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Compositions probables pour la Coupe du monde 2026 : les titulaires et les onze de départ attendus des 48 équipes nationales
COMPOSITION PROBABLE DE L'ALGÉRIE
(4-2-3-1) : Zidane ; Belghali, Belaid, Bensebaini, Ait-Nouri ; Zerrouki, Boudaoui ; Mahrez, Aouar, Chaibi, Gouiri
Entraîneur : Petkovic
COMPOSITION PROBABLE DE L'ARABIE SAOUDITE
(4-3-3) : Al-Aqidi ; Boushal, Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi ; Kanno, Al-Khaibari, N. Al-Dawsari ; Mandash, Al-Buraikan, S. Al-Dawsari
Entraîneur : Donis
COMPOSITION PROBABLE DE L'ARGENTINE
(4-3-3) : Martinez ; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico ; Mac Allister, Paredes, Fernandez ; Messi, Alvarez, Almada
Entraîneur : Scaloni
COMPOSITION PROBABLE DE L'AUSTRALIE
(5-4-1) : Ryan ; Italiano, Degenek, Souttar, Circati, Bos ; Metcalfe, Devlin, O’Neill, Irankunda ; Touré
Entraîneur : Popovic
COMPOSITION PROBABLE DE L'AUTRICHE
(4-2-3-1) : A. Schlager ; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene ; X. Schlager, Seiwald ; Wimmer, Baumgartner, Sabitzer ; Arnautovic
Entraîneur : Rangnick
COMPOSITION PROBABLE DE LA BELGIQUE
(4-2-3-1) : Courtois ; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper ; Tielemans, Onana ; Doku, De Bruyne, Trossard ; De Ketelaere
Entraîneur : Garcia
COMPOSITION PROBABLE DE LA BOSNIE
(4-4-2) : Vasilj ; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac ; Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic ; Demirovic, Dzeko
Entraîneur : Barbarez
PROBABLE COMPOSITION DU BRÉSIL
(4-4-2) : Alisson ; Wesley, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos ; Luis Henrique, Casemiro, Bruno Guimarães, Raphinha ; Vinicius, Cunha
Entraîneur : Ancelotti
COMPOSITION PROBABLE DU CANADA
(4-4-2) : Crepeau ; Sigur, Bombito, Jones, Laryea ; Buchanan, Koné, Eustaquio, Davies ; Oluwaseyi, David
Entraîneur : Marsch
COMPOSITION PROBABLE DU CAP-VERT
(4-2-3-1) : Voziha ; Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral ; Lenini, Duarte ; Rodrigues, Monteiro, Cabral ; Livramento
Entraîneur : Bubista
COMPOSITION PROBABLE DE LA COLOMBIE
(4-2-3-1) : Montero ; Muñoz, Sánchez, Mina, Mojica ; Lerma, Ríos ; Arias, James, Díaz, Suárez
Entraîneur : Lorenzo
COMPOSITION PROBABLE DE LA CORÉE DU SUD
(4-2-3-1) : Kim Seung-gyu ; Seol, Kim Min-jae, Lee Han-beom, Lee Tae-seok ; Wang, Castrop ; Lee Kang-in, Lee Jae-sung, Bae ; Son
Entraîneur : Hong
COMPOSITION PROBABLE DE LA CÔTE D’IVOIRE
(4-3-3) : Fofana ; Doué, Koussonou, Ndicka, Konan ; Kessié, Sangaré, Oulai ; Pepé, Guessand, Diomandé
Entraîneur : Faé
COMPOSITION PROBABLE DE CURACAO
(4-3-3) : Room ; Sambo, Van Ejma, Obispo, Floranus ; J. Bacuna, Comenencia, L. Bacuna ; Chong, Locadia, Gorré
Entraîneur : Advocaat
COMPOSITION PROBABLE DE LA CROATIE
(4-2-3-1) : Livakovic ; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol ; Sucic, Modric ; Pasalic, Kramaric, Perisic, Budimir
Entraîneur : Dalic
COMPOSITION PROBABLE DE L'ÉQUATEUR
