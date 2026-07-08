L'Angleterre s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde en battant le Mexique 3-2, mais la rencontre a été marquée par un incident insolite. Henderson, qui n'avait joué que 12 minutes dans le tournoi, lors de la victoire 2-0 contre le Panama, a trébuché sur les panneaux publicitaires en célébrant la qualification. La gravité de sa blessure a immédiatement été évidente : il a été évacué sur civière sous oxygène.

Interrogé par Mail Online, Brian Henderson a décrit la blessure : « C'est son avant-bras gauche — il se l'est complètement cassé. Il va devoir porter un plâtre, puis tout dépendra de ce que diront les spécialistes. Il ne quittera pas ses coéquipiers. Il restera avec eux jusqu'à la fin. »