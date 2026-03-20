Comment se débrouille Insigne à Pescara : des buts et des passes décisives pour tenter de sauver l'équipe en Serie B

Pescara est dernier de la Serie B, mais grâce notamment aux performances de Lorenzo, l'équipe tente de relever la tête : en dix matches sous le maillot biancazzurro (dont quatre en tant que titulaire), Insigne a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives ; il a été décisif dans un match sur deux. Le but le plus important a sans doute été celui marqué contre Palerme, le premier depuis son retour ; il a été déterminant pour la victoire finale face à l'une des équipes en lice pour la promotion en Serie A. Si, auparavant, Pescara avait besoin d'un exploit (presque) impossible pour se maintenir, le club, désormais porté par Insigne au fond du tunnel, entrevoit une petite lueur d'espoir.







