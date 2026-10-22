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Emanuele Tramacere
Traduit par

Como, Suwarso : « L’arrivée de Sucic était bouclée, mais les coûts n’en valaient pas la peine. Voici qui m’a conseillé Baturina »

Inter
P. Sucic
Como
M. Baturina
Dinamo Zagreb

Le président de Como, Mirwan Suwarso, a accordé une interview au journaliste de LNS Hanif Thamrin, dans laquelle il a révélé plusieurs coulisses du mercato concernant le club et l’Inter.

Il a notamment évoqué plusieurs liens avec le Dinamo Zagreb : le transfert de Sucic, laissé à l’Inter, et le dossier Baturina, sur lequel Como s’est positionné grâce à une recommandation particulière.


  • Baturina recommandé par Romano

    « Baturina recruté grâce à Football Manager ? Non, ça ne s’est pas exactement passé comme ça. En réalité, c’est Fabrizio Romano qui m’a parlé de Baturina. Un jour, il m’a dit : "Ça t’intéresse de faire la connaissance de ce joueur ?" Je lui ai répondu : "Qui est-ce ? Je ne le connais pas." Il m’a expliqué qu’un agent souhaitait me rencontrer. D’habitude, je ne rencontre pas les agents, mais j’ai demandé de qui il s’agissait. Quand j’ai entendu le nom de Baturina, il m’a semblé familier.

    J’ai alors demandé à notre service d’analyse de données d’étudier son profil. On m’a répondu : "Nous n’avons même pas besoin de regarder les chiffres, nous savons déjà qui c’est." Mais j’ai insisté : "Vérifiez quand même." Il jouait au Dinamo Zagreb et je voulais savoir s’il serait capable de s’adapter rapidement à la Serie A. »

  • C’ÉTAIT BOUCLÉ POUR SUCIC, MAIS…

    « En réalité, le joueur que nous voulions recruter au départ était Petar Sucic. Oui, celui de l’Inter. Nous avions déjà trouvé un accord avec le Dinamo Zagreb pour lui. Je ne me souviens pas exactement de toutes les étapes de cette période, mais l’accord avec le club était conclu. Le problème, c’est que les commissions demandées par les agents étaient presque équivalentes au montant du transfert. À ce moment-là, nous nous sommes dit que cela n’avait aucun sens de poursuivre.

    Sucic est parti à l’Inter et nous avons eu l’occasion de recruter Baturina. En réalité, nous cherchions plutôt un joueur avec le profil de Sucic, un numéro 8. Mais Baturina représentait une opportunité intéressante. Nous avons étudié les données, elles étaient toutes positives, et nous avons décidé de passer à l’action. »

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