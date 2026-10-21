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FC Salzburg v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
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Communiqué de l’AC Milan sur le prix des billets pour les déplacements : « Nous sommes aux côtés de nos supporters »

Ligue Europa
Bournemouth vs Milan AC
Bournemouth
Milan AC

L’AC Milan se range fermement aux côtés de ses supporters dans leur combat contre les prix excessifs des billets pour les matches à l’extérieur.


Nos supporters ont annoncé qu’ils boycotteraient le prochain match contre l’Udinese, après s’être vu appliquer, pour les billets du secteur visiteurs, un tarif nettement supérieur à celui demandé aux supporters d’autres clubs. Nous comprenons leur frustration et soutenons pleinement leur position.


Suivre son équipe à l’extérieur représente déjà un coût considérable. En plus du billet, les supporters doivent payer le carburant, les péages autoroutiers, les transports et, dans bien des cas, une nuit d’hébergement. C’est précisément pourquoi il est d’autant plus important que les supporters soient traités équitablement, quel que soit le club qu’ils soutiennent.


L’attrait du football italien à l’échelle mondiale dépend en grande partie de la fidélité et de la passion des supporters de clubs comme l’AC Milan. Imposer à ces mêmes supporters des prix excessifs pour les matches à l’extérieur est non seulement injuste, mais nuit aussi à l’unité de la ligue, à un moment où le football italien doit faire front commun pour rivaliser avec la Premier League et les autres championnats européens. Ce comportement ne fait qu’accentuer les divisions entre les clubs et alimenter un antagonisme malsain entre les grandes et les petites équipes de Serie A.



  • Plan d’action : ce que nous comptons faire


    Sous la direction de Gerry Cardinale, l’AC Milan entend contribuer à résoudre ce problème dans l’intérêt de tous les supporters de Serie A.


    Nous œuvrerons à l’instauration, à l’échelle du championnat, d’un plafonnement des prix excessifs des billets pour les déplacements. Nous sommes également prêts à adopter une politique de réciprocité : les clubs qui pratiquent des prix supérieurs à la moyenne pour nos supporters devront s’attendre à ce que leurs propres supporters paient plus cher lorsqu’ils viendront à San Siro, dans le respect de la réglementation en vigueur. Les éventuelles recettes supplémentaires seront reversées à la Fondazione Milan pour soutenir des initiatives caritatives en faveur des communautés locales.


    Le moment est venu pour le football italien de s’unir, en tant que championnat et communauté de supporters, surtout à une époque où cette importante institution culturelle est mise à l’épreuve comme jamais auparavant.


    Le football italien ne peut pas se développer en traitant les supporters différemment selon la taille de leur club. Nous sommes tous dans le même bateau et nous appelons chaque club de Serie A à œuvrer pour un avenir plus équitable et plus durable pour notre sport.

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