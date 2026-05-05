Conor Gallagher explique comment Roberto De Zerbi, qu’il qualifie de « brillant », a su remonter le moral de l’équipe de Tottenham au cœur d’une lutte acharnée contre la relégation

Sous la conduite de l’entraîneur italien, les Spurs ont récolté sept points en trois matchs, un départ prometteur qui consolide leurs chances de maintien en Premier League.

Après une victoire cruciale 2-1 contre Aston Villa, le milieu de terrain Gallagher a souligné que l’engagement de l’entraîneur envers le développement individuel constituait le moteur de cette amélioration de la forme de l’équipe.

« Le coach a été formidable avec nous. Il a su souder l'équipe », a déclaré le joueur de 26 ans aux journalistes en évoquant l'ambiance dans les vestiaires.

« Il a mené des entretiens individuels pour nous redonner foi et confiance. Il l’a fait avec moi, et cela a tout changé ; je sais qu’il a procédé de la même manière avec de nombreux coéquipiers. »



