Selon Bild, le Borussia Dortmund aurait trouvé un accord avec le joueur international allemand, principalement en raison de l’absence d’autres options.
Traduit par
Confusion autour de l’intégration du FC Bayern Munich dans la clause de résiliation de Nico Schlotterbeck : un article explosif révèle des détails sur les négociations contractuelles avec le BVB
Malgré plusieurs mois d’hésitation, Niklas Schlotterbeck n’a finalement reçu aucune offre concrète d’un grand club européen. Selon nos informations, le Real Madrid s’est rapidement retiré de la course, tandis que le FC Barcelone et Liverpool se sont contentés de suivre le dossier à distance.
Conscient que sa tactique dilatoire a froissé les supporters du BVB, le défenseur central a finalement prolongé son contrat jusqu’en 2031, une décision censée apaiser temporairement les tensions.
- Getty Images
Nico Schlotterbeck : le FC Bayern ne figurerait pas explicitement dans la clause de résiliation
La question n’est pas réglée, elle est seulement ajournée. D’après plusieurs sources concordantes, Schlotterbeck aurait négocié une clause de sortie significative dans son nouveau contrat. Elle lui permettrait de quitter le BVB dès la fin de la Coupe du monde pour rejoindre un grand club, moyennant une indemnité estimée entre 50 et 60 millions d’euros.
Si les clubs concernés ne sont pas officiellement dévoilés, on évoque notamment Liverpool, Barcelone, Manchester City, Manchester United, le PSG et le Real Madrid. Bild avait dans un premier temps inclus le FC Bayern Munich parmi les clubs éligibles, avant de préciser que la clause excluait explicitement le champion d’Allemagne pour ne viser que des cadors étrangers, afin de dissuader tout départ vers le grand rival du BVB.
Interrogé par DAZN sur l’existence d’une telle clause, le nouveau directeur sportif du BVB, Ole Book, a refusé de s’exprimer samedi après-midi : « Il n’y en aura pas non plus », a-t-il souligné, rappelant que le club ne commente jamais les détails des contrats.
Schlotterbeck devient ainsi le joueur le mieux rémunéré du BVB. Selon le magazine kicker, son nouveau salaire annuel atteint dix millions d’euros, sans compter les primes. Il succède à Niklas Süle, qui quittera Dortmund cet été en tant que joueur libre. Enfin, si le défenseur reste au club à long terme, il pourrait prétendre au brassard de capitaine, actuellement détenu par Emre Can, dont le contrat a été prolongé d’un an malgré sa rupture des ligaments croisés.
Les statistiques de Nico Schlotterbeck au BVB
Interventions Buts Passes décisives Cartons jaunes Expulsions 155 10 18 26 3