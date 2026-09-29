AFP
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Communiqué officiel : la Premier League juge Manchester City coupable de 115 accusations financières
La commission indépendante rend un verdict de culpabilité
Un communiqué officiel publié par la Premier League aujourd’hui a confirmé cette décision sans précédent contre Manchester City. La Ligue a annoncé : « Une Commission indépendante a déclaré Manchester City FC coupable de tous les chefs d’accusation liés à de graves violations des règles financières de la Premier League sur une période de neuf saisons, ainsi que de la majorité des accusations relatives à son défaut de coopération avec l’enquête de la Ligue. » Les conclusions détaillées ont mis au jour un prétendu montage de financement dissimulé.
Le communiqué poursuivait : « La Commission indépendante a conclu que Manchester City avait conclu de faux accords commerciaux avec un certain nombre de ses sponsors au cours de la période, lesquels faisaient partie d’un montage de financement dissimulé, selon lequel ces entreprises n’étaient tenues de payer qu’une partie des frais de sponsoring concernés. Le reste était financé par Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), qui possédait le club. »
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Des règles financières enfreintes et une enquête entravée
L’instance dirigeante a précisé l’ampleur massive des irrégularités financières, qui ont dépassé 900 millions de livres sterling. Le communiqué indiquait : « Le but de ces montages a été jugé être de gonfler artificiellement les revenus du club et de réduire ses coûts de plus de 900 millions de livres sterling durant la période concernée, afin de paraître conforme aux règles financières. La conséquence de cela, comme l’a constaté la Commission, a été que le club a déposé des comptes erronés et dissimulé la véritable situation de ses finances à ses auditeurs et aux régulateurs du football. La Commission a conclu que “par sa conduite, le club avait clairement l’intention de contourner le règlement de la Premier League”. »
Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a commenté la gravité de la situation en déclarant : « La décision de fond établit les faits de ce qui s’est passé à Manchester City durant cette période. Elle détaille la manière dont le club a enfreint de manière systématique le règlement de la Premier League pendant près d’une décennie. »
Masters a ajouté : « Cette procédure disciplinaire, et cette décision, sont les plus importantes de l’histoire de la Premier League. » En outre, la commission a révélé que pendant l’enquête de quatre ans, le club « a commis de multiples manquements à ses obligations de coopération et de la plus haute bonne foi envers la Ligue », concluant que Manchester City avait « déployé des efforts concertés pour arrêter et entraver l’enquête de la Premier League ».
Le club maintient son innocence et se prépare au combat
Manchester City a vigoureusement rejeté les conclusions de la commission et est prêt à contester la décision. Dans son propre communiqué, le club a répondu : « Manchester City FC est à la fois déçu et surpris par l’avis de la Commission de la Premier League, qui a été publié aujourd’hui. Le Club est innocent des accusations portées par la Premier League et il existe un ensemble complet de preuves irréfutables à l’appui de toutes ses positions relatives à cette affaire. Le Club sera donc inflexible et, si nécessaire, proactif, dans toutes les instances réglementaires et juridiques appropriées. »
Affirmant son intention de contester la décision, le club a ajouté : « La procédure de la Premier League est toujours en cours, avec des éléments importants qui ne sont pas encore achevés. Manchester City FC va désormais emprunter les voies de recours qui lui sont ouvertes, au motif que l’avis contient des erreurs matérielles manifestes de droit, de principe et de fait, et qu’il n’est pas fiable. »
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Des sanctions se profilent alors que la procédure d’appel débute
À la suite du verdict de culpabilité rendu par la commission, la question des sanctions sera traitée séparément lors d’une nouvelle audience privée. Manchester City s’expose à d’éventuelles sanctions allant de lourdes amendes et retraits de points à une relégation automatique. Le club ayant jusqu’au 2 octobre pour déposer officiellement un appel, cette bataille juridique devrait dominer le football anglais dans un avenir prévisible.
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