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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
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Confirmation en Arabie : Cardinale veut entrer à Al-Nassr, négociations avec le PIF au sein d’un consortium avec d’autres investisseurs saoudiens

Milan AC
Al Nasr FC
Mercato
Tolosa CF

L’information qui a éclaté ces derniers jours trouve des confirmations en Arabie et de la part du fonds PIF.

Gerry Cardinale veut étendre son influence dans le monde du football et, avec son fonds RedBird Capitals , étudie la manière d’entrer dans l’actionnariat d’un autre club après ses débuts à Toulouse et désormais avec la gestion pleine et entière en direct de Milan.


Et malgré un premier démenti presque de circonstance, la confirmation arrive d’Arabie saoudite que le patron de l’AC Milan, avec d’autres parties, a commencé à négocier avec le fonds d’investissement public saoudien PIF pour l’achat d’une part du club Al-Nassr, où évolue aujourd’hui notamment Cristiano Ronaldo.


  • Le PIF vend

    Depuis un certain temps, le fonds PIF a en effet clos la phase de poussée, de renforcement agressif à coups de maxi-investissements, pour les 4 clubs qu’il possède au sein de la Saudi Pro League et a commencé à mettre les dossiers de ses clubs sur la table des grandes banques financières internationales.

    L’objectif est d’attirer des capitaux et des investisseurs capables de maintenir les clubs de football à un haut niveau, mais aussi d’aider le fonds à gérer une transition vers une viabilité financière qui ne dépende plus d’un recours continu aux fonds étatiques.

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  • OBJECTIF AL-NASSR

    Et en analysant cette possibilité, Cardinale a identifié le marché arabe comme celui offrant le plus d’espace pour « créer de la valeur » et Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, champion en titre en championnat, comme celui au plus fort potentiel.

    Et selon ce qu’a rapporté le quotidien saoudien Al Riyadh, RedBird Capitals, avec un consortium d’autres investisseurs comprenant Ibrahim Al-Muhaidib, SMC Media et d’autres partenaires saoudiens.

  • Boucler d’ici la fin de saison

    Le PIF confirme des négociations qui, jusqu’ici, sont conformes aux objectifs demandés, mais aucun accord n’a encore été trouvé.

    De son côté, Cardinale aimerait parvenir à un accord avec le PIF d’ici à la fin de cette saison afin de pouvoir commencer à agir et à intervenir dès le prochain mercato estival.

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