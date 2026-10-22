« En réalité, le joueur que nous voulions recruter au départ était Petar Sucic. Oui, celui de l’Inter. Nous avions déjà trouvé un accord avec le Dinamo Zagreb pour lui. Je ne me souviens pas exactement de toutes les étapes de cette période, mais l’accord avec le club était conclu. Le problème, c’est que les commissions demandées par les agents étaient presque équivalentes au montant du transfert. À ce moment-là, nous nous sommes dit que cela n’avait aucun sens de poursuivre.
Sucic est parti à l’Inter et nous avons eu l’occasion de recruter Baturina. En réalité, nous cherchions plutôt un joueur avec le profil de Sucic, un numéro 8. Mais Baturina représentait une opportunité intéressante. Nous avons étudié les données, elles étaient toutes positives, et nous avons décidé de passer à l’action. »