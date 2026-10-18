Le Portugais Sergio Conceicao, ancien entraîneur d'Al Ittihad, a déclenché une vive polémique avec des déclarations tranchantes sur son expérience avec « le Doyen », après avoir parlé sans détour des motivations financières derrière son transfert vers le Royaume. Il a adressé de virulentes critiques à la mentalité de travail et à la discipline de certains joueurs saoudiens, estimant que l'écart entre l'ampleur des investissements et les exigences du professionnalisme représente toujours un défi pour le développement du football.

Lors de son intervention dans le podcast « La Tripletta », Conceicao a affirmé qu'il ne serait pas honnête s'il prétendait que la beauté du championnat saoudien avait été la raison de son transfert, soulignant que l'offre financière alléchante a joué un rôle essentiel dans sa décision.

Il a ajouté qu'il s'attendait à ce que les importants investissements contribuent au développement de l'écosystème footballistique, mais qu'il a été surpris par la difficulté d'imposer les méthodes de travail et la rigueur auxquelles il était habitué en Europe, précisant qu'il est parfois demandé aux entraîneurs et aux joueurs venus de l'étranger de s'adapter rapidement à des conditions totalement différentes.

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