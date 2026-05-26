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Conor Gallagher critique l’ancien entraîneur de Tottenham et revient sur une période « vraiment difficile », marquée par l’hostilité des supporters à son égard
Le milieu de terrain surmonte des débuts difficiles
Gallagher a traversé une période de transition très instable après son transfert de 35 millions de livres sterling au Tottenham Hotspur Stadium. L'ancien joueur de Chelsea avait initialement été recruté par Thomas Frank, mais il n'a disputé que cinq matches sous les ordres du Danois avant que ce dernier ne soit rapidement limogé. Son successeur, Igor Tudor, a fortement réduit le temps de jeu du milieu de terrain, le limitant à seulement six apparitions au cours d'un mandat bref et peu convaincant qui a laissé Gallagher en manque de condition physique et de confiance.
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Des périodes difficiles sous les précédents régimes
Le défenseur a décrit sans détour l’isolement et le rejet qu’il a subis tout au long de cette période mouvementée. Évoquant le poids émotionnel de son statut de remplaçant avant un changement tactique, Gallagher a déclaré à Sky Sports : « Je n’ai pas vraiment pu parler à qui que ce soit ces derniers mois. Ça a évidemment été une période très difficile pour moi et pour l’équipe, et je me suis simplement concentré sur mes progrès pour aider l’équipe autant que possible. Je manquais de confiance, le dernier entraîneur ne me faisait pas confiance, et les supporters estimaient que je n’étais pas à la hauteur. »
La résilience anime le renouveau du nord de Londres.
Malgré le profond sentiment d’aliénation ressenti sous la brève direction de Tudor, le milieu de terrain s’est appuyé sur sa force mentale pour regagner la confiance des supporters déçus. Il a ajouté : « J’ai très bien géré cela sur le plan mental. Je savais que je pouvais revenir et montrer aux supporters ce dont je suis vraiment capable. J’espère que ce n’est qu’un début, car j’ai encore beaucoup à donner et j’ai hâte de tisser des liens encore plus forts avec nos supporters. »
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De Zerbi libère le potentiel offensif
De Zerbi a totalement relancé la carrière de Gallagher, lui témoignant une confiance totale en le titularisant à chaque match depuis son arrivée. L’entraîneur italien l’a aligné avec succès au poste de meneur de jeu offensif (n°10) lors des cinq dernières rencontres, compensant ainsi le manque de créativité causé par les blessures de James Maddison et Xavi Simons. Après avoir récemment inscrit le but décisif contre Aston Villa, Gallagher aborde l’été avec l’occasion de se ressourcer, n’ayant pas été retenu dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde.