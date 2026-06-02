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World Cup In Demand Kits (05.22.2026)GOAL
Marco Trombetta

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Compositions probables pour la Coupe du monde 2026 : les titulaires et les onze de départ attendus des 48 équipes nationales

Coupe du monde

Les compositions types des équipes nationales participant à la Coupe du monde 2026 : tous les titulaires probables et les schémas tactiques envisagés par les sélectionneurs.

  • COMPOSITION PROBABLE DE L'ALGÉRIE

    (4-2-3-1) : Zidane ; Belghali, Belaid, Bensebaini, Ait-Nouri ; Zerrouki, Boudaoui ; Mahrez, Aouar, Chaibi, Gouiri

    Entraîneur : Petkovic

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  • COMPOSITION PROBABLE DE L'ARABIE SAOUDITE

    (4-3-3) : Al-Aqidi ; Boushal, Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi ; Kanno, Al-Khaibari, N. Al-Dawsari ; Mandash, Al-Buraikan, S. Al-Dawsari

    Entraîneur : Donis

  • COMPOSITION PROBABLE DE L'ARGENTINE

    (4-3-3) : Martinez ; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico ; Mac Allister, Paredes, Fernandez ; Messi, Alvarez, Almada

    Entraîneur : Scaloni

  • COMPOSITION PROBABLE DE L'AUSTRALIE

    (5-4-1) : Ryan ; Italiano, Degenek, Souttar, Circati, Bos ; Metcalfe, Devlin, O’Neill, Irankunda ; Touré

    Entraîneur : Popovic

  • COMPOSITION PROBABLE DE L'AUTRICHE

    (4-2-3-1) : A. Schlager ; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene ; X. Schlager, Seiwald ; Wimmer, Baumgartner, Sabitzer ; Arnautovic

    Entraîneur : Rangnick

  • COMPOSITION PROBABLE DE LA BELGIQUE

    (4-2-3-1) : Courtois ; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper ; Tielemans, Onana ; Doku, De Bruyne, Trossard ; De Ketelaere

    Entraîneur : Garcia

  • COMPOSITION PROBABLE DE LA BOSNIE

    (4-4-2) : Vasilj ; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac ; Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic ; Demirovic, Dzeko

    Entraîneur : Barbarez

  • PROBABLE COMPOSITION DU BRÉSIL

    (4-4-2) : Alisson ; Wesley, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos ; Luis Henrique, Casemiro, Bruno Guimarães, Raphinha ; Vinicius, Cunha

    Entraîneur : Ancelotti

  • COMPOSITION PROBABLE DU CANADA

    (4-4-2) : Crepeau ; Sigur, Bombito, Jones, Laryea ; Buchanan, Koné, Eustaquio, Davies ; Oluwaseyi, David

    Entraîneur : Marsch

  • COMPOSITION PROBABLE DU CAP-VERT

    (4-2-3-1) : Voziha ; Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral ; Lenini, Duarte ; Rodrigues, Monteiro, Cabral ; Livramento

    Entraîneur : Bubista

  • COMPOSITION PROBABLE DE LA COLOMBIE

    (4-2-3-1) : Montero ; Muñoz, Sánchez, Mina, Mojica ; Lerma, Ríos ; Arias, James, Díaz, Suárez

    Entraîneur : Lorenzo

  • COMPOSITION PROBABLE DE LA CORÉE DU SUD

    (4-2-3-1) : Kim Seung-gyu ; Seol, Kim Min-jae, Lee Han-beom, Lee Tae-seok ; Wang, Castrop ; Lee Kang-in, Lee Jae-sung, Bae ; Son

    Entraîneur : Hong

  • COMPOSITION PROBABLE DE LA CÔTE D’IVOIRE

    (4-3-3) : Fofana ; Doué, Koussonou, Ndicka, Konan ; Kessié, Sangaré, Oulai ; Pepé, Guessand, Diomandé

    Entraîneur : Faé

  • COMPOSITION PROBABLE DE CURACAO

    (4-3-3) : Room ; Sambo, Van Ejma, Obispo, Floranus ; J. Bacuna, Comenencia, L. Bacuna ; Chong, Locadia, Gorré

    Entraîneur : Advocaat

  • COMPOSITION PROBABLE DE LA CROATIE

    (4-2-3-1) : Livakovic ; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol ; Sucic, Modric ; Pasalic, Kramaric, Perisic, Budimir

