Après une première partie de saison passée loin des projecteurs, Mattia Liberali fait désormais la une de tous les journaux. Ce milieu offensif né en 2007, formé au Milan, a quitté définitivement les Rossoneri l'été dernier pour rejoindre Catanzaro en Serie B : un transfert gratuit en échange de 50 % des droits sur une future cession. Les premiers mois ont été compliqués : le joueur né en 2007 jouait peu et ne parvenait pas à s'exprimer pleinement, mais dès qu'il a trouvé un peu de régularité, il s'est immédiatement mis en valeur avec des buts, des passes décisives et des actions décisives pour aider l'équipe d'Aquilani à se qualifier pour les barrages.
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Comment se débrouille Liberali au Catanzaro : buts et passes décisives en Serie B, les détails de l'accord avec le Milan
LES CHIFFRES DES LIBÉRAUX AVEC LE CATANZARO
À ce propos : c'est justement l'entraîneur qui a insisté pour recruter Liberali, une demande également soutenue par le directeur sportif Ciro Polito, qui apprécie beaucoup les qualités du jeune joueur. En 18 apparitions en championnat, l'ancien joueur du Milan a inscrit trois buts et délivré trois passes décisives, en plus de recevoir deux cartons jaunes, auxquels s'ajoute une participation en Coupe d'Italie lors du premier tour contre Sassuolo. Liberali a commencé à jouer régulièrement depuis environ la mi-décembre dernier, avec quelques minutes ici et là, et lors de son premier match en tant que titulaire contre le Sudtirol, il a immédiatement délivré une passe décisive ; lors de ses trois premiers matchs disputés depuis le début, il a inscrit deux buts et délivré une passe décisive.
QUI VOULAIT DES LIBÉRAUX
Au cours d'une autre phase du mercato, Lecce, l'Atalanta et Parme s'étaient également intéressés à Liberali, mais les discussions n'ont jamais été approfondies et les clubs ont fait d'autres choix. En revanche, c'est Empoli qui s'était concrètement manifesté, prêt à miser sur le jeune joueur pour lui offrir du temps de jeu et de la continuité en Serie B. Le joueur et son entourage ont toutefois été convaincus par le projet de Catanzaro : comme mentionné, Mattia plaît beaucoup au directeur sportif Polito et surtout à Alberto Aquilani, qui lui a garanti un rôle de titulaire et tient aujourd'hui la promesse faite il y a quelques mois.