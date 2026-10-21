L’AC Milan se range fermement aux côtés de ses supporters dans leur combat contre les prix excessifs des billets pour les matches à l’extérieur.





Nos supporters ont annoncé qu’ils boycotteraient le prochain match contre l’Udinese, après s’être vu appliquer, pour les billets du secteur visiteurs, un tarif nettement supérieur à celui demandé aux supporters d’autres clubs. Nous comprenons leur frustration et soutenons pleinement leur position.





Suivre son équipe à l’extérieur représente déjà un coût considérable. En plus du billet, les supporters doivent payer le carburant, les péages autoroutiers, les transports et, dans bien des cas, une nuit d’hébergement. C’est précisément pourquoi il est d’autant plus important que les supporters soient traités équitablement, quel que soit le club qu’ils soutiennent.





L’attrait du football italien à l’échelle mondiale dépend en grande partie de la fidélité et de la passion des supporters de clubs comme l’AC Milan. Imposer à ces mêmes supporters des prix excessifs pour les matches à l’extérieur est non seulement injuste, mais nuit aussi à l’unité de la ligue, à un moment où le football italien doit faire front commun pour rivaliser avec la Premier League et les autres championnats européens. Ce comportement ne fait qu’accentuer les divisions entre les clubs et alimenter un antagonisme malsain entre les grandes et les petites équipes de Serie A.







