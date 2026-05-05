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Conor Gallagher explique comment Roberto De Zerbi, qu’il qualifie de « brillant », a su remonter le moral de l’équipe de Tottenham au cœur d’une lutte acharnée contre la relégation
De Zerbi apporte sa touche personnelle
Sous la conduite de l’entraîneur italien, les Spurs ont récolté sept points en trois matchs, un départ prometteur qui consolide leurs chances de maintien en Premier League.
Après une victoire cruciale 2-1 contre Aston Villa, le milieu de terrain Gallagher a souligné que l’engagement de l’entraîneur envers le développement individuel constituait le moteur de cette amélioration de la forme de l’équipe.
« Le coach a été formidable avec nous. Il a su souder l'équipe », a déclaré le joueur de 26 ans aux journalistes en évoquant l'ambiance dans les vestiaires.
« Il a mené des entretiens individuels pour nous redonner foi et confiance. Il l’a fait avec moi, et cela a tout changé ; je sais qu’il a procédé de la même manière avec de nombreux coéquipiers. »
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Chelsea retrouve son niveau de jeu chez les Spurs
L’ancien milieu de Chelsea, Gallagher, transféré aux Spurs en provenance de l’Atlético Madrid en janvier et auteur de son premier but pour le club à Villa Park, a confié que De Zerbi s’appuyait sur ses succès passés pour le stimuler.
Le technicien italien évoque régulièrement les années fastes du milieu de terrain à l’ouest de Londres pour lui rappeler ses qualités intrinsèques en cette période de forte pression.
« Il me rappelle simplement l’époque où j’étais au sommet de ma forme. Il m’a dit que lors de ma deuxième saison à Chelsea, quand j’avais réalisé une très bonne saison, je lui rappelais ce joueur-là », explique Gallagher. « Il veut que je redevienne comme ça et que je n’oublie pas à quel point je peux être bon. »
Unité sur le terrain d’entraînement
Le virage tactique s’est révélé aussi crucial que le renouveau mental, Gallagher saluant la rigueur de De Zerbi à l’entraînement, laquelle a permis au groupe de se fondre en un bloc uni.
Les succès successifs face aux Wolves puis contre Aston Villa indiquent que le message est désormais parfaitement intégré par un effectif qui paraissait désorganisé en début de saison.
Revenant sur ces progrès, Gallagher a déclaré : « En tant qu’équipe aussi, tout le travail accompli sur le terrain d’entraînement et dans les salles de réunion a été fantastique, et tout le monde est sur la même longueur d’onde. »
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Tous les regards sont désormais tournés vers la rencontre face à Leeds.
Malgré l'optimisme suscité par les récents résultats, Gallagher garde la tête froide concernant les défis à venir. Tottenham a certes quitté la zone de relégation, mais l'écart reste faible et la pression demeure élevée à la veille de son déplacement sur la pelouse de Leeds.
« Il reste beaucoup de travail », a prévenu le milieu de terrain. « Nous sommes entièrement concentrés sur le prochain match, avec l’espoir de reproduire la même performance et d’enchaîner avec une nouvelle victoire. »