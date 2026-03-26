Après une première partie de saison passée loin des projecteurs, Mattia Liberali fait désormais la une de tous les journaux. Ce milieu offensif né en 2007, formé au Milan, a quitté définitivement les Rossoneri l'été dernier pour rejoindre Catanzaro en Serie B : un transfert gratuit en échange de 50 % des droits sur une future cession. Les premiers mois ont été compliqués : le joueur né en 2007 jouait peu et ne parvenait pas à s'exprimer pleinement, mais dès qu'il a trouvé un peu de régularité, il s'est immédiatement mis en valeur avec des buts, des passes décisives et des actions décisives pour aider l'équipe d'Aquilani à se qualifier pour les barrages.



