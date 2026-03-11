Getty/GOAL
Traduit par
Comment nous nous en sommes-nous sortis ? Le manager du Bayer Leverkusen s'approche de l'entraîneur des coups de pied arrêtés d'Arsenal après que l'équipe allemande ait marqué sur corner lors du match de Ligue des champions
La suprématie d'Arsenal sur les coups de pied arrêtés
Arsenal s'est imposé comme l'une des équipes les plus prolifiques cette saison en matière de buts marqués sur coups de pied arrêtés. Les Gunners ont franchi le cap des 16 buts sur corner en Premier League après avoir inscrit deux buts sur coups de pied arrêtés lors de leur victoire contre Chelsea au début du mois, égalant ainsi le record du plus grand nombre de buts marqués sur corner en une seule saison de Premier League.
Battre Arsenal à son propre jeu
Ils ont toutefois été victimes de cette efficacité mercredi, lorsque Leverkusen a ouvert le score à la 46e minute grâce à une tête de Robert Andrich, tandis que Kai Havertz a sauvé le match nul pour Arsenal en transformant un penalty à la 89e minute.
Après l'ouverture du score de Leverkusen, les caméras ont filmé le manager de Leverkusen, Hjulmand, en train de discuter avec l'entraîneur des coups de pied arrêtés d'Arsenal sur la touche, dans ce qui semblait être un moment de fierté pour le manager danois après que son équipe ait réussi à marquer en utilisant la force caractéristique d'Arsenal.
Gagner au-delà de la beauté
La force d'Arsenal dans les situations de coups de pied arrêtés a suscité des critiques de la part de nombreux fans et experts, certains qualifiant leur style de jeu d'« ennuyeux ». Cependant, la star des Gunners, Piero Hincapie, a défendu leur stratégie avant le match. « Nous prêtons attention aux détails. Notre force sur les coups de pied arrêtés est connue dans toute l'Europe. C'est le résultat d'un entraînement quotidien avec notre coach spécialisé, Nico Jover », a déclaré Hincapie. Il a ajouté : « Cela peut sembler ennuyeux, mais les résultats montrent que chacun d'entre nous est impatient de marquer sur un corner ou un coup franc.
Le plus important pour moi, c'est que nous réussissions et que nous ne commettions aucune infraction dans le processus. On ne peut pas toujours gagner de manière élégante. »
- Getty Images Sport
Tous les regards tournés vers le retour des Émirats
Arsenal se prépare désormais à accueillir le Bayer Leverkusen pour le match retour à l'Emirates Stadium le 17 mars. Les Gunners espèrent décrocher leur place en quarts de finale, où le vainqueur affrontera soit Bodø/Glimt, soit le Sporting CP. L'équipe de Mikel Arteta vise un titre historique, le premier de son histoire dans cette compétition, après avoir obtenu son meilleur résultat en atteignant la finale en 2006.
Publicité