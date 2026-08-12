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« Comportement inacceptable ! » : Memphis Depay déclare la guerre aux Corinthians dans un communiqué furieux après des « promesses non tenues » au sujet d’une prolongation de contrat
Depay fustige des promesses non tenues
Depay a réagi avec fureur après que Corinthians a officiellement annoncé qu’il ne renouvellerait pas son contrat, laissant l’international néerlandais sans club. Sur les réseaux sociaux, le joueur de 32 ans a exprimé sa profonde frustration face à ce qu’il considère comme une trahison de la part de la direction du club, après un passage réussi mais marqué par les blessures au Brésil.
Dans un communiqué cinglant publié sur X, Depay a déclaré : « Très déçu d’apprendre que Corinthians a décidé de ne pas honorer notre accord en place pour prolonger mon contrat de deux années supplémentaires. Ce renouvellement avait été explicitement approuvé par le président ainsi que par les départements sportif, juridique et financier. Certaines personnes ont toutefois décidé de rompre cet engagement.
« Je ne voulais pas de cette situation et j’ai toujours respecté le club tout au long du processus, mais je suis désormais contraint de réagir fermement afin de préserver mes intérêts. Dans les prochains jours, je m’exprimerai publiquement, mais sachez que je ne laisserai pas ce comportement inacceptable impuni. »
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La stabilité financière citée comme cause principale
Les Corinthians ont publié leur propre long communiqué pour expliquer la situation, présentant ce départ comme nécessaire afin d’assurer la survie à long terme de l’institution. Malgré les affirmations du joueur concernant un accord préalable, le club a insisté sur le fait que sa situation économique actuelle rendait impossible tout engagement face aux exigences financières d’une star internationale de premier plan.
Le communiqué du club disait : « Sport Club Corinthians Paulista a décidé de ne pas renouveler le contrat de l’athlète Memphis Depay. Cette décision a été prise uniquement et exclusivement en considération de la santé financière de notre institution, qui exige un équilibre rigoureux et de la responsabilité dans la gestion des ressources disponibles.
« Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude au joueur Memphis Depay ainsi qu’à toute son équipe, qui, dès le début des négociations, ont cherché le meilleur accord possible. »
Un héritage de trophées au Brésil
Lors de son passage à la Neo Quimica Arena, Depay s’est révélé être une figure déterminante lorsqu’il était apte, aidant le club à remporter trois trophées majeurs, dont la Copa do Brasil. Son impact a été immédiat à son arrivée en 2024, puisqu’il a été le fer de lance d’une série de neuf victoires consécutives qui a transformé la destinée du club.
Développant cette décision, le club a ajouté : « Nous comprenons que le processus a dépassé le délai traditionnel, mais cela est principalement dû au fait que nous avons affaire à un athlète distingué. Le conseil d’administration reconnaît également et apprécie les efforts inlassables de tous les départements de l’institution qui ont travaillé pour rendre possible le maintien de l’athlète. »
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La durabilité plutôt que l’ambition sportive
Le feuilleton devrait se poursuivre avec une conférence de presse prévue en présence du président Osmar Stabile, alors que l’équipe de Fernando Diniz tente de gérer les retombées des accusations explosives de Depay. Tandis que le joueur cherche désormais sa prochaine destination, le géant brésilien se prépare à une possible action en justice ou à des mesures disciplinaires après la promesse de Depay de sanctionner leur comportement « inacceptable ».
Les derniers mots du club sur cette affaire ont insisté sur la difficulté de cette décision : « Compte tenu des obligations financières actuelles et futures de Corinthians, il est devenu clair qu’assumer un nouvel engagement d’une telle ampleur ne serait pas compatible, à cet instant, avec l’équilibre financier que nous devons préserver afin de garantir la pérennité de l’institution. Nous reconnaissons qu’il s’agissait d’une décision difficile, mais sans aucun doute nécessaire pour l’avenir du Sport Club Corinthians Paulista.
« Nous remercions tout le monde pour sa compréhension et continuerons à travailler afin que Corinthians reste fort, solide et victorieux. »
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