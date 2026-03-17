Conor Gallagher souffre de « problèmes d'asthme » ; Igor Tudor fait le point sur la condition physique des stars de Tottenham avant le match contre l'Atlético

Les Spurs s'inquiètent pour l'état physique de Gallagher à l'approche du match retour crucial des huitièmes de finale au Tottenham Hotspur Stadium. L'international anglais, arrivé en janvier en provenance de l'Atlético Madrid pour un montant de 35 millions de livres sterling, n'a pas participé à l'entraînement mardi et était absent du groupe lors du match nul du week-end contre Liverpool.

L'entraîneur par intérim Tudor a expliqué la situation du milieu de terrain avant la conclusion d'une double confrontation où son équipe est menée 5-2 au score cumulé, déclarant : « Nous verrons aujourd'hui ce que nous pouvons faire car, comme vous le savez, il souffre probablement de problèmes d'asthme. Il a attrapé un virus qui lui cause quelques désagréments, nous verrons donc demain s'il est en mesure de prendre place sur le banc. Il n'y a pas de danger, mais il n'est tout de même pas en mesure de jouer. »