(C)Getty Images
Traduit par
« Complètement KO » : le père de Jordan Henderson dévoile la gravité de la fracture au bras du milieu de terrain anglais, tout en affirmant que le joueur restera bien au Mondial
Un accident insolite vient gâcher les célébrations de l'Angleterre
L'Angleterre s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde en battant le Mexique 3-2, mais la rencontre a été marquée par un incident insolite. Henderson, qui n'avait joué que 12 minutes dans le tournoi, lors de la victoire 2-0 contre le Panama, a trébuché sur les panneaux publicitaires en célébrant la qualification. La gravité de sa blessure a immédiatement été évidente : il a été évacué sur civière sous oxygène.
Interrogé par Mail Online, Brian Henderson a décrit la blessure : « C'est son avant-bras gauche — il se l'est complètement cassé. Il va devoir porter un plâtre, puis tout dépendra de ce que diront les spécialistes. Il ne quittera pas ses coéquipiers. Il restera avec eux jusqu'à la fin. »
- AFP
Une attente angoissante pour Brian Henderson
Brian est resté au Royaume-Uni tandis que son fils s’envolait pour le Mexique, et il a admis avoir d’abord sous-estimé la gravité de la chute. La couverture télévisée n’ayant pas montré l’accident dans son intégralité, il a dû reconstituer les événements à distance. Il a révélé avoir passé des heures à attendre des nouvelles du personnel médical, qui avait fait appel à un chirurgien expérimenté dans le traitement des joueurs de la NFL.
Brian se souvient : « Au début, je pensais juste qu’il était tombé. Je pensais qu’il s’était peut-être écorché le poignet. Je n’avais aucune idée que c’était aussi grave jusqu’à ce qu’ils interviewent Harry Kane et qu’un brancard passe devant moi avec Jordan dessus. Je pouvais le voir allongé là, sous oxygène et tout ça. J’ai tout de suite envoyé un message à son assistant personnel, qui se trouvait sur place, pour essayer de savoir ce qui s’était passé. Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit en attendant des nouvelles. Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre. »
Le milieu de terrain s'exprime après son opération
Alors que l’équipe d’Angleterre a regagné son camp de base de Kansas City pour préparer ses prochains matchs, Jordan Henderson est resté à Mexico afin de subir une intervention chirurgicale pour soigner sa fracture. Une vidéo largement partagée a depuis fait le tour des réseaux sociaux, montrant le moment précis où il a fait cette malheureuse chute alors que les joueurs quittaient le terrain.
Malgré la douleur intense et la fin prématurée de sa participation au tournoi, le milieu de terrain est resté positif. S’adressant à ses abonnés mardi, il a réagi à la victoire : « Une soirée inoubliable, ça c’est sûr ! Quelle performance incroyable face à tous ces défis. Je suis tellement fier de faire partie de cette équipe exceptionnelle [émojis]. Merci pour tout votre soutien, un autre grand match nous attend samedi. »
- Getty Images
Quelle sera la suite pour l'Angleterre et Henderson ?
Henderson va désormais se concentrer sur son rétablissement tout en soutenant l'Angleterre depuis les tribunes. Thomas Tuchel et ses joueurs disputeront samedi un quart de finale décisif contre la Norvège. La sélection scandinave a surpris le monde entier en battant le Brésil 2-1, grâce notamment à deux buts d'Erling Haaland. Cet attaquant prolifique a désormais inscrit sept buts dans cette Coupe du monde, ce qui représente un défi de taille pour les Three Lions.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles