94' - Dans la dernière minute du temps additionnel, Pasalic tente sa chance, mais le ballon passe au-dessus.

82' - L'Atalanta égalise grâce à une reprise à bout portant de Krstovic sur une action consécutive à un corner.

80' - Ederson passe près de l'égalisation d'une volée du droit, repoussée par Anarbekov.

75' - Carnesecchi repousse une frappe à bout portant.

71' - Belle frappe du droit d'Elmas, bien arrêtée par le gardien adverse.

64' - But refusé à Elmas pour un hors-jeu flagrant.

59' - Volée du droit d'Idele, qui passe au-dessus de la barre transversale.

53' - Gual, en tête-à-tête avec Carnesecchi après une contre-attaque, perce la défense et marque d'une frappe précise du gauche, sur une passe décisive d'Edmilson.

48' - Rowe tente à nouveau une frappe enroulée, qui passe largement au-dessus et à côté.

41' - Samardzic tente sa chance, sans succès.

32' - Scamacca tente sa chance du droit, mais Anarbekov capte facilement le ballon.

30' - Pasalic gâche une occasion à deux pas du but.

29' - Double arrêt de Carnesecchi sur deux frappes peu puissantes et consécutives des Kazakhs à l'entrée de la surface.

25' - Encore Rowe, avec une belle frappe enroulée du droit, bien détournée en corner par le gardien adverse.

11' - Kasabulat manque de marquer contre son camp avec une passe en retrait très dangereuse.

5' - Encore Rowe, dont la tête passe au-dessus de la barre transversale.

4' - Rowe tente sa chance à l'entrée de la surface, le gardien kazakh arrête le ballon.

2' - Le Kairat tente sa chance sur une tête d'Edmilson.