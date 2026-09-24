Comment s’est passé le premier match de Klopp avec l’Allemagne : nul 1-1 contre les Pays-Bas, deux blessures, un but au milieu des polémiques et beaucoup d’incertitudes

Au final, comme toujours, c’est le résultat qui compte. Et la nouvelle ère de l’Allemagne de Jurgen Klopp a commencé exactement comme s’était terminée la précédente, c’est-à-dire sans cette victoire qui aurait été nécessaire pour conserver le sourire affiché devant la presse à la veille du match.





Face aux Pays-Bas, cela se termine sur un score de 1-1, avec un but de Nmecha très critiqué dans un match qui a tout de même vu les Allemands en grande difficulté pendant de longues séquences, et avec pas moins de deux buts refusés à la nouvelle sélection néerlandaise emmenée par Xavi avant le but en fin de match de Gakpo.





La grande différence avec la sélection sortie piteusement des derniers Mondiaux et alors dirigée par Julian Nagelsmann ne s’est en fait pas encore vue, avec plusieurs choix de composition qui ont surpris, mais avec les vieux problèmes, surtout défensifs, qui continuent de se manifester.



