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Goal.com
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cm grafica morata como 2025 26 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere

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Como au travail pour le départ de Morata : oui au prêt, deux options en Italie et deux à l’étranger

Como
Lazio Rome
Atalanta Bergame
Deportivo de A Coruna
A. Morata
Mercato
Milan AC
Juventus FC

L’attaquant, ancien de l’AC Milan et de la Juventus, reste sur le départ et Côme a également ouvert à un prêt pour libérer une place

L’effectif de Como, aujourd’hui plus que jamais, doit être considéré comme extra-large. Trop, même, au regard des questions déjà connues liées aux listes pour la Serie A et la Ligue des champions, dont à ce jour de nombreux joueurs sous contrat risquent d’être exclus.


Et parmi les possibles joueurs écartés par Cesc Fabregas, il y a aussi Alvaro Morata. L’attaquant espagnol n’est pas parvenu à se tailler un rôle important au cours de la saison passée et dispose de l’un des salaires les plus élevés. L’entraîneur espagnol pousse pour le coup Kean, qui fermerait tout espace, mais où peut atterrir l’ancien attaquant de Milan et de la Juventus parmi les nombreuses options ?


  • Le problème du salaire

    Morata à Côme a de fait conservé le salaire qu’il percevait déjà à l’époque du Milan. Le joueur né en 1992 est le joueur le mieux payé de tout l’effectif avec 8,33 millions d’euros bruts de salaire annuel, dans le cadre d’un long contrat qui expire le 30 juin 2029.

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  • OUI À UN PRÊT AVEC SALAIRE PAYÉ EN PARTIE

    Depuis le début du mercato, Côme a confirmé à Morata la possibilité d’un départ, mais jusqu’à présent, aucun club ne s’est réellement manifesté pour lui. Le problème, au-delà d’un départ définitif qui nécessiterait un paiement d’au moins 10 millions d’euros en faveur du club lombard pour cet été, est surtout lié à son salaire élevé.

    Pour cette raison, la direction du club larian a donné son feu vert non seulement à un transfert sous la forme d’un prêt sec, mais aussi et surtout à la prise en charge d’une partie du salaire de Morata au profit du club qui l’accueillera.

  • DEUX CLUBS EN ITALIE ET DEUX À L’ÉTRANGER

    Le seul club qui s’est renseigné à ce jour sur la situation de Morata est le Deportivo La Corogne et les Espagnols, tout comme une option en MLS, sont toujours sur la table. En Italie, il a été proposé à la Lazio, qui éprouve de grandes difficultés dans sa recherche d’un avant-centre pour Gattuso après l’échec aussi du dossier Dieng.

    Mais la piste qui pourrait être envisageable, surtout en cas de qualification au tour suivant de la Conference League, est celle de l’Atalanta. Le club de Bergame recherche un avant-centre comme alternative à Scamacca, qui excentrerait définitivement Raspadori, et Bergame serait une destination qui, géographiquement, serait pratique pour l’Espagnol et pour sa famille.

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