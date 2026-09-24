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Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduit par

Comment s’est passé le premier match de Klopp avec l’Allemagne : nul 1-1 contre les Pays-Bas, deux blessures, un but au milieu des polémiques et beaucoup d’incertitudes

Allemagne
Pays-Bas
J. Klopp
UEFA Nations League A

Les débuts officiels de l’Allemagne de Jurgen Klopp se soldent par une victoire contre les Pays-Bas.

Au final, comme toujours, c’est le résultat qui compte. Et la nouvelle ère de l’Allemagne de Jurgen Klopp a commencé exactement comme s’était terminée la précédente, c’est-à-dire sans cette victoire qui aurait été nécessaire pour conserver le sourire affiché devant la presse à la veille du match.


Face aux Pays-Bas, cela se termine sur un score de 1-1, avec un but de Nmecha très critiqué dans un match qui a tout de même vu les Allemands en grande difficulté pendant de longues séquences, et avec pas moins de deux buts refusés à la nouvelle sélection néerlandaise emmenée par Xavi avant le but en fin de match de Gakpo.


La grande différence avec la sélection sortie piteusement des derniers Mondiaux et alors dirigée par Julian Nagelsmann ne s’est en fait pas encore vue, avec plusieurs choix de composition qui ont surpris, mais avec les vieux problèmes, surtout défensifs, qui continuent de se manifester.


  • LES BLESSURES

    Il faut le dire, Klopp n’a pas été verni dans ses choix de départ ni pendant les 30 premières minutes du match. Dès l’échauffement, Jamal Musiala a dû déclarer forfait sur blessure, contraint de céder sa place à Amiri. À la 30e minute, ce fut ensuite au tour du buteur Kai Havertz de jeter l’éponge en raison d’un problème musculaire, ce qui a obligé le sélectionneur à lancer immédiatement Ebnoutalib.

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  • LES CHOIX DE COMPOSITION

    Dans les buts, Marc-André ter Stegen a fait son retour, lui qui est en train de se relancer à l’Ajax, mais il n’a pas encore semblé en pleine forme, surtout dans ses sorties aériennes. Les nouveautés les plus intéressantes dans le onze restent le latéral droit de Fribourg Treu, l’ailier offensif de Brentford Schade et justement l’entrée en jeu depuis le banc de joueurs comme Ebnoutalib de l’Eintracht, mais aussi de Stach de Leeds. Au milieu de terrain, les certitudes Nmecha et Kimmich, tandis que Yann Bisseck, de l’Inter, est resté sur le banc.

  • LE GOAL CRITIQUÉ

    Au fil des minutes, l’Allemagne s’était reposée sur le but inscrit par Nmecha à la 32e minute, une réalisation arrivée au milieu des protestations néerlandaises puisque, au début de l’action, Xavi a perdu sur blessure musculaire Bryan Brobbey (resté au sol au milieu du terrain en raison d’un étirement aux ischio-jambiers).

    L’Allemagne, avec l’attaquant au sol, a d’abord ralenti l’action, convainquant les Pays-Bas de s’arrêter, mais une fois compris que l’arbitre ne sifflerait pas, les Allemands ont accéléré, Adeyemi amenant un centre depuis la droite puis, après un cafouillage dans la surface, le tir décisif de Nmecha pour le 1-0.

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  • DOMINATION NÉERLANDAISE

    Outre une occasion de but monumentale gâchée par Adeyemi dans le but vide après un superbe contre vertical, ce sont en réalité les Pays-Bas qui ont dominé le jeu et le match, avec un total final de tirs de 22 à 10 en faveur des Néerlandais, 12 corners à 1, et même 3,11 xGoals attendus pour les Oranje contre 1,50 pour les Allemands.

    Deux buts ont été refusés à Van Dijk et ses coéquipiers (un dès l’entame sur corner, justement de la part du défenseur de Liverpool, et un en seconde période dans une mêlée signée Meerdink), ainsi que plusieurs arrêts, dont un avec l’aide du poteau, d’un ter Stegen bien placé et mis à contribution par les attaquants néerlandais.

  • But immédiat et difficultés défensives

    Le résultat semblait tenir, mais l’entrée en jeu d’un Van Bommel très remuant a mis en difficulté surtout le couloir droit allemand. Et si, sur la première frappe enroulée de la fin de match, ter Stegen s’est détendu pour dire non, en revanche l’ancien gardien du Barça n’a rien pu faire sur la volée du droit de Gakpo, seul, sur une passe venue de la gauche du fils de Marc.


    En substance, le problème défensif d’une ligne à quatre toujours très statique et avec deux centraux bloqués comme Tah et Schlotterbeck demeure. Et c’est précisément là que Klopp devra travailler le plus lors des prochaines sorties avant de chercher à accroître le danger offensif de son équipe.

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