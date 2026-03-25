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Making of Schertenleib NXGN GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Comment on devient lauréate du prix NXGN : qu'est-ce qui fait de Sydney Schertenleib, la jeune star du FC Barcelone, la meilleure joueuse adolescente du football féminin ?

NXGN
S. Schertenleib
Barcelona
Switzerland
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Liga F
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Grasshopper
Analysis
FC Zuerich Frauen

Lorsque Sydney Schertenleib s'est présentée devant les médias nationaux l'été dernier, avant de disputer son premier Championnat d'Europe avec la Suisse, pays hôte, à l'âge de 18 ans, et qu'elle a déclaré que son « plus grand objectif » était de remporter un jour le Ballon d'Or, certains ont peut-être levé les yeux au ciel.

« Si une jeune joueuse dit [ça], je pense que 80 % des gens se diront : “Oh, quelle joueuse arrogante. Elle n’a rien fait jusqu’à présent. Comment peut-on dire une chose pareille ? » », explique Alexandra Szarvas, ancienne entraîneuse de la Fédération suisse de football, à GOAL. Mais ni elle, ni aucune des personnes ayant travaillé avec Scherteinleib, lauréate du prix NXGN 2026 féminin, ne pense cela. Bien au contraire, en fait.

Le fait qu’elle ait tenu ces propos devant les médias suisses est également remarquable. Avec une population de seulement neuf millions d’habitants, la Suisse n’a jamais été une puissance dans le monde du football. En ce qui concerne le Ballon d’Or, seuls huit joueurs suisses ont figuré sur la liste des présélectionnés pour le prix masculin au cours de ses 70 ans d’existence, et aucune femme n’a encore été nominée pour le Ballon d’Or Féminin, créé en 2018.

« Normalement, pour un Suisse ou une Suissesse, on se dit : “Elle est complètement folle de dire ça”, parce que nous sommes un petit pays », ajoute Daniel Gygax, qui a entraîné Schertenleib au sein du centre de formation du FC Zurich.

Mais quiconque a vu cette adolescente prodigieuse jouer au football – que ce soit depuis ses débuts en équipe nationale senior suisse à 17 ans, après son transfert à Barcelone quelques mois plus tard, ou peut-être même avant cela – sait que si l’objectif de Schertenleib est certes ambitieux, il n’est pas hors de portée, pas pour une joueuse de son talent et dotée de son éthique de travail.

« Elle dit parfois ce genre de choses, mais elle fait tout pour atteindre cet objectif », note Szarvas, et Gygax abonde dans ce sens. « Quand on l’a vue par le passé, quand on la voit aujourd’hui, avec la facilité avec laquelle elle joue au football, je la comprends et je comprends ce qu’elle dit », ajoute-t-il. « Elle s’entraîne avec des lauréats du Ballon d’Or, alors pourquoi ne pas avoir un rêve comme celui-là ? »

  • Sydney Schertenleib Switzerland Women 2024Getty Images

    Un talent rare

    Gygax savait que Schertenleib était différente avant même de commencer à l'entraîner. Née à Zurich en 2007, elle a rejoint le centre de formation du FC Zurich à l'âge de 10 ans et s'est toujours entraînée avec les équipes masculines, « car elle avait déjà le niveau » pour le faire. Entraîneur des moins de 16 ans à l’époque, Gygax avait bien conscience du talent de cette jeune fille qui gravissait les échelons avant d’intégrer finalement son équipe, un exploit en soi inhabituel.

    « Normalement, à 14, 15 et 16 ans, les filles tiennent le coup jusqu’à un certain point, mais ensuite on constate des différences [physiques], ce qui est tout à fait normal », explique-t-il, évoquant un phénomène qui conduit généralement ces filles à quitter le système des garçons. « Mais avec Sydney, on ne voyait pas de différence. »

    Ce n’était pas la seule particularité de Schertenleib, qui jouait également avec une équipe de garçons de son âge plutôt qu’avec une équipe d’un an plus jeune, ce qui est souvent le cas pour les filles intégrées dans les équipes masculines en Suisse. S’entraîner dans cet environnement ne pouvait que contribuer à développer davantage le talent remarquable dont elle disposait déjà. 

