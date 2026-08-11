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Composition probable du XI de départ de Liverpool sous les ordres du nouvel entraîneur Andoni Iraola pour la saison 2026-2027
Une nouvelle orientation tactique
La nomination d’Iraola au poste d’entraîneur de Liverpool marque une rupture importante avec le mandat de son prédécesseur. L’Espagnol arrive avec une philosophie souvent décrite comme un football « rock and roll », privilégiant le même style de jeu à haute intensité et au pressing élevé qui avait auparavant défini l’âge d’or du club à Anfield.
Un retour à cette approche à haut régime devrait convenir à une grande partie de l’effectif actuel, même après les changements importants qu’il a connus ces dernières années. Selon Planet Football, Iraola devrait privilégier un système en 4-2-3-1, même si sa mise en place tactique spécifique différera de celle observée la saison dernière.
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Intégrer de la solidité défensive
Le secteur défensif s’apprête à être renouvelé, avec Jeremy Jacquet qui devrait être rapidement intégré à l’équipe après son arrivée en provenance de Rennes. Son athlétisme fait de lui un profil idéal pour la ligne défensive haute exigée par Iraola, tandis que l’arrivée récente en prêt de Ronald Araujo apporte une expérience précieuse.
Par ailleurs, Milos Kerkez devrait trouver ses marques lors de sa deuxième saison à Anfield. Sous la direction de l’entraîneur qui avait auparavant su tirer le meilleur de lui à Bournemouth, le latéral pourrait être promis à une saison de la révélation à mesure qu’il s’adapte au système du manager.
Intensité offensive et créativité
Le milieu de terrain et l’attaque seront le moteur du système d’Iraola, avec Dominik Szoboszlai attendu comme un élément crucial. La capacité de pressing d’élite du Hongrois en fait un profil parfaitement adapté aux exigences de haute intensité du nouvel entraîneur, ce qui lui permettra de s’épanouir dans son rôle préféré.
Florian Wirtz est lui aussi promis à une saison importante, son intense volume de travail sans le ballon correspondant parfaitement au style d’Iraola. Plus haut sur le terrain, Alexander Isak mènera la ligne d’attaque, en cherchant à tirer parti de l’engagement de l’entraîneur envers un pressing intelligent pour retrouver son efficacité clinique devant le but.
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Tourné vers l’avenir
Si l’ossature de l’équipe est déjà en place, le club reste lié à plusieurs pistes pour se renforcer, en particulier dans les couloirs. Bradley Barcola, du PSG, demeure une cible prioritaire et, si Liverpool parvient à obtenir sa signature, il apporterait un renfort dynamique sur l’aile.
Alors que l’effectif continue d’évoluer, Iraola se concentrera sur le développement de talents comme le jeune Rio Ngumoha. En trouvant l’équilibre entre des stars confirmées, des ajustements tactiques ambitieux et de potentielles nouvelles recrues, l’entraîneur vise à bâtir une équipe compétitive, prête à lutter sur tous les fronts cette saison, dans un 4-2-3-1 composé d’Alisson, Guela Doue, Jeremy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez, Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Rio Ngumoha, Alexander Isak et Bradley Barcola.
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