Le spectacle de Lorenzo Insigne. Aujourd'hui comme hier. L'attaquant né en 1991 est revenu à Pescara en janvier dernier en tant que joueur libre, après l'exploit de la saison 2011-2012 où, aux côtés d'Immobile et de Verratti, il avait contribué à la montée en Serie A sous la houlette de Zdenek Zeman. À l'époque, c'était un jeune joueur en pleine ascension ; aujourd'hui, il revient à 34 ans, mais son talent est resté intact. C'est ça, le toucher de balle. Après avoir résilié son contrat avec Toronto au Canada, Insigne est revenu en Italie et, après quelques contacts avec Parme et la Lazio, il a décidé de signer avec Pescara en Serie B.
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Comment se débrouille Insigne à Pescara : des buts et des passes décisives pour tenter de sauver l'équipe en Serie B
LES STATISTIQUES D'INSIGNE À PESCARA
Pescara est dernier de la Serie B, mais grâce notamment aux performances de Lorenzo, l'équipe tente de relever la tête : en dix matches sous le maillot biancazzurro (dont quatre en tant que titulaire), Insigne a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives ; il a été décisif dans un match sur deux. Le but le plus important a sans doute été celui marqué contre Palerme, le premier depuis son retour ; il a été déterminant pour la victoire finale face à l'une des équipes en lice pour la promotion en Serie A. Si, auparavant, Pescara avait besoin d'un exploit (presque) impossible pour se maintenir, le club, désormais porté par Insigne au fond du tunnel, entrevoit une petite lueur d'espoir.
COMBIEN GAGNE INSIGNE À PESCARA ?
Un contrat de six mois qui expire en juin prochain, mais les accords prévoient également une option de prolongation en faveur du joueur en cas de maintien en Serie B. Il portera le maillot numéro 11, tout comme il y a quatorze ans, avec un salaire de 300 000 euros et l'envie de faire à nouveau rêver les supporters de Pescara. L'arrivée d'Insigne a suscité un grand enthousiasme dans le milieu, malgré une situation compliquée au classement, les Biancazzurri étant toujours derniers, mais avec un Insigne de plus.