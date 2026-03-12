Conference League, résultats et tableau des huitièmes de finale : Rayo et Strasbourg se débrouillent bien. Crystal Palace déçoit

Sans grande difficulté et avec même un but sur un retourné acrobatique, le Shakhtar s'impose chez le Lech Poznan (1-3). Autre succès à l'extérieur en Turquie où le Rayo Vallecano bat Samsunspor 3 à 1. Panichelli marque à nouveau lors de la victoire 2-1 de Strasbourg à Rijeka. L'AZ s'impose 2 à 1 contre le Sparta Prague grâce à un doublé de Parrott.

L'AEK s'impose facilement chez Celje : 4-0 et qualification déjà validée. Matchs nuls sans but pour Mayence, chez Sigma Omoluc, et pour le favori Crystal Palace qui ne dépasse pas le 0-0 à domicile contre l'AEK Larnaca (c'est de cette confrontation que sortira l'éventuel adversaire de la Viola). Dans une semaine, les matchs retour auront lieu sur les terrains inversés.