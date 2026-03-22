Como-Pisa EN DIRECT

Le match Côme-Pise (dimanche 22 mars, coup d'envoi à 12h30) compte pour la 30e journée du championnat de Serie A 2025/2026.

Forts de leur victoire 2-1 après avoir remonté le score face à la Roma, les locaux sont en lice pour une qualification pour la prochaine Ligue des champions avec 54 points, soit le triple des Toscans, nouveaux promus et derniers du classement avec 18 points malgré leur victoire contre Cagliari, et à la recherche désespérée de points pour assurer leur maintien.

Au stade Sinigaglia, l'arbitre est Pairetto, assisté de Mastrodonato et Fontemurato, avec Mucera comme quatrième arbitre, Meraviglia et Di Bello à la VAR.











