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Conor Gallagher souffre de « problèmes d'asthme » ; Igor Tudor fait le point sur la condition physique des stars de Tottenham avant le match contre l'Atlético
Préoccupations concernant la condition physique de Gallagher
Les Spurs s'inquiètent pour l'état physique de Gallagher à l'approche du match retour crucial des huitièmes de finale au Tottenham Hotspur Stadium. L'international anglais, arrivé en janvier en provenance de l'Atlético Madrid pour un montant de 35 millions de livres sterling, n'a pas participé à l'entraînement mardi et était absent du groupe lors du match nul du week-end contre Liverpool.
L'entraîneur par intérim Tudor a expliqué la situation du milieu de terrain avant la conclusion d'une double confrontation où son équipe est menée 5-2 au score cumulé, déclarant : « Nous verrons aujourd'hui ce que nous pouvons faire car, comme vous le savez, il souffre probablement de problèmes d'asthme. Il a attrapé un virus qui lui cause quelques désagréments, nous verrons donc demain s'il est en mesure de prendre place sur le banc. Il n'y a pas de danger, mais il n'est tout de même pas en mesure de jouer. »
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Un triple coup de pouce pour les Spurs
Si la participation de Gallagher reste incertaine, Tudor a pu annoncer des nouvelles plus encourageantes concernant d'autres titulaires habituels. Il faut notamment noter le retour surprise à l'entraînement complet du jeune Suédois Lucas Bergvall, deux mois plus tôt que prévu. Le jeune joueur devrait figurer sur le banc aux côtés de Destiny Udogie, qui s'est remis d'une élongation aux ischio-jambiers.
Le capitaine du club, Romero, est également disponible après avoir suivi les protocoles relatifs aux commotions cérébrales suite à un choc à la tête lors du match aller. Tudor a confirmé le retour du défenseur en déclarant : « Romero, il est là. Vous l'avez vu à l'entraînement aujourd'hui ? Il peut jouer. Joao [Palhinha], non, son état est un peu moins bon, il sera donc (disponible) pour le prochain match. Romero est partant. »
Van de Ven dément les rumeurs
Au-delà des nouvelles concernant les blessures, Micky van de Ven a profité de la conférence de presse d'avant-match pour démentir les rumeurs selon lesquelles le vestiaire des Spurs serait en proie à des tensions. Le défenseur néerlandais a vivement défendu l'engagement de l'équipe, malgré les récents résultats décevants en championnat et la tâche difficile qui l'attend mercredi soir.
Le défenseur a répondu aux rumeurs selon lesquelles les joueurs « se seraient démotivés » en déclarant : « Bien sûr, j'ai vu certaines choses. Les journalistes disent parfois n'importe quoi, et on se demande : "Comment avez-vous pu imaginer ça ?" Comme si les joueurs s'étaient démotivés. Ce n'est pas vrai. »
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La montagne à gravir
Les Londoniens accueillent les hommes de Diego Simeone et ont besoin d’un petit miracle pour se qualifier dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Après un match aller difficile en Espagne, les Spurs sont menés 5-2 au score cumulé et doivent trouver le moyen de venir à bout de l’une des défenses les plus solides du football mondial, tout en étant privés de plusieurs joueurs clés. Sous la houlette de Tudor, ils ont jusqu’à présent perdu quatre matchs et fait un match nul, après avoir pris un point contre Liverpool dimanche.
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