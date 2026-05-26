Le défenseur a décrit sans détour l’isolement et le rejet qu’il a subis tout au long de cette période mouvementée. Évoquant le poids émotionnel de son statut de remplaçant avant un changement tactique, Gallagher a déclaré à Sky Sports : « Je n’ai pas vraiment pu parler à qui que ce soit ces derniers mois. Ça a évidemment été une période très difficile pour moi et pour l’équipe, et je me suis simplement concentré sur mes progrès pour aider l’équipe autant que possible. Je manquais de confiance, le dernier entraîneur ne me faisait pas confiance, et les supporters estimaient que je n’étais pas à la hauteur. »