(4-3-3) : Galindez ; Preciado, Ordonez, Pacho, Hincapié ; Vite, Caicedo, Castillo ; Yeboah, Valencia, Angulo
Entraîneur : Beccacece
COMPOSITION PROBABLE DE L'ÉGYPTE
(3-4-1-2) : El Shenawy ; Ibrahim, Abdelmaguif, Rabia ; Hany, Ateya, Lasheen, Fatouh ; Ashour ; Salah, Marmoush
Entraîneur : Hassan
COMPOSITION PROBABLE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE
(4-2-3-1) : Maignan ; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez ; Rabiot, Tchouameni ; Dembélé, Olise, Doué ; Mbappé
Entraîneur : Deschamps
COMPOSITION PROBABLE DE L'ALLEMAGNE
(4-2-3-1) : Neuer ; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum ; Pavlovic, Goretzka ; Sané, Musiala, Wirtz ; Havertz
Entraîneur : Tuchel
COMPOSITION PROBABLE DU GHANA
(3-4-3) : Asare ; Adjetei, Seidu, Oppong ; Yirenkyi, Sibo, Partey, Mensah ; Sulemana, Semenyo, Ayew
Entraîneur : Queiroz
COMPOSITION PROBABLE DU JAPON
(3-4-2-1) : Suzuki ; Tomiyasu, Taniguchi, Itakura ; Doan, Endo, Tanaka, Nakamura ; Kubo, Ito ; Ueda
Entraîneur : Moriyasu
COMPOSITION PROBABLE DE LA JORDAN
(3-4-3) : Abulaila ; Abu Dahab, Nasib, Al-Arab ; Haddad, Al-Rawahbdeh, Al-Rashdan ; Abu Taha ; Tamari, Olwan, Al-Mardi
Entraîneur : Sellami
COMPOSITION PROBABLE D'HAÏTI
(4-3-3) : Placide ; Arcus, Adé, Duverne, Expérience ; Deedson, Bellegarde, Pierre ; Isidor, Nazon, Providence
Entraîneur : Migné.
COMPOSITION PROBABLE DE L'ANGLETERRE
(4-2-3-1) : Pickford ; James, Guehi, Konsa, O’Reilly ; Anderson, Rice ; Saka, Bellingham, Eze ; Kane
Entraîneur : Tuchel
COMPOSITION PROBABLE DE L'IRAN
(4-2-3-1) : Beyranvand ; Yousefi, Kanaani, Khalilzadeh, Mohammadi ; Ezatolahi, Ghoddos ; Jahanbakhsh, Ghayedi, Mohebi ; Taremi
Entraîneur : Ghalenoei
COMPOSITION PROBABLE DE L'IRAK
(4-2-3-1) : Hassan ; Hussein Ali, Sulaka, Tahseen, Doski ; Al-Ammari, Bayesh ; Ali Jasim, Iqbal, Amyn ; Aymen Hussein
Entraîneur : Arnold
COMPOSITION PROBABLE DU MAROC
(4-2-3-1) : Bono ; Hakimi, Diop, Aguerd, Salah-Eddine ; Ounahi, El Aynaoui ; Brahim Diaz, Saibari, Talbi ; El Kaabi
Entraîneur : Ouahbi
COMPOSITION PROBABLE DU MEXIQUE
(4-3-3) : Rangel ; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo ; Pineda, Alvarez, Fidalgo ; Vega, Jimenez, Quinones
Entraîneur : Aguirre
COMPOSITION PROBABLE DE LA NORVÈGE
(4-3-3) : Nyland ; Ryerson, Heggem, Ostigard, Wolfe ; Thorstvedt, Berg, Berge ; Sorloth, Haaland, Nusa
Entraîneur : Solbakken
COMPOSITION PROBABLE DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE
(4-2-3-1) : Crocombe ; Payne, Bindon, Boxall, Cacace ; Samenic, Bell ; McCowatt, Singh, Garbett ; Wood
Entraîneur : Bazele
COMPOSITION PROBABLE DES PAYS-BAS
(4-2-3-1) : Verbruggen ; Dumfries, Van Dijk, Aké, Van de Ven ; De Jong, Gravenberch ; Malen, Reijnders, Gakpo ; Depay
Entraîneur : Koeman
COMPOSITION PROBABLE DU PANAMA
(3-4-2-1) : Mosquera ; Farina, Andrade, Córdoba ; Murillo, Carrasquilla, Godoy, Davis ; Barcenas, Díaz ; Fajardo
Entraîneur : Christiansen
COMPOSITION PROBABLE DU PARAGUAY
