Comment on devient lauréate du prix NXGN : qu'est-ce qui fait de Sydney Schertenleib, la jeune star du FC Barcelone, la meilleure joueuse adolescente du football féminin ?

« Si une jeune joueuse dit [ça], je pense que 80 % des gens se diront : “Oh, quelle joueuse arrogante. Elle n’a rien fait jusqu’à présent. Comment peut-on dire une chose pareille ? » », explique Alexandra Szarvas, ancienne entraîneuse de la Fédération suisse de football, à GOAL. Mais ni elle, ni aucune des personnes ayant travaillé avec Scherteinleib, lauréate du prix NXGN 2026 féminin, ne pense cela. Bien au contraire, en fait.

Le fait qu’elle ait tenu ces propos devant les médias suisses est également remarquable. Avec une population de seulement neuf millions d’habitants, la Suisse n’a jamais été une puissance dans le monde du football. En ce qui concerne le Ballon d’Or, seuls huit joueurs suisses ont figuré sur la liste des présélectionnés pour le prix masculin au cours de ses 70 ans d’existence, et aucune femme n’a encore été nominée pour le Ballon d’Or Féminin, créé en 2018.

« Normalement, pour un Suisse ou une Suissesse, on se dit : “Elle est complètement folle de dire ça”, parce que nous sommes un petit pays », ajoute Daniel Gygax, qui a entraîné Schertenleib au sein du centre de formation du FC Zurich.

Mais quiconque a vu cette adolescente prodigieuse jouer au football – que ce soit depuis ses débuts en équipe nationale senior suisse à 17 ans, après son transfert à Barcelone quelques mois plus tard, ou peut-être même avant cela – sait que si l’objectif de Schertenleib est certes ambitieux, il n’est pas hors de portée, pas pour une joueuse de son talent et dotée de son éthique de travail.

« Elle dit parfois ce genre de choses, mais elle fait tout pour atteindre cet objectif », note Szarvas, et Gygax abonde dans ce sens. « Quand on l’a vue par le passé, quand on la voit aujourd’hui, avec la facilité avec laquelle elle joue au football, je la comprends et je comprends ce qu’elle dit », ajoute-t-il. « Elle s’entraîne avec des lauréats du Ballon d’Or, alors pourquoi ne pas avoir un rêve comme celui-là ? »