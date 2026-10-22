« Baturina recruté grâce à Football Manager ? Non, ça ne s’est pas exactement passé comme ça. En réalité, c’est Fabrizio Romano qui m’a parlé de Baturina. Un jour, il m’a dit : "Ça t’intéresse de faire la connaissance de ce joueur ?" Je lui ai répondu : "Qui est-ce ? Je ne le connais pas." Il m’a expliqué qu’un agent souhaitait me rencontrer. D’habitude, je ne rencontre pas les agents, mais j’ai demandé de qui il s’agissait. Quand j’ai entendu le nom de Baturina, il m’a semblé familier.

J’ai alors demandé à notre service d’analyse de données d’étudier son profil. On m’a répondu : "Nous n’avons même pas besoin de regarder les chiffres, nous savons déjà qui c’est." Mais j’ai insisté : "Vérifiez quand même." Il jouait au Dinamo Zagreb et je voulais savoir s’il serait capable de s’adapter rapidement à la Serie A. »