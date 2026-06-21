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Comparer Lamine Yamal à Lionel Messi ou Diego Maradona est « erroné », mais le sélectionneur espagnol se félicite de ranger le jeune prodige du FC Barcelone dans la catégorie des « génies », aux côtés de Michel-Ange
On parle de « génie », mais pas un mot sur Messi.
Alors que l'Espagne peaufine sa préparation avant d'affronter l'Arabie saoudite à Atlanta, tous les regards convergent vers sa pépite de 18 ans. Après une brève apparition lors du match nul inaugural face au Cap-Vert, la pression monte sur De la Fuente pour qu'il aligne l'ailier dès le coup d'envoi, même si l'entraîneur entend gérer avec rigueur les attentes et la récupération physique du joueur.
Interrogé en conférence de presse sur le rôle de Yamal, De la Fuente a immédiatement écarté toute comparaison avec Maradona ou Messi : « Ce serait une erreur de le comparer à qui que ce soit. Il a 18 ans, il est encore en plein développement… Nous devons le laisser suivre son propre chemin. Ce genre de joueurs, qui ont quelque chose de différent, sont prêts pour cela. Ce sont des génies, comme Salvador Dalí ou Michel-Ange. Ce qui nous semble exceptionnel ne l’est pas pour eux. »
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Gérer la condition physique d’une superstar
Yamal a entamé la compétition alors qu’il était encore en phase de récupération suite à une blessure musculaire subie en avril. Il n’a pu effectuer qu’une brève apparition de 20 minutes lors du match d’ouverture, et malgré l’impatience du finaliste du Ballon d’Or de peser sur le jeu, il a reconnu ne pas être encore capable de tenir 90 minutes.
De la Fuente garde encore le suspense sur sa possible titularisation face à l’Arabie saoudite : « Nous allons évaluer la situation. La meilleure nouvelle, c’est qu’il est là. Lamine est en bonne forme. Qu’il joue 55, 58 ou 63 minutes, cela dépendra du déroulement du match. Nous réfléchirons à sa contribution à l’équipe et à ce qui est le mieux pour lui… Vous verrez demain. »
Pas de panique dans le camp espagnol
Malgré la frustration d’avoir laissé filer des points face à un adversaire censé être battu lors de leur premier match, De la Fuente a insisté sur l’absence de discorde au sein du groupe. Il a rejeté l’idée selon laquelle l’attention médiatique intense autour de Yamal pourrait aliéner d’autres joueurs confirmés dans le vestiaire, affirmant que le collectif restait uni malgré le bruit extérieur.
« L’ambiance est saine », a-t-il insisté. « Nous savons tous à quel point chaque joueur est important. Nous comprenons parfaitement le rôle de Lamine, tout comme ses coéquipiers. L’équipe a subi un revers, et parfois, les critiques sont source de motivation. Les joueurs lisent ce qui se dit, ils sont en colère, et il ne fait aucun doute que le match de demain sera très différent. »
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Une vision optimiste
L’Espagne aborde un match décisif dans le groupe H face à l’Arabie saoudite, les quatre équipes étant pour l’instant à égalité avec un point chacune. Les champions européens doivent s’imposer pour éviter une situation délicate avant leur dernière rencontre de la phase de groupes contre l’Uruguay, le 27 juin.
Malgré la frustration du match d’ouverture, Yamal garde confiance : « C’est notre premier match de Coupe du monde et nous avons pris un point », a déclaré la pépite du FC Barcelone sur les réseaux sociaux. « Nous savons que la compétition est longue et que notre objectif est encore loin, mais nous allons continuer à travailler dur et tout se passera comme nous l’espérons – n’en doutez pas. »