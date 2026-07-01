Selon plusieurs sources, le comportement de Nagelsmann avant et pendant le tournoi aux États-Unis, au Mexique et au Canada a provoqué un vif étonnement chez les joueurs, voire chez certains responsables. Les choix du sélectionneur national auraient même créé une certaine confusion au sein de l’encadrement.

Le cas de la gestion de Deniz Undav illustre bien cette tendance. D’après les informations de Bild, Nagelsmann aurait affiché une certaine réserve à l’égard de l’attaquant du VfB Stuttgart.

Avant le troisième match de groupe, sans enjeu sportif, contre l’Équateur, une discussion aurait eu lieu au sein du staff technique pour savoir s’il fallait récompenser le joueur de 29 ans en le titularisant, compte tenu de ses bonnes performances. Le directeur sportif de la DFB, Rudi Völler, aurait également été sollicité pour donner son avis, mais le sélectionneur national a finalement décidé une nouvelle fois de ne pas aligner Undav dès le coup d’envoi.