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Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
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Conceiçao : Je suis allé en Arabie saoudite pour l'argent et la mentalité du joueur saoudien est mauvaise !

S. Conceicao
Al Ittihad
Saudi Pro League
Portugal
Arabie saoudite

Des déclarations fracassantes

Le Portugais Sergio Conceicao, ancien entraîneur d'Al Ittihad, a déclenché une vive polémique avec des déclarations tranchantes sur son expérience avec « le Doyen », après avoir parlé sans détour des motivations financières derrière son transfert vers le Royaume. Il a adressé de virulentes critiques à la mentalité de travail et à la discipline de certains joueurs saoudiens, estimant que l'écart entre l'ampleur des investissements et les exigences du professionnalisme représente toujours un défi pour le développement du football.

Lors de son intervention dans le podcast « La Tripletta », Conceicao a affirmé qu'il ne serait pas honnête s'il prétendait que la beauté du championnat saoudien avait été la raison de son transfert, soulignant que l'offre financière alléchante a joué un rôle essentiel dans sa décision.

Il a ajouté qu'il s'attendait à ce que les importants investissements contribuent au développement de l'écosystème footballistique, mais qu'il a été surpris par la difficulté d'imposer les méthodes de travail et la rigueur auxquelles il était habitué en Europe, précisant qu'il est parfois demandé aux entraîneurs et aux joueurs venus de l'étranger de s'adapter rapidement à des conditions totalement différentes.

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  • Conceição s'en prend à la mentalité du joueur saoudien

    L'entraîneur portugais a adressé des critiques directes à ce qu'il a qualifié de manque d'engagement chez certains joueurs saoudiens, estimant que la différence ne réside pas uniquement dans les qualités techniques, mais dans la culture du travail et la discipline quotidienne.

    Il a déclaré que les joueurs locaux, selon son expérience, ne respectent pas toujours les mêmes standards que ceux appliqués par les professionnels étrangers, ce qui rend la gestion de l'équipe plus difficile pour lui, décrivant la situation en ces termes : « Leur mentalité est mauvaise ».

    Il a ajouté que certains joueurs s'absentaient des entraînements pour des raisons familiales ou religieuses, parmi lesquelles le réveil pour la prière de l'aube, précisant que la tenue des séances d'entraînement le matin représentait parfois un défi.

    Conceição a estimé que ces attitudes reflètent une différence de culture du travail qu'il a du mal à accepter, selon ses déclarations, affirmant que la discipline, la rigueur et la capacité à travailler au quotidien sont des éléments essentiels pour construire une équipe capable de rivaliser.

  • Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Benzema et Fabinho ne sont pas le problème : les accusations visent la direction

    Évoquant son expérience à Al Ittihad, Conceição a refusé de faire porter aux stars étrangères, à commencer par Karim Benzema et Fabinho, la responsabilité des problèmes rencontrés par l'équipe, affirmant que la présence de joueurs dotés d'une telle expérience n'est pas le problème en soi, mais que les difficultés auxquelles il a été confronté étaient liées à d'autres personnes et aux conditions de travail au sein du club.

    Il a également critiqué la manière dont, selon lui, la direction gérait l'opinion publique, soulignant que le club s'appuie beaucoup sur les résultats et les réactions sur les réseaux sociaux, et affirmant que des informations étaient parfois divulguées afin de tester les réactions des supporters et de mesurer leur position.

    Ces déclarations s'inscrivent dans le prolongement de désaccords antérieurs qui ont entouré son expérience à Al Ittihad, laquelle s'est achevée par son départ de son poste après une saison durant laquelle il n'a pas remporté les titres auxquels le club aspirait.

    Malgré la virulence de ses critiques, Conceição a tenu à remercier le Royaume, le club d'Al Ittihad et ses dirigeants pour le bon accueil réservé à sa famille durant son séjour, mais il s'est interrogé sur l'utilité de dépenser des sommes colossales pour attirer des compétences étrangères dans le but de développer le football, si les conditions quotidiennes nécessaires pour transformer ces investissements en résultats concrets sur le terrain ne sont pas réunies, de son point de vue.


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