    « C’est plus rapide, le niveau est plus élevé, il y a moins de pauses, et quand on s’entraîne toute la journée avec les garçons, le corps et les compétences ne cessent de s’améliorer », explique Gygax. « Je pense que c’était la bonne décision à ce moment-là de choisir qu’elle puisse s’entraîner aussi longtemps que possible avec les garçons. »

    Cela est devenu particulièrement évident lorsque Schertenleib est partie avec les équipes nationales juniors. Gygax se souvient qu’à son retour à Zurich après un stage, elle avait exprimé sa déception d’avoir manqué deux semaines d’entraînement avec l’équipe masculine : « Quand elle partait avec les équipes nationales juniors, elle n’avait pas d’adversaire, car c’était trop facile pour elle. »

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  • Sydney Schertenleib Switzerland Women 2024Getty Images

    Apprendre et s'améliorer

    Le niveau atteint par Schertenleib se reflétait également dans la manière dont elle s’était intégrée aux équipes nationales juniors. 

    « Elle était toujours la plus jeune de l’équipe », se souvient Szarvas, qui faisait auparavant partie du staff technique des équipes nationales suisses U16, U17 et U19. « Lors du premier stage, quand je l’ai rencontrée en équipe nationale, nous, tous les entraîneurs, avons vu qu’elle était incroyable. Elle a un potentiel incroyable pour devenir peut-être l’une des meilleures au monde et on voyait vraiment qu’elle était unique en son genre. »

    Il y avait toutefois un point sur lequel Szarvas a rapidement attiré l’attention de Schertenleib : son contre-pressing. L’adolescente n’avait aucune idée qu’elle se dérobait si systématiquement à cette responsabilité, et lorsqu’on le lui a fait remarquer, elle s’est immédiatement mise au travail pour corriger cette lacune. C’est quelque chose qu’elle évoque encore aujourd’hui auprès de Szarvas comme un souvenir inoubliable, une leçon qu’elle savait devoir apprendre pour arriver là où elle est aujourd’hui.

    Cette histoire donne un aperçu de la personnalité et de la mentalité de Schertenleib, illustrant à quel point elle s’efforce toujours de s’améliorer et comment elle est, comme le décrit Szarvas, « une joueuse d’équipe ».

    « Elle est vraiment, vraiment gentille et très humble, même si elle a déjà accompli tant de choses dans sa carrière à son jeune âge », ajoute son ancien entraîneur de l'équipe nationale junior.

  • Sydney Schertenleib Switzerland Women 2025Getty Images

    Percer

    Malgré son talent et les progrès qu’elle réalisait, Schertenleib a dû quitter le club de son enfance pour lancer sa carrière chez les seniors. Le FC Zurich a décidé de l’intégrer à plein temps dans l’équipe première féminine, l’éloignant ainsi de l’équipe masculine des moins de 16 ans, mais elle n’a pas eu beaucoup de temps de jeu. 

    « J’ai été très surpris », raconte Gygax. « C’était l’un des plus grands talents. C’était la seule fille à s’être entraînée avec les garçons jusqu’au niveau U16. »

    Ce que Schertenleib a fait ensuite suggère que Gygax n’était pas le seul à être surpris. Après une saison dans l’équipe première de Zurich, couronnée par un titre de championne, l’adolescente a quitté le club pour rejoindre les Grasshoppers, qui avaient été battus par les futurs champions en demi-finale des barrages. Certes, les Grasshoppers ne disposaient pas d’un effectif du même niveau que Zurich, ce qui a facilité l’intégration de Schertenleib dans l’équipe, mais elle a montré à son ancien club ce qu’il était en train de manquer.

    En une saison avec les Grasshoppers, elle a disputé plus de matches seniors que jamais auparavant, a été sélectionnée pour la première fois en équipe nationale suisse et a fait ses débuts internationaux. Puis est venu le grand transfert.

  • Irene Paredes Sydney Schertenleib Barcelona Women 2024-25Getty Images

    À la rencontre des meilleurs du monde

    L'histoire de l'arrivée de Schertenleib au FC Barcelone mérite d'être racontée. Elle en était à un stade si précoce de sa carrière lorsque les Catalans se sont intéressés à elle qu'elle n'avait même pas d'agent ; c'est donc l'un des recruteurs du club qui lui a envoyé un message sur Instagram pour obtenir ses coordonnées. La sœur de Schertenleib a vu le message en premier et l'a signalé à son père, qui en a parlé à Schertenleib avant même qu'elle n'en ait eu connaissance. « Hein ? Et alors, Barcelone ? », a-t-elle répondu. Peu de temps après, la jeune fille de 17 ans signait avec les championnes d’Europe en titre.

