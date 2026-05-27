Les procureurs généraux de New York et du New Jersey ont ouvert une enquête sur les pratiques de billetterie de la FIFA, accusant l’instance dirigeante d’avoir créé « un véritable parcours du combattant fait de confusion, de fausse pénurie et de prix exorbitants ». La procureure générale du New Jersey, Jennifer Davenport, a confirmé que l’instance dirigeante du football mondial avait été assignée à comparaître afin de fournir des documents internes et des informations concernant sa conduite. Cette décision marque une escalade significative des tensions entre les organisateurs locaux et la direction de la FIFA à l’approche du tournoi de 2026.

Mme Davenport a fait cette annonce conjointement avec la procureure générale de New York, Letitia James, et le département de la protection des consommateurs et des travailleurs (DCWP) de la ville de New York. « Accueillir la Coupe du monde est un honneur, mais cela ne doit pas servir à exploiter nos résidents et nos visiteurs. La transparence en matière de billetterie n’a rien de bien compliqué », a-t-elle déclaré. L’enquête devra établir si le calendrier de mise en vente a été conçu pour manipuler le marché et faire grimper les prix au détriment des supporters.