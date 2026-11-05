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Atalanta BC v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Conference League : une Atalanta décevante fait match nul face au Kairat Almaty grâce à Krstovic

Atalanta Bergame
Atalanta Bergame vs Kairat Almaty
Kairat Almaty
Ligue Conférence

Lors de la quatrième journée de Ligue Conférence, Atalanta-Kairat Almaty : 1-1.

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Lors de la quatrième journée de Conference League, l'Atalanta fait match nul à domicile contre le Kairat Almaty (1-1). Menée au score, l'Atalanta égalise grâce à Krstovic en seconde période. Au classement, les joueurs de l'Atalanta portent leur total à 4 points, tandis que l'équipe kazakhe atteint les 2 points. L'équipe de Sarri livre une prestation terne : elle se crée très peu d'occasions, encaisse un but au début de la seconde période, se fait encore peur, puis ne limite que partiellement les dégâts en fin de match grâce à Krstovic, entré en jeu depuis le banc.

ATALANTA-KAIRAT ALMATY 1-1

BUTEURS : 53e Gual (K), 82e Krstovic (A)

  • Buts et temps forts

    94' - Dans la dernière minute du temps additionnel, Pasalic tente sa chance, mais le ballon passe au-dessus.

    82' - L'Atalanta égalise grâce à une reprise à bout portant de Krstovic sur une action consécutive à un corner.

    80' - Ederson passe près de l'égalisation d'une volée du droit, repoussée par Anarbekov.

    75' - Carnesecchi repousse une frappe à bout portant.

    71' - Belle frappe du droit d'Elmas, bien arrêtée par le gardien adverse.

    64' - But refusé à Elmas pour un hors-jeu flagrant.

    59' - Volée du droit d'Idele, qui passe au-dessus de la barre transversale.

    53' - Gual, en tête-à-tête avec Carnesecchi après une contre-attaque, perce la défense et marque d'une frappe précise du gauche, sur une passe décisive d'Edmilson. 

    48' - Rowe tente à nouveau une frappe enroulée, qui passe largement au-dessus et à côté.

    41' - Samardzic tente sa chance, sans succès.

    32' - Scamacca tente sa chance du droit, mais Anarbekov capte facilement le ballon.

    30' - Pasalic gâche une occasion à deux pas du but.

    29' - Double arrêt de Carnesecchi sur deux frappes peu puissantes et consécutives des Kazakhs à l'entrée de la surface.

    25' - Encore Rowe, avec une belle frappe enroulée du droit, bien détournée en corner par le gardien adverse.

    11' - Kasabulat manque de marquer contre son camp avec une passe en retrait très dangereuse.

    5' - Encore Rowe, dont la tête passe au-dessus de la barre transversale.

    4' - Rowe tente sa chance à l'entrée de la surface, le gardien kazakh arrête le ballon.

    2' - Le Kairat tente sa chance sur une tête d'Edmilson. 

  • COMPOSITIONS OFFICIELLES ET FEUILLE DE MATCH

    ATALANTA-KAIRAT ALMATY 1-1

    BUTEURS : 53' Gual (K), 82' Krstovic (A)

    Atalanta (4-3-3) : Carnesecchi ; Idele, Scalvini, Obric, Bernasconi (74' Zappacosta) ; Elmas, Pasalic ; Sulemana (46' Ederson), Samardzic (58' De Ketelaere), Rowe (58' Zalewski) ; Scamacca (67' Krstovic). Entraîneur : Maurizio Sarri

    Kairat Almaty (5-3-2) : Anarbekov ; Mrynskiy, Shirobokov, Martynovich, Kassabulatt (82' Baybek), Mata ; Tuyakbayev (63' Jukkola), Mendonca (82' Sadybekov), Oksanen ; Marc Gual (74' Tapalov), Edmilson (63' Bekbolat). Entraîneur : Arutyunyan

    ARBITRE : Weinberger

    AVERTIS : Mendonca (K), Sulemana (A), Obric (A), Scamacca (A), Mrınskiy (K), Jukkola (K), Bekbolat (K)

    EXPULSÉS : -

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