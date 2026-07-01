Selon Bild, l’ambiance au sein de l’équipe de la DFB était bien plus tendue et moins harmonieuse que ne le laissait penser l’image renvoyée au grand public.
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Communication chaotique, stage de préparation « à l’ennui mortel » et polémique autour de Deniz Undav : de graves accusations visent Julian Nagelsmann
Selon plusieurs sources, le comportement de Nagelsmann avant et pendant le tournoi aux États-Unis, au Mexique et au Canada a provoqué un vif étonnement chez les joueurs, voire chez certains responsables. Les choix du sélectionneur national auraient même créé une certaine confusion au sein de l’encadrement.
Le cas de la gestion de Deniz Undav illustre bien cette tendance. D’après les informations de Bild, Nagelsmann aurait affiché une certaine réserve à l’égard de l’attaquant du VfB Stuttgart.
Avant le troisième match de groupe, sans enjeu sportif, contre l’Équateur, une discussion aurait eu lieu au sein du staff technique pour savoir s’il fallait récompenser le joueur de 29 ans en le titularisant, compte tenu de ses bonnes performances. Le directeur sportif de la DFB, Rudi Völler, aurait également été sollicité pour donner son avis, mais le sélectionneur national a finalement décidé une nouvelle fois de ne pas aligner Undav dès le coup d’envoi.
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Peu d'échanges entre Nagelsmann et ses joueurs
Dès avant l’élimination en Coupe du monde, des problèmes majeurs de communication avaient été pointés du doigt chez Nagelsmann. Le sélectionneur aurait tardé à annoncer ses choix de composition, et sa gestion du cas Undav aurait particulièrement déstabilisé le groupe.
Oliver Baumann a également fait les frais de ce « revirement de cap », selon les termes du journal Bild. Nagelsmann l’avait longtemps laissé croire qu’il serait son numéro un pendant le tournoi. Le portier du TSG Hoffenheim n’aurait découvert son remplacement par Manuel Neuer, de retour en sélection, qu’après la dernière journée de Bundesliga mi-mai, alors que, dans l’ombre, le come-back du gardien du Bayern était déjà négocié depuis mars.
Peu d’entretiens individuels auraient eu lieu : le sélectionneur aurait plutôt consacré ses temps libres à ses collègues entraîneurs ou à son épouse Lena quand elle était présente au stage. Le fait que le couple se soit rendu une fois à l’entraînement à vélo a été jugé « inapproprié » par certains joueurs.
Autre source de tension, le stage lui-même a exacerbé le malaise. Certains joueurs ont jugé le lieu d’hébergement de Winston-Salem « mortellement ennuyeux » en raison de son isolement extrême et du manque d’activités de loisirs. La semaine de préparation à Chicago avait offert un contraste saisissant, les stars de la DFB y ayant bénéficié d’une offre nettement plus riche. Beaucoup auraient souhaité un hébergement similaire pendant la compétition.
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Jürgen Klopp va-t-il prendre la succession de Nagelsmann à la tête de la DFB ?
Lundi soir, l'équipe de la DFB a été éliminée dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 après une défaite 4-5 aux tirs au but face à l'outsider par excellence, le Paraguay.
Malgré l’amère déception, Nagelsmann a immédiatement écarté l’hypothèse d’une démission. « Je suis prêt si c’est ce qu’on souhaite, et si ce n’est pas le cas, il faudra me le dire », a-t-il déclaré sur MagentaTV, avant de recevoir le soutien public de Völler.
Toutefois, l’avenir de l’entraîneur de 38 ans reste incertain après cette nouvelle élimination précoce de la Mannschaft en phase finale d’une Coupe du monde. Une conférence de presse initialement prévue par la DFB a été annulée sans préavis ; le président Bernd Neuendorf a simplement évoqué un premier entretien exploratoire approfondi avec Nagelsmann, Völler et le directeur général Andreas Rettig.
Le nom de Jürgen Klopp circule déjà comme successeur potentiel : selon Sky, il se tient prêt à prendre la relève si la DFB et Nagelsmann (sous contrat jusqu’en 2028) devaient se séparer.