(4-4-2) : Gill ; Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso ; D. Gomez, Ojeda, Bobadilla, Almiron ; Enciso, Avalos
Entraîneur : Alfaro
COMPOSITION PROBABLE DU PORTUGAL
(4-3-3) : Costa ; Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes ; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes ; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix
Entraîneur : Martinez
COMPOSITION PROBABLE DU QATAR
(4-3-3) : Barsham ; Al-Oui, Khoukhi, Pedro Miguel, Al-Amin ; Boudiaf, Fathy, Laye ; Edmilson Junior, Almoez Ali, Afif
Entraîneur : Lopetegui
COMPOSITION PROBABLE DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(3-4-2-1) : Hornicek ; Chaloupek, Hranac, Krejci ; Zeleny, Souček, Darida, Coufal ; Provod, Šulc ; Schick
Entraîneur : Koubek
COMPOSITION PROBABLE DE L'ÉQUIPE DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
(4-2-3-1) : Mpasi ; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku ; Pickel, Moutoussamy ; Bongonda, Kakuta, Wissa ; Bakambu
Entraîneur : Desabre
COMPOSITION PROBABLE DE L'ÉQUIPE D'ÉCOSSE
(4-1-4-1) : Gordon ; Hickey, Hanley, McKenna, Robertson ; Ferguson ; Gannon-Doak, Christie, McTominay, McGinn ; Adams
Entraîneur : Clarke
COMPOSITION PROBABLE DU SÉNÉGAL
(4-2-3-1) : Mendy ; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs ; Idrissa Gueye, Pape Gueye ; Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Mané ; Jackson
Entraîneur : Thiaw
COMPOSITION PROBABLE DE L'ESPAGNE
(4-3-3) : Simon ; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella ; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz ; Yamal, Oyarzabal, N. Williams
Entraîneur : De La Fuente
COMPOSITION PROBABLE DES ÉTATS-UNIS
(4-3-3) : Freese ; Freeman, Richards, Trusty, Antonee Robinson ; McKennie, Berhalter, Adams ; Weah, Balogun, Pulisic
Entraîneur : Pochettino
COMPOSITION PROBABLE DE L'AFRIQUE DU SUD
(4-2-3-1) : Williams ; Mudau, Sibisi, Ndamane, Modiba ; Sithole, Mokoena ; Apollis, Zwane, Mofokeng ; Foster
Entraîneur : Bross
COMPOSITION PROBABLE DE LA SUÈDE
(3-4-2-1) : Nordfeldt ; Starfelt, Lagerbielke, Lindelöf ; Svensson, Karlström, Ayari, Gudmundsson ; Nygren, Elanga ; Gyökeres
Entraîneur : Potter
COMPOSITION PROBABLE DE LA SUISSE
(4-3-3) : Kobel ; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez ; Freuler, Xhaka, Rieder ; Ndoye, Embolo, Vargas
Entraîneur : Yakin
COMPOSITION PROBABLE DE LA TUNISIE
(4-3-3) : Dahmen ; Valery, Bronn, Talbi, Abdi ; Gharbi, Skhiri, Hannibal ; Achouri, Mastouri, Tounekti
Entraîneur : Lamouchi
PROBABLE COMPOSITION DE L’ÉQUIPE DE TURQUIE
(3-4-2-1) : Cakir ; Demiral, Kabak, Bardakci ; Celik, Calhanoglu, Kokcu, Ozer ; Guler, Yildiz ; Akturkoglu
Entraîneur : Montella
COMPOSITION PROBABLE DE L'URUGUAY
(4-3-3) : Rochet ; Valera, Giménez, Araujo, Olivera ; Valverde, Ugarte, Bentancur ; Canobbio, Núñez, Rodríguez
Entraîneur : Bielsa
COMPOSITION PROBABLE DE L'OUZBÉKISTAN
(3-4-2-1) : Nematov ; Abdullaev, Ashurmatov, Khusanov ; Sayfiev, Shukurov, Khamrobekov, Nasrullaev ; Ganiev, Urunov ; Shomurodov
Entraîneur : Cannavaro