    Entraîneur : Dalic

  • COMPOSITION PROBABLE DE L'ÉQUATEUR

    (4-3-3) : Galindez ; Preciado, Ordonez, Pacho, Hincapié ; Vite, Caicedo, Castillo ; Yeboah, Valencia, Angulo

    Entraîneur : Beccacece

  • COMPOSITION PROBABLE DE L'ÉGYPTE

    (3-4-1-2) : El Shenawy ; Ibrahim, Abdelmaguif, Rabia ; Hany, Ateya, Lasheen, Fatouh ; Ashour ; Salah, Marmoush

    Entraîneur : Hassan

  • COMPOSITION PROBABLE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE

    (4-2-3-1) : Maignan ; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez ; Rabiot, Tchouameni ; Dembélé, Olise, Doué ; Mbappé

    Entraîneur : Deschamps

  • COMPOSITION PROBABLE DE L'ALLEMAGNE

    (4-2-3-1) : Neuer ; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum ; Pavlovic, Goretzka ; Sané, Musiala, Wirtz ; Havertz

    Entraîneur : Tuchel

  • COMPOSITION PROBABLE DU GHANA

    (3-4-3) : Asare ; Adjetei, Seidu, Oppong ; Yirenkyi, Sibo, Partey, Mensah ; Sulemana, Semenyo, Ayew

    Entraîneur : Queiroz

  • COMPOSITION PROBABLE DU JAPON

    (3-4-2-1) : Suzuki ; Tomiyasu, Taniguchi, Itakura ; Doan, Endo, Tanaka, Nakamura ; Kubo, Ito ; Ueda

    Entraîneur : Moriyasu

  • COMPOSITION PROBABLE DE LA JORDAN

    (3-4-3) : Abulaila ; Abu Dahab, Nasib, Al-Arab ; Haddad, Al-Rawahbdeh, Al-Rashdan ; Abu Taha ; Tamari, Olwan, Al-Mardi

    Entraîneur : Sellami

  • COMPOSITION PROBABLE D'HAÏTI

    (4-3-3) : Placide ; Arcus, Adé, Duverne, Expérience ; Deedson, Bellegarde, Pierre ; Isidor, Nazon, Providence

    Entraîneur : Migné.


  • COMPOSITION PROBABLE DE L'ANGLETERRE

    (4-2-3-1) : Pickford ; James, Guehi, Konsa, O’Reilly ; Anderson, Rice ; Saka, Bellingham, Eze ; Kane

    Entraîneur : Tuchel


  • COMPOSITION PROBABLE DE L'IRAN

    (4-2-3-1) : Beyranvand ; Yousefi, Kanaani, Khalilzadeh, Mohammadi ; Ezatolahi, Ghoddos ; Jahanbakhsh, Ghayedi, Mohebi ; Taremi

    Entraîneur : Ghalenoei


  • COMPOSITION PROBABLE DE L'IRAK

    (4-2-3-1) : Hassan ; Hussein Ali, Sulaka, Tahseen, Doski ; Al-Ammari, Bayesh ; Ali Jasim, Iqbal, Amyn ; Aymen Hussein

    Entraîneur : Arnold


  • COMPOSITION PROBABLE DU MAROC

    (4-2-3-1) : Bono ; Hakimi, Diop, Aguerd, Salah-Eddine ; Ounahi, El Aynaoui ; Brahim Diaz, Saibari, Talbi ; El Kaabi

    Entraîneur : Ouahbi


  • COMPOSITION PROBABLE DU MEXIQUE

    (4-3-3) : Rangel ; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo ; Pineda, Alvarez, Fidalgo ; Vega, Jimenez, Quinones

    Entraîneur : Aguirre

  • COMPOSITION PROBABLE DE LA NORVÈGE

    (4-3-3) : Nyland ; Ryerson, Heggem, Ostigard, Wolfe ; Thorstvedt, Berg, Berge ; Sorloth, Haaland, Nusa

    Entraîneur : Solbakken


  • COMPOSITION PROBABLE DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE

    (4-2-3-1) : Crocombe ; Payne, Bindon, Boxall, Cacace ; Samenic, Bell ; McCowatt, Singh, Garbett ; Wood

    Entraîneur : Bazele


  • COMPOSITION PROBABLE DES PAYS-BAS

    (4-2-3-1) : Verbruggen ; Dumfries, Van Dijk, Aké, Van de Ven ; De Jong, Gravenberch ; Malen, Reijnders, Gakpo ; Depay