    À première vue, cela n’aurait peut-être pas semblé être une bonne décision, pas pour une jeune joueuse qui n’avait pas beaucoup joué au niveau senior et qui avait besoin de temps de jeu pour progresser. Mais bien que Barcelone soit un club gigantesque doté d’une équipe féminine au palmarès impressionnant, il excelle également dans la formation des jeunes talents, tant chez les hommes que, comme cela est devenu de plus en plus évident ces dernières années, chez les femmes.

    Schertenleib allait débuter en équipe B. Là, elle allait s’habituer au style unique du club tout en s’adaptant à la vie dans un nouveau pays, loin de chez elle à un si jeune âge et en apprenant une nouvelle langue. C’était un défi qu’elle a relevé avec une aisance naturelle. Elle a fait ses débuts en équipe première en novembre 2024, en tant que remplaçante lors d’une victoire 4-0 contre Eibar, et n’a jamais regardé en arrière.

    Dès lors, elle a côtoyé des joueuses telles qu’Alexia Putellas et Aitana Bonmati au cours d’une saison qui s’est soldée par un triplé national, une finale de Ligue des champions et des statistiques individuelles impressionnantes. Pour sa première année au sein de la meilleure équipe d’Europe, et peut-être même du monde, Schertenleib a disputé 22 matchs, dont huit en tant que titulaire, marquant deux buts et délivrant trois passes décisives. Les bases étaient posées.

  • Aitana Bonmati, Kika Nazareth & Sydney Schertenleib Barcelona Women 2024-25Getty Images

    De nouveaux sommets

    Mais ce qui importait davantage, c'était l'influence que Barcelone exerçait sur Schertenleib. Pia Sundhage, alors sélectionneuse de la Suisse, s'était rendue en Catalogne avec une partie de son staff pour voir comment allait l'adolescente à mi-parcours de sa première saison. Sundhage reconnaît avoir été surprise par ce transfert au départ, mais dès qu'elle a vu l'adolescente dans cet environnement, tout lui a paru logique. 

    «Au tout début, elle s’entraînait et jouait avec la deuxième équipe, mais très vite, elle a joué avec les grandes stars », raconte la femme de 66 ans à GOAL. « En regardant cet entraînement, on voyait bien qu’elle aimait être avec les meilleures, jouer avec les meilleures, rivaliser avec les meilleures. Alors, toutes les trois, on s’est dit : “Eh bien, c’était une bonne décision. Elle va réussir.” »

    Szarvas, quant à lui, a remarqué l’impact que cela a eu sur le développement personnel de Schertenleib. Lors d’une visite chez elle en début de saison, les deux hommes discutaient autour d’un déjeuner lorsque l’actuel sélectionneur de la Hongrie s’est exclamé : « Oh mon Dieu, tu as tellement mûri ! »

  • Alayah Pilgrim Sydney Schertenleib Switzerland Women 2025Getty Images

    Entrer dans l'histoire

    Lorsque Schertenleib est revenue en Suisse, ses progrès réalisés à Barcelone sont devenus encore plus évidents. « Quelque chose s’est passé au niveau de son endurance, de ses capacités physiques », se souvient Sundhage, tout en soulignant la « confiance » que l’adolescente avait acquise en franchissant d’un seul coup une étape aussi importante.

    Rapidement, malgré son âge et son manque d’expérience relatif, Schertenleib allait devenir une joueuse clé de la Suisse, l’année où le pays allait accueillir le Championnat d’Europe 2025. Pour une équipe qui n’avait jamais dépassé la phase de groupes lors de ce tournoi, c’était un défi de taille.

    Lorsque GOAL demande à Sundhage ce qui l’a poussée à faire autant confiance à Schertenleib à un si jeune âge, et dans un moment aussi crucial, on perçoit presque une pointe de perplexité dans la voix de la Suédoise, comme pour dire : « Vous ne l’avez pas vue jouer ? » Après tout, nous parlons d’une joueuse dont les qualités techniques sont si exceptionnelles que Veronica Maglia, son ancienne sélectionneuse de l’équipe suisse U17, a décrit le ballon comme étant « pratiquement une extension de son corps ». Mais GOAL souhaite entendre de la bouche d’une entraîneuse aussi expérimentée et légendaire que Sundhage ce qu’elle voyait exactement chez ce talent incroyable à un si jeune âge.

