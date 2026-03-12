Aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence avec, sur le terrain, non seulement la Fiorentina. Grand spectacle, buts et résultats surprenants également dans les autres matchs. Voyons comment cela s'est passé.
Conference League, résultats et tableau des huitièmes de finale : Rayo et Strasbourg se débrouillent bien. Crystal Palace déçoit
Sans grande difficulté et avec même un but sur un retourné acrobatique, le Shakhtar s'impose chez le Lech Poznan (1-3). Autre succès à l'extérieur en Turquie où le Rayo Vallecano bat Samsunspor 3 à 1. Panichelli marque à nouveau lors de la victoire 2-1 de Strasbourg à Rijeka. L'AZ s'impose 2 à 1 contre le Sparta Prague grâce à un doublé de Parrott.
L'AEK s'impose facilement chez Celje : 4-0 et qualification déjà validée. Matchs nuls sans but pour Mayence, chez Sigma Omoluc, et pour le favori Crystal Palace qui ne dépasse pas le 0-0 à domicile contre l'AEK Larnaca (c'est de cette confrontation que sortira l'éventuel adversaire de la Viola). Dans une semaine, les matchs retour auront lieu sur les terrains inversés.
