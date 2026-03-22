Comment se débrouille Immobile au Paris FC : premier but en Ligue 1 lors du match décisif contre Le Havre

Après avoir décroché sa promotion en Ligue 1 la saison dernière, le Paris FC ne compte pas, comme on l'a dit, jouer les figurants dans le football français. C'est un club doté d'importants moyens financiers et d'un projet à long terme qu'il tentera de mettre en œuvre pour s'imposer durablement en première division. En parcourant l'effectif dont dispose l'entraîneur Antoine Kombouaré – âgé de 60 ans, il est arrivé en février pour remplacer Stéphane Gilli, le héros de la promotion –, on trouve deux autres Italiens : le premier est Diego Coppola, défenseur central né en 2003, arrivé en janvier en prêt de Brighton après avoir également été courtisé par la Fiorentina et Turin ; l'autre est Luca Koleosho (2004), international U21 qui a fait ses classes à l'étranger à l'Espanyol, lui aussi arrivé lors du mercato hivernal en prêt de Burnley.



