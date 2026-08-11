La nomination d’Iraola au poste d’entraîneur de Liverpool marque une rupture importante avec le mandat de son prédécesseur. L’Espagnol arrive avec une philosophie souvent décrite comme un football « rock and roll », privilégiant le même style de jeu à haute intensité et au pressing élevé qui avait auparavant défini l’âge d’or du club à Anfield.

Un retour à cette approche à haut régime devrait convenir à une grande partie de l’effectif actuel, même après les changements importants qu’il a connus ces dernières années. Selon Planet Football, Iraola devrait privilégier un système en 4-2-3-1, même si sa mise en place tactique spécifique différera de celle observée la saison dernière.



