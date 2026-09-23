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« Comportement inapproprié ! » : le Real Madrid demande la démission de Javier Tebas dans une extraordinaire passe d’armes, après que le président de la Liga s’est MOQUÉ des accusations de complot sur l’arbitrage
Le Real Madrid réclame la démission de Tebas après le chaos du derby
Les retombées du récent derby madrilène ont dégénéré en une véritable crise institutionnelle. Le Real Madrid a subi une frustrante défaite 2-1 contre son grand rival citadin, l'Atlético, laissant le Real Madrid à six points du leader du championnat, Barcelone. Cependant, le résultat a été totalement éclipsé par la controverse qui a suivi autour de l'arbitre Ortiz Arias et de l'équipe du VAR.
Après le coup de sifflet final, le président de la Liga Tebas s'en est pris aux plaintes du Real Madrid concernant l'arbitrage. Le patron du championnat a publiquement rejeté l'idée d'une campagne orchestrée contre le club, déclenchant une réponse furieuse du Bernabéu.
Dans un communiqué officiel cinglant, le Real Madrid a condamné les propos de Tebas, les qualifiant d'attaque contre le club, et a exigé sa démission immédiate. Les dirigeants madrilènes ont estimé que l'élite du football espagnol avait désespérément besoin d'un dirigeant neutre, qualifiant les agissements de l'actuel président de totalement inacceptables pour quelqu'un à son poste.
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Tebas se moque des accusations alors que Madrid riposte
La guerre des mots a commencé lorsque Tebas s'est publiquement moqué des allégations de partialité arbitrale à l'encontre des hommes de Jose Mourinho. « Affirmer que les arbitres sont dirigés contre le Real Madrid, c'est vivre dans une autre galaxie », a déclaré le patron de la Liga. « Ce récit sert d'excuse pour masquer d'autres lacunes qui sautent aux yeux lors de ces premiers matches de la saison. Il est plus confortable d'évoquer un complot que d'expliquer ce qui se passe sur le terrain. »
La réponse du Real Madrid a été rapide et sans compromis. Un communiqué officiel du club indiquait : « Notre club considère comme intolérable que le président de la Liga utilise sa position institutionnelle pour continuer à discréditer et à attaquer le Real Madrid. Compte tenu de ce comportement inapproprié et persistant, nous estimons que la compétition de football professionnel en Espagne a urgemment besoin d'un dirigeant capable de la gérer et d'en réaliser tout le potentiel avec le devoir fondamental de neutralité.
« Sa dernière intervention est particulièrement grave et incompréhensible, indigne d'un administrateur responsable, puisqu'elle consiste à commenter un article d'un journaliste indépendant dans un média numérique. Pourtant, il réagit contre notre club en prenant la liberté de critiquer notre stratégie sportive, une démarche totalement absurde et irresponsable. »
Le Real Madrid s'en est également pris aux arbitres, en soulignant plus particulièrement deux incidents controversés impliquant Jude Bellingham et Federico Valverde. « Le Real Madrid perd le derby au Metropolitano dans un match marqué par le très mauvais arbitrage d'Ortiz Arias », a indiqué le club dans un communiqué distinct. « Il n'a pas expulsé Cuti Romero en première période pour avoir marché sur le genou de Bellingham, pas plus qu'il n'a expulsé Lee Kang-In pour avoir marché sur la cheville gauche de Valverde. »
La pression monte dans la course au titre sur fond de guerre institutionnelle
Cette amère défaite au Metropolitano a laissé Madrid à la quatrième place du classement de Liga. Le club se trouve actuellement derrière le leader invaincu, Barcelone, ainsi que l'Atletico et le Real Betis, après un début de nouvelle saison hésitant.
Le derby a lui-même basculé sur une décision cruciale lorsque Dean Huijsen a été expulsé pour avoir fait tomber Giuliano Simeone dans la surface de réparation. Alejandro Grimaldo a transformé le penalty qui a suivi, avant que Jonathan David n'aggrave l'avance de l'Atletico et qu'Antonio Rudiger n'inscrive en fin de match qu'un but de consolation pour les visiteurs réduits à 10.
Cependant, le résultat est désormais secondaire face à la guerre institutionnelle grandissante entre le Real Madrid et la Liga. Les accusations explosives de Mourinho concernant la commission arbitrale n'ont fait qu'attiser un feu qui ne montre aucun signe d'extinction à court terme.
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Mourinho face à une reconstruction sur le terrain alors que la querelle continue de faire rage
Mourinho est désormais confronté à la tâche intimidante de remobiliser son effectif au milieu du bruit provoqué par ce conflit institutionnel. Distancé par son rival honni dans la course au titre, le Real Madrid ne peut pas se permettre de nouveaux faux pas s’il veut combler son retard de six points sur Barcelone.
Le club suivra également de près l’état physique de Bellingham et de Valverde après les gros chocs qu’ils ont subis pendant le derby. Pendant ce temps, les répercussions liées à l’arbitrage devraient continuer à faire parler, alors que le Real Madrid cherche des réponses auprès des instances dirigeantes du championnat.
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