    Entraîneur : Koeman


  • COMPOSITION PROBABLE DU PANAMA

    (3-4-2-1) : Mosquera ; Farina, Andrade, Córdoba ; Murillo, Carrasquilla, Godoy, Davis ; Barcenas, Díaz ; Fajardo

    Entraîneur : Christiansen


  • COMPOSITION PROBABLE DU PARAGUAY

    (4-4-2) : Gill ; Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso ; D. Gomez, Ojeda, Bobadilla, Almiron ; Enciso, Avalos

    Entraîneur : Alfaro


  • COMPOSITION PROBABLE DU PORTUGAL

    (4-3-3) : Costa ; Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes ; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes ; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix

    Entraîneur : Martinez


  • COMPOSITION PROBABLE DU QATAR

    (4-3-3) : Barsham ; Al-Oui, Khoukhi, Pedro Miguel, Al-Amin ; Boudiaf, Fathy, Laye ; Edmilson Junior, Almoez Ali, Afif

    Entraîneur : Lopetegui


  • COMPOSITION PROBABLE DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

    (3-4-2-1) : Hornicek ; Chaloupek, Hranac, Krejci ; Zeleny, Souček, Darida, Coufal ; Provod, Šulc ; Schick

    Entraîneur : Koubek


  • COMPOSITION PROBABLE DE L'ÉQUIPE DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

    (4-2-3-1) : Mpasi ; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku ; Pickel, Moutoussamy ; Bongonda, Kakuta, Wissa ; Bakambu

    Entraîneur : Desabre


  • COMPOSITION PROBABLE DE L'ÉQUIPE D'ÉCOSSE

    (4-1-4-1) : Gordon ; Hickey, Hanley, McKenna, Robertson ; Ferguson ; Gannon-Doak, Christie, McTominay, McGinn ; Adams

    Entraîneur : Clarke


  • COMPOSITION PROBABLE DU SÉNÉGAL

    (4-2-3-1) : Mendy ; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs ; Idrissa Gueye, Pape Gueye ; Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Mané ; Jackson

    Entraîneur : Thiaw


  • COMPOSITION PROBABLE DE L'ESPAGNE

    (4-3-3) : Simon ; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella ; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz ; Yamal, Oyarzabal, N. Williams

    Entraîneur : De La Fuente


  • COMPOSITION PROBABLE DES ÉTATS-UNIS

    (4-3-3) : Freese ; Freeman, Richards, Trusty, Antonee Robinson ; McKennie, Berhalter, Adams ; Weah, Balogun, Pulisic

    Entraîneur : Pochettino


  • COMPOSITION PROBABLE DE L'AFRIQUE DU SUD

    (4-2-3-1) : Williams ; Mudau, Sibisi, Ndamane, Modiba ; Sithole, Mokoena ; Apollis, Zwane, Mofokeng ; Foster

    Entraîneur : Bross


  • COMPOSITION PROBABLE DE LA SUÈDE

    (3-4-2-1) : Nordfeldt ; Starfelt, Lagerbielke, Lindelöf ; Svensson, Karlström, Ayari, Gudmundsson ; Nygren, Elanga ; Gyökeres

    Entraîneur : Potter


  • COMPOSITION PROBABLE DE LA SUISSE

    (4-3-3) : Kobel ; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez ; Freuler, Xhaka, Rieder ; Ndoye, Embolo, Vargas

    Entraîneur : Yakin


  • COMPOSITION PROBABLE DE LA TUNISIE

    (4-3-3) : Dahmen ; Valery, Bronn, Talbi, Abdi ; Gharbi, Skhiri, Hannibal ; Achouri, Mastouri, Tounekti

    Entraîneur : Lamouchi


  • PROBABLE COMPOSITION DE L’ÉQUIPE DE TURQUIE

    (3-4-2-1) : Cakir ; Demiral, Kabak, Bardakci ; Celik, Calhanoglu, Kokcu, Ozer ; Guler, Yildiz ; Akturkoglu

    Entraîneur : Montella

  • COMPOSITION PROBABLE DE L'URUGUAY

    (4-3-3) : Rochet ; Valera, Giménez, Araujo, Olivera ; Valverde, Ugarte, Bentancur ; Canobbio, Núñez, Rodríguez

    Entraîneur : Bielsa


  • COMPOSITION PROBABLE DE L'OUZBÉKISTAN

    (3-4-2-1) : Nematov ; Abdullaev, Ashurmatov, Khusanov ; Sayfiev, Shukurov, Khamrobekov, Nasrullaev ; Ganiev, Urunov ; Shomurodov

    Entraîneur : Cannavaro