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Comment museler Erling Haaland ? Une légende de la défense anglaise livre son analyse, alors que les « Three Lions » estiment avoir trouvé la « clé » d’un succès en quarts de finale de la Coupe du monde
Kane et Bellingham brillent en sélection