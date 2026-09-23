La guerre des mots a commencé lorsque Tebas s'est publiquement moqué des allégations de partialité arbitrale à l'encontre des hommes de Jose Mourinho. « Affirmer que les arbitres sont dirigés contre le Real Madrid, c'est vivre dans une autre galaxie », a déclaré le patron de la Liga. « Ce récit sert d'excuse pour masquer d'autres lacunes qui sautent aux yeux lors de ces premiers matches de la saison. Il est plus confortable d'évoquer un complot que d'expliquer ce qui se passe sur le terrain. »

La réponse du Real Madrid a été rapide et sans compromis. Un communiqué officiel du club indiquait : « Notre club considère comme intolérable que le président de la Liga utilise sa position institutionnelle pour continuer à discréditer et à attaquer le Real Madrid. Compte tenu de ce comportement inapproprié et persistant, nous estimons que la compétition de football professionnel en Espagne a urgemment besoin d'un dirigeant capable de la gérer et d'en réaliser tout le potentiel avec le devoir fondamental de neutralité.

« Sa dernière intervention est particulièrement grave et incompréhensible, indigne d'un administrateur responsable, puisqu'elle consiste à commenter un article d'un journaliste indépendant dans un média numérique. Pourtant, il réagit contre notre club en prenant la liberté de critiquer notre stratégie sportive, une démarche totalement absurde et irresponsable. »

Le Real Madrid s'en est également pris aux arbitres, en soulignant plus particulièrement deux incidents controversés impliquant Jude Bellingham et Federico Valverde. « Le Real Madrid perd le derby au Metropolitano dans un match marqué par le très mauvais arbitrage d'Ortiz Arias », a indiqué le club dans un communiqué distinct. « Il n'a pas expulsé Cuti Romero en première période pour avoir marché sur le genou de Bellingham, pas plus qu'il n'a expulsé Lee Kang-In pour avoir marché sur la cheville gauche de Valverde. »