    « Je me suis contentée d’observer ses performances à l’entraînement et elle s’en sortait bien ; donc, pour moi, lorsque nous discutions du onze de départ et de qui terminerait le match, nous ne tenions jamais compte de l’âge », répond-elle. « Au tout début, oui, mais il était absolument certain qu’elle pourrait supporter la pression. » À l’approche de l’Euro, où elle allait faire ses débuts dans une grande compétition, Schertenleib est soudainement devenue une figure emblématique. 

    « Je l’ai vue dans la publicité, à la télévision et sur les affiches en ville », se souvient Gygax, qui observe aujourd’hui avec fierté sa carrière s’épanouir de loin. La jeune fille de 18 ans a été titulaire lors de trois des quatre matches de la Suisse lors d’un Euro historique qui a vu la Nati sortir de la phase de groupes pour la première fois. Des records d’affluence ont été battus, elle a conquis le cœur de la nation et des larmes de fierté ont coulé avant et après une admirable défaite 2-0 face à l’Espagne en quarts de finale.

    S'exprimant après la victoire de son équipe, la sélectionneuse de la Roja, Montse Tome, rendra hommage à ses défenseuses centrales pour avoir « géré les situations avec Sydney », qu'elle qualifia de « dangereuse dans les espaces ouverts ».

  • Sydney Schertenleib Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Ce n'est que le début

    Vu sous l’angle de Schertenleib, le fait que la campagne de la Suisse ait pris fin face à l’Espagne, qui alignait un onze comptant neuf joueuses du FC Barcelone, semblait tout à fait approprié, car cela met en lumière l’un des aspects les plus fascinants de la carrière qui l’attend. Au niveau des clubs, elle évolue dans l’une des meilleures équipes du football féminin. Mais sa carrière internationale se déroulera au sein d’une sélection de niveau inférieur.

    Au Barça, elle est un petit poisson dans un grand étang, et même si elle devient la joueuse de classe mondiale que beaucoup attendent, elle sera toujours entourée de stars. Avec la Suisse, elle est déjà en train de devenir un gros poisson dans un petit étang, à 19 ans. Elle subit, et subira probablement, des niveaux de pression et d’attentes totalement différents sur ses épaules dans ces deux environnements tout au long de sa carrière. 

    « Je suis très curieuse de voir comment elle va gérer ces deux mondes différents », confirme Szarvas. Mais, comme elle le note dans la foulée, Schertenleib a la bonne « personnalité » pour relever ce défi.

    Elle a la motivation et l’ambition, ces traits de caractère qui l’ont poussée à déclarer aux médias nationaux qu’elle voulait remporter le Ballon d’Or. Mais elle possède également l’humilité et l’esprit de travail qui l’ont amenée à ne pas s’arrêter là : « Mais d’abord, je veux m’améliorer et acquérir de l’expérience. J’apprends auprès des meilleures au Barça, mais aussi en équipe nationale. Je suis convaincue que je peux y arriver. Mais j’essaie aussi de garder les pieds sur terre. »

    Schertenleib est une star, mais elle est aussi toujours là pour l’équipe. « Sydney a toujours eu de grands objectifs et maintenant qu’elle est en compétition avec les meilleures du monde, elle se rend compte que c’est du sérieux », explique Maglia. « Mais je suis convaincue qu’elle en est arrivée là parce qu’elle incarne de grandes valeurs qui lui ont été transmises à la maison. Si elle parvient toujours à rester fidèle à elle-même, elle s’amusera beaucoup, et nous aussi. »

    « Je pense que ceux qui réussissent sur le long terme ont de bonnes valeurs », ajoute Sundhage. « Ils ont les pieds sur terre et sont à l’aise dans l’inconfort, et à long terme, ils réussiront. » Cela résume parfaitement Schertenleib. Ajoutez à cela le talent remarquable dont elle dispose, et il n’est pas étonnant que son grand rêve de remporter le Ballon d’Or ne semble pas si farfelu.