Il a les yeux rivés sur le Genoa, mais ses pensées se tournent parfois aussi vers l'Ostiamare. D'un côté, il y a Daniele De Rossi, l'entraîneur, qui se bat pour le maintien avec les Rossoblù – il a pris la relève de Patrick Vieira en novembre – et qui, à neuf journées de la fin du championnat, compte 9 points d'avance sur l'avant-dernier. D'autre part, il y a De Rossi le président, qui a racheté Ostiamare en janvier 2025 pour en devenir le propriétaire. Pour lui, ce club représente une partie de son cœur : c'est là qu'il a commencé à jouer au football dans les équipes de jeunes, d'abord comme arrière latéral puis comme attaquant ; à 16 ans, il est arrivé à la Roma où son père Alberto entraînait l'équipe Primavera. À Trigoria, sur une intuition de Mauro Bencivenga, il s'est définitivement reconverti en milieu de terrain.
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Comment se porte l'Ostiamare de De Rossi : deuxième de la Serie D, il vise la promotion en Serie C après avoir sauvé le club de la faillite
LE CLASSEMENT DE L'OSTIAMARE
Aujourd'hui, l'Ostiamare, qui évolue en Serie D dans le groupe F, occupe la deuxième place à sept journées de la fin du championnat, à quatre points de l'Ancona, leader du classement. Que dit le règlement ? Le premier est promu d'office en Serie C, les équipes classées de la deuxième à la cinquième place disputeront les barrages : ceux-ci ne déterminent pas d'autres promotions, mais servent à établir un classement à partir duquel, le cas échéant, des équipes seront tirées au sort pour compléter l'effectif de la Serie C 2026/27 en cas d'exclusion de clubs pour cause de non-inscription ou de faillite. Depuis l'été dernier, l'entraîneur d'Ostiamare est David D'Antoni (contrat de deux ans), ancien milieu de terrain ayant principalement évolué en Serie B et C, qui a été à la tête de l'équipe lors de la promotion historique de Monterosi en Serie C entre 2019 et 2021.
LE PROJET DE DE ROSSI
Le projet de De Rossi pour « son » Ostiamare était (et est toujours) de rembourser toutes les dettes – il a réussi à sauver le club de la faillite –, de renforcer le centre de formation (en un peu plus d’un an, des équipes ont été créées des moins de 15 ans aux moins de 19 ans) et d’investir dans le stade Anco Marzio, qui a déjà été remis aux normes après sa précédente fermeture pour cause d’inaccessibilité et où la campagne d’abonnements a repris cette saison. De Rossi suit de près l'équipe, il parvient souvent à être présent dans les tribunes pendant les matchs et sa nouvelle philosophie prévoit des règles strictes concernant l'utilisation des téléphones portables et des Play Station par les jeunes.