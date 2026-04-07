Conor Coady, prêté par Wrexham, a quitté l'hôpital après avoir été « assommé » par un tir lors du match contre Charlton

Le défenseur chevronné a perdu connaissance dans le temps additionnel alors qu'il effectuait un courageux tacle pour dévier un tir de Tom Ince, lors de ce qui était son 500e match avec le club senior. Les soigneurs se sont précipités sur le terrain et le match a été interrompu pendant près de dix minutes ; les caméras de télévision ont fini par détourner leur objectif lorsque la gravité de la situation est apparue clairement.

Charlton a désormais confirmé que Cody avait reçu le feu vert et avait pu rentrer chez lui dans un communiqué officiel, qui se lit comme suit : « Conor Coady a quitté l'hôpital après avoir subi une blessure à la tête lors du match nul 1-1 de lundi contre Watford à Vicarage Road. Le joueur de 33 ans a perdu connaissance après avoir été touché par un tir dans le temps additionnel. Il a été évacué sur une civière et transporté à l'hôpital local, où il a subi une série d'examens.

« Coady a depuis reçu le feu vert et a quitté l'hôpital ce soir. Le club tient à remercier le personnel médical de Watford pour son soutien et son aide. Le personnel médical de Charlton continuera à le surveiller conformément aux protocoles appropriés. »