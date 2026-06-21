Comparer Lamine Yamal à Lionel Messi ou Diego Maradona est « erroné », mais le sélectionneur espagnol se félicite de ranger le jeune prodige du FC Barcelone dans la catégorie des « génies », aux côtés de Michel-Ange

Alors que l'Espagne peaufine sa préparation avant d'affronter l'Arabie saoudite à Atlanta, tous les regards convergent vers sa pépite de 18 ans. Après une brève apparition lors du match nul inaugural face au Cap-Vert, la pression monte sur De la Fuente pour qu'il aligne l'ailier dès le coup d'envoi, même si l'entraîneur entend gérer avec rigueur les attentes et la récupération physique du joueur.

Interrogé en conférence de presse sur le rôle de Yamal, De la Fuente a immédiatement écarté toute comparaison avec Maradona ou Messi : « Ce serait une erreur de le comparer à qui que ce soit. Il a 18 ans, il est encore en plein développement… Nous devons le laisser suivre son propre chemin. Ce genre de joueurs, qui ont quelque chose de différent, sont prêts pour cela. Ce sont des génies, comme Salvador Dalí ou Michel-Ange. Ce qui nous semble exceptionnel ne l’est pas pour eux. »