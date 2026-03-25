Après avoir remporté le titre de meilleur buteur de la Serie A, Mateo Retegui a fait ses valises l'été dernier et a quitté l'Italie ; destination : l'Arabie saoudite. L'attaquant né en 1999 a signé avec Al Qadsiah, club où évoluent également l'ancien joueur de Cagliari Naithan Nandez et l'Espagnol Nacho, qui a rejoint la Saudi Pro League après avoir passé la majeure partie de sa carrière au Real Madrid. Retegui est l'attaquant titulaire de l'équipe de Brendan Rodgers ; en attaque, il forme un duo avec le Mexicain Julian Quinoes dans le 3-5-2 de l'entraîneur nord-irlandais, fort d'une longue expérience en Premier League. Bien qu'il se soit retrouvé en marge du grand football, Retegui reste sous l'œil attentif du sélectionneur italien Rino Gattuso, qui l'a convoqué en vue des matchs décisifs pour la qualification à la prochaine Coupe du monde.
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Comment se débrouille Retegui en Arabie saoudite avec Al Qadsiah : il a marqué autant de buts que João Félix, mais le championnat est actuellement suspendu
LES STATISTIQUES DE RETEGUI EN ARABIE SAOUDITE
Mateo Retegui est l'un des meilleurs attaquants de la Saudi Pro League : avec 15 buts inscrits en 25 matchs, il figure parmi les cinq meilleurs buteurs du championnat saoudien ; il a marqué autant de buts que Joao Félix, Yannick Carrasco et Ramiro Enrique ; seuls Roger Martinez (quatrième avec 20 buts), Cristiano Ronaldo (21), Julian Quinones (24) et Ivan Toney, meilleur buteur avec 25 buts, font mieux que lui. Après les 26 premières journées, le championnat a été suspendu il y a quelques semaines en raison de la situation en Iran ; il devrait reprendre le 3 avril, mais entre-temps, Retegui a pu se préserver et se concentrer sur les prochains rendez-vous de l'équipe nationale.
LES STATISTIQUES DE RETEGUI EN ÉQUIPE NATIONALE SOUS GATTUSO
Avec un contrat de cinq ans expirant en juin 2030, l'ancien joueur de l'Atalanta, désormais en Arabie saoudite, touche un salaire mirobolant de 20 millions d'euros par saison ; cette opération a permis aux Nerazzurri d'empocher 68 millions d'euros cet été. Retegui marque des buts en Arabie saoudite, mais aussi sous le maillot bleu, car lors des six derniers matchs de qualification, l'attaquant a inscrit 5 buts et délivré quatre passes décisives à ses coéquipiers : depuis l'arrivée de Gattuso en équipe nationale, c'est le joueur qui a marqué le plus de buts. Il faudra surveiller le marché des transferts, car ces dernières semaines, le joueur a été associé au Milan, avec lequel il y avait déjà eu quelques contacts informels avant même son transfert en Arabie.