Comment se débrouille Retegui en Arabie saoudite avec Al Qadsiah : il a marqué autant de buts que João Félix, mais le championnat est actuellement suspendu

Avec un contrat de cinq ans expirant en juin 2030, l'ancien joueur de l'Atalanta, désormais en Arabie saoudite, touche un salaire mirobolant de 20 millions d'euros par saison ; cette opération a permis aux Nerazzurri d'empocher 68 millions d'euros cet été. Retegui marque des buts en Arabie saoudite, mais aussi sous le maillot bleu, car lors des six derniers matchs de qualification, l'attaquant a inscrit 5 buts et délivré quatre passes décisives à ses coéquipiers : depuis l'arrivée de Gattuso en équipe nationale, c'est le joueur qui a marqué le plus de buts. Il faudra surveiller le marché des transferts, car ces dernières semaines, le joueur a été associé au Milan, avec lequel il y avait déjà eu quelques contacts informels avant même son transfert en Arabie.