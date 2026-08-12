« Comportement inacceptable ! » : Memphis Depay déclare la guerre aux Corinthians dans un communiqué furieux après des « promesses non tenues » au sujet d’une prolongation de contrat

Depay a réagi avec fureur après que Corinthians a officiellement annoncé qu’il ne renouvellerait pas son contrat, laissant l’international néerlandais sans club. Sur les réseaux sociaux, le joueur de 32 ans a exprimé sa profonde frustration face à ce qu’il considère comme une trahison de la part de la direction du club, après un passage réussi mais marqué par les blessures au Brésil.

Dans un communiqué cinglant publié sur X, Depay a déclaré : « Très déçu d’apprendre que Corinthians a décidé de ne pas honorer notre accord en place pour prolonger mon contrat de deux années supplémentaires. Ce renouvellement avait été explicitement approuvé par le président ainsi que par les départements sportif, juridique et financier. Certaines personnes ont toutefois décidé de rompre cet engagement.

« Je ne voulais pas de cette situation et j’ai toujours respecté le club tout au long du processus, mais je suis désormais contraint de réagir fermement afin de préserver mes intérêts. Dans les prochains jours, je m’exprimerai publiquement, mais sachez que je ne laisserai pas ce comportement inacceptable impuni. »