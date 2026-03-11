Comment nous nous en sommes-nous sortis ? Le manager du Bayer Leverkusen s'approche de l'entraîneur des coups de pied arrêtés d'Arsenal après que l'équipe allemande ait marqué sur corner lors du match de Ligue des champions

Ils ont toutefois été victimes de cette efficacité mercredi, lorsque Leverkusen a ouvert le score à la 46e minute grâce à une tête de Robert Andrich, tandis que Kai Havertz a sauvé le match nul pour Arsenal en transformant un penalty à la 89e minute.

Après l'ouverture du score de Leverkusen, les caméras ont filmé le manager de Leverkusen, Hjulmand, en train de discuter avec l'entraîneur des coups de pied arrêtés d'Arsenal sur la touche, dans ce qui semblait être un moment de fierté pour le manager danois après que son équipe ait réussi à marquer en utilisant la force caractéristique d'Arsenal.