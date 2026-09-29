L’instance dirigeante a précisé l’ampleur massive des irrégularités financières, qui ont dépassé 900 millions de livres sterling. Le communiqué indiquait : « Le but de ces montages a été jugé être de gonfler artificiellement les revenus du club et de réduire ses coûts de plus de 900 millions de livres sterling durant la période concernée, afin de paraître conforme aux règles financières. La conséquence de cela, comme l’a constaté la Commission, a été que le club a déposé des comptes erronés et dissimulé la véritable situation de ses finances à ses auditeurs et aux régulateurs du football. La Commission a conclu que “par sa conduite, le club avait clairement l’intention de contourner le règlement de la Premier League”. »

Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a commenté la gravité de la situation en déclarant : « La décision de fond établit les faits de ce qui s’est passé à Manchester City durant cette période. Elle détaille la manière dont le club a enfreint de manière systématique le règlement de la Premier League pendant près d’une décennie. »

Masters a ajouté : « Cette procédure disciplinaire, et cette décision, sont les plus importantes de l’histoire de la Premier League. » En outre, la commission a révélé que pendant l’enquête de quatre ans, le club « a commis de multiples manquements à ses obligations de coopération et de la plus haute bonne foi envers la Ligue », concluant que Manchester City avait « déployé des efforts concertés pour arrêter et entraver l’enquête de la Premier League ».