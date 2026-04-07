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Conor Coady, prêté par Wrexham, a quitté l'hôpital après avoir été « assommé » par un tir lors du match contre Charlton
Sortie de l'hôpital après une alerte
Le défenseur chevronné a perdu connaissance dans le temps additionnel alors qu'il effectuait un courageux tacle pour dévier un tir de Tom Ince, lors de ce qui était son 500e match avec le club senior. Les soigneurs se sont précipités sur le terrain et le match a été interrompu pendant près de dix minutes ; les caméras de télévision ont fini par détourner leur objectif lorsque la gravité de la situation est apparue clairement.
Charlton a désormais confirmé que Cody avait reçu le feu vert et avait pu rentrer chez lui dans un communiqué officiel, qui se lit comme suit : « Conor Coady a quitté l'hôpital après avoir subi une blessure à la tête lors du match nul 1-1 de lundi contre Watford à Vicarage Road. Le joueur de 33 ans a perdu connaissance après avoir été touché par un tir dans le temps additionnel. Il a été évacué sur une civière et transporté à l'hôpital local, où il a subi une série d'examens.
« Coady a depuis reçu le feu vert et a quitté l'hôpital ce soir. Le club tient à remercier le personnel médical de Watford pour son soutien et son aide. Le personnel médical de Charlton continuera à le surveiller conformément aux protocoles appropriés. »
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L'entraîneur salue un acte de bravoure historique
Cet incident a éclipsé un résultat qui a vu s'amenuiser les espoirs de barrages de Watford et permis à Charlton de prendre huit points d'avance sur la zone de relégation du Championship. Nathan Jones n'a pas manqué de souligner l'altruisme de Coady, précisant que la blessure s'était produite alors que le joueur incarnait parfaitement la détermination défensive nécessaire à ce stade de la saison.
Revenant sur cette blessure, l'entraîneur de Charlton a déclaré : « Il a été évacué et emmené à l'hôpital. Il s'est donné à fond pour son 500e match et s'est fait assommer, ce qui résume bien sa performance. Nous vous tiendrons tous informés dès que nous en saurons plus. »
Un message sincère à l'attention de nos supporters
Après sa sortie de l'hôpital plus tard dans la soirée, l'ancien capitaine des Wolves s'est exprimé sur Instagram pour rassurer ses supporters quant à son état de santé à travers un message personnel. Accompagnant une photo avec son fils, le joueur prêté à Wrexham a écrit : « Je rentre chez moi avec mon fils... Merci à tous pour vos messages, ça compte beaucoup pour moi. Un nouveau point au classement pour les gars. »
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Voici les protocoles obligatoires en cas de commotion cérébrale
L'équipe médicale de Charlton va désormais suivre de près le défenseur, qui doit désormais se soumettre aux protocoles obligatoires de reprise après une commotion cérébrale, ce qui devrait l'écarter des terrains dans l'immédiat. Les Addicks abordent une fin de saison décisive face à Preston, Sheffield Wednesday, Ipswich Town, Hull City et Swansea City pour assurer mathématiquement leur maintien en Championship. À cinq journées de la fin, le club espère que son leader le plus expérimenté pourra faire son retour rapidement, une fois qu'il aura passé avec succès les examens neurologiques requis.