L’effectif de Como, aujourd’hui plus que jamais, doit être considéré comme extra-large. Trop, même, au regard des questions déjà connues liées aux listes pour la Serie A et la Ligue des champions, dont à ce jour de nombreux joueurs sous contrat risquent d’être exclus.





Et parmi les possibles joueurs écartés par Cesc Fabregas, il y a aussi Alvaro Morata. L’attaquant espagnol n’est pas parvenu à se tailler un rôle important au cours de la saison passée et dispose de l’un des salaires les plus élevés. L’entraîneur espagnol pousse pour le coup Kean, qui fermerait tout espace, mais où peut atterrir l’ancien attaquant de Milan et de la Juventus parmi les nombreuses options ?



