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« Confusion et fausse pénurie ! » - La FIFA fait l'objet de citations à comparaître alors que les autorités américaines ouvrent une enquête suite à des allégations de prix « manifestement trompeurs » pour les billets de la Coupe du monde
Une action en justice a été intentée contre la FIFA.
Les procureurs généraux de New York et du New Jersey ont ouvert une enquête sur les pratiques de billetterie de la FIFA, accusant l’instance dirigeante d’avoir créé « un véritable parcours du combattant fait de confusion, de fausse pénurie et de prix exorbitants ». La procureure générale du New Jersey, Jennifer Davenport, a confirmé que l’instance dirigeante du football mondial avait été assignée à comparaître afin de fournir des documents internes et des informations concernant sa conduite. Cette décision marque une escalade significative des tensions entre les organisateurs locaux et la direction de la FIFA à l’approche du tournoi de 2026.
Mme Davenport a fait cette annonce conjointement avec la procureure générale de New York, Letitia James, et le département de la protection des consommateurs et des travailleurs (DCWP) de la ville de New York. « Accueillir la Coupe du monde est un honneur, mais cela ne doit pas servir à exploiter nos résidents et nos visiteurs. La transparence en matière de billetterie n’a rien de bien compliqué », a-t-elle déclaré. L’enquête devra établir si le calendrier de mise en vente a été conçu pour manipuler le marché et faire grimper les prix au détriment des supporters.
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Allégations de pratiques trompeuses
Le DCWP prend très au sérieux les signalements de « pratiques manifestement trompeuses », le commissaire Samuel AA Levine exprimant son inquiétude quant à la transparence de la FIFA. Des supporters affirment avoir été « induits en erreur » sur l’emplacement de leurs places, en particulier pour les billets de catégorie « avant », proposés à des tarifs majorés après la phase initiale de vente. D’autres accusations suggèrent que le système de tarification variable aurait permis à la FIFA d’augmenter les prix de 90 des 104 matchs de 34 % en moyenne, ce qui ferait de cette Coupe du monde l’édition la plus chère de l’histoire.
M. Levine a déclaré : « Les informations faisant état d’un comportement de la FIFA en violation de la loi municipale sur la protection des consommateurs, notamment le fait d’induire les supporters en erreur sur l’emplacement des places et de gonfler artificiellement les prix, sont profondément troublantes. » Il a ajouté que les supporters étaient en droit d’attendre « transparence et équité » lors de l’achat de billets pour un événement d’une telle envergure. L’enquête devra déterminer pourquoi ces tarifs ont « dépassé ceux de toutes les Coupes du monde précédentes » et si des déclarations publiques ont créé un faux sentiment d’urgence.
Équité pour les habitants
La procureure générale de New York, Letitia James, a annoncé l’ouverture d’une enquête pour protéger les supporters d’éventuelles pratiques financières douteuses. Elle rappelle que les habitants locaux, déjà lourdement contribuables pour les infrastructures, ne doivent pas être exclus de la compétition par des tarifs prohibitifs. « Aucun fan ne devrait payer des sommes astronomiques pour un billet et chacun doit avoir la certitude de recevoir le siège pour lequel il a payé. Les résidents méritent une chance équitable d’accéder à des places abordables », a-t-elle affirmé.
Cette démarche fait suite à une lettre envoyée par son homologue californien, Rob Bonta, qui réclamait déjà des explications à la FIFA au sujet de « pratiques de billetterie potentiellement trompeuses ». Si le président de la FIFA, Gianni Infantino, a justifié ces tarifs en évoquant un engouement « absolument fou » pour la compétition, les enquêteurs ont constaté que, mercredi dernier, des places au tarif facial étaient encore disponibles pour 86 des 104 matchs. Ce constat dément le discours sur la pénurie extrême souvent invoqué pour justifier les tarifs élevés.
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La hausse des prix contrarie les supporters de football
La billetterie n’est pas le seul domaine où la FIFA a essuyé des critiques ; les frais de transport sont également devenus un sujet de discorde majeur. Les organisateurs locaux, emmenés par la gouverneure du New Jersey Mikie Sherrill, contestent le refus de la FIFA de subventionner ces coûts. La polémique a éclaté lorsque le billet de train entre Manhattan et le MetLife Stadium a été annoncé à 150 dollars, loin du tarif habituel de 12,90 dollars l’aller-retour. Face à la levée de boucliers, NJ Transit a dû ramener le prix à 98 dollars, toujours nettement supérieur à la normale.