39 points », Marcos Llorente « 38 points », Dean Huijsen « 30 points »

    Milieu de terrain : Jude Bellingham « 66 points », Arda Güler « 61 points », Alex Baena « 49 points »

    Attaque : Kylian Mbappé « 79 points », Vinícius Junior « 48 points » et Giuliano Simeone « 32 points ».



  • MbappeGetty Images

    Le plus prêt

    En évoquant les dernières performances des stars du derby, on trouve 5 noms en tête de l'affiche selon les points récoltés lors des 3 dernières journées de Liga :

    1 - Mbappé « 38 points cumulés lors des 3 dernières journées »

    2 - Arda Güler « 34 points »

    3 - Grimaldo « 33 points »

    4 - Jude Bellingham « 22 points »

    5 - Lee Kang-in « 21 points »

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