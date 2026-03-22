Le transfert de Ciro Immobile au Paris FC marque la quatrième expérience à l'étranger de l'attaquant : avant de s'installer en France, ce joueur né en 1990 avait déjà évolué au Borussia Dortmund en Allemagne, à Séville en Espagne et, la saison dernière, en Turquie, au Besiktas. Il est ensuite revenu en Italie sous le maillot de Bologne, mais à la mi-saison, il a refait ses valises pour aller renforcer l'attaque d'une équipe nouvellement promue mais très ambitieuse en Ligue 1.
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Comment se débrouille Immobile au Paris FC : premier but en Ligue 1 lors du match décisif contre Le Havre
LE PREMIER BUT D'IMMOBILE EN FRANCE
Et lors du match d'aujourd'hui, dimanche 22 mars, Ciro Immobile a également inscrit son premier but avec le Paris FC : il a marqué lors de la victoire contre Le Havre, dans un match crucial pour le maintien ; un duel direct pour éviter la relégation en Ligue 2, débloqué par l'attaquant italien à la 29e minute du match, lors de sa huitième apparition au total sous ses nouvelles couleurs (la cinquième en tant que titulaire), en comptant à la fois les matchs de championnat et ceux de la Coupe de France.
LES AUTRES ITALIENS DU PARIS FC
Après avoir décroché sa promotion en Ligue 1 la saison dernière, le Paris FC ne compte pas, comme on l'a dit, jouer les figurants dans le football français. C'est un club doté d'importants moyens financiers et d'un projet à long terme qu'il tentera de mettre en œuvre pour s'imposer durablement en première division. En parcourant l'effectif dont dispose l'entraîneur Antoine Kombouaré – âgé de 60 ans, il est arrivé en février pour remplacer Stéphane Gilli, le héros de la promotion –, on trouve deux autres Italiens : le premier est Diego Coppola, défenseur central né en 2003, arrivé en janvier en prêt de Brighton après avoir également été courtisé par la Fiorentina et Turin ; l'autre est Luca Koleosho (2004), international U21 qui a fait ses classes à l'étranger à l'Espanyol, lui aussi arrivé lors du mercato hivernal en prêt de Burnley.