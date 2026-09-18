En évoquant les joueurs des deux équipes sur lesquels il faudra compter lors de cette rencontre, en fonction des performances tout au long des journées précédentes de Liga et du nombre de points, le classement s'établit comme suit :

1 - Kylian Mbappé 79 points

2 - Jude Bellingham 66 points

3 - Arda Güler 61 points

4 - Álex Baena 49 points

5 - Vinícius Júnior 48 points

6 - Lee Kang-in 47 points

7 - Jan Oblak 42 points

8 - David Hancko 39 points

9 - Álex Grimaldo 39 points

10 - Marcos Llorente 38 points

En observant les deux équipes de manière générale, on constate que l'Atlético de Madrid se distingue sur le plan défensif, la formation de l'entraîneur Diego Simeone comptant 4 des 5 meilleurs défenseurs du derby, à savoir « Hancko, Grimaldo, Marcos Llorente, Le Normand », tous supérieurs à Dean Huijsen, défenseur du Real Madrid « 30 points ».

Concernant les gardiens, on remarque que Thibaut Courtois se place derrière Jan Oblak avec un total de 37 points jusqu'à présent, contre 42 pour le Slovène qui gardera les cages de l'Atlético lors du derby.

Sur le plan offensif, il était naturel que le Real Madrid, dirigé par son entraîneur José Mourinho, domine en possédant 3 des 5 meilleurs attaquants du derby, à savoir Mbappé, Vinícius et Yan Diomande, aux côtés de Giuliano Simeone et Ademola Lookman.

Au milieu de terrain, on retrouve également 3 joueurs des Merengues, à savoir « Bellingham 66 points », Arda Güler « 61 points » et Federico Valverde « 30 points », contre seulement deux joueurs de l'Atlético, à savoir Álex Baena « 49 points » et Lee Kang-in « 47 points ».