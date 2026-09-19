Gerry Cardinale veut étendre son influence dans le monde du football et, avec son fonds RedBird Capitals , étudie la manière d’entrer dans l’actionnariat d’un autre club après ses débuts à Toulouse et désormais avec la gestion pleine et entière en direct de Milan.





Et malgré un premier démenti presque de circonstance, la confirmation arrive d’Arabie saoudite que le patron de l’AC Milan, avec d’autres parties, a commencé à négocier avec le fonds d’investissement public saoudien PIF pour l’achat d’une part du club Al-Nassr, où évolue aujourd’hui notamment Cristiano Ronaldo.



