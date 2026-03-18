Comment se porte l'Ostiamare de De Rossi : deuxième de la Serie D, il vise la promotion en Serie C après avoir sauvé le club de la faillite

Il a les yeux rivés sur le Genoa, mais ses pensées se tournent parfois aussi vers l'Ostiamare. D'un côté, il y a Daniele De Rossi, l'entraîneur, qui se bat pour le maintien avec les Rossoblù – il a pris la relève de Patrick Vieira en novembre – et qui, à neuf journées de la fin du championnat, compte 9 points d'avance sur l'avant-dernier. D'autre part, il y a De Rossi le président, qui a racheté Ostiamare en janvier 2025 pour en devenir le propriétaire. Pour lui, ce club représente une partie de son cœur : c'est là qu'il a commencé à jouer au football dans les équipes de jeunes, d'abord comme arrière latéral puis comme attaquant ; à 16 ans, il est arrivé à la Roma où son père Alberto entraînait l'équipe Primavera. À Trigoria, sur une intuition de Mauro Bencivenga, il s'est définitivement reconverti en milieu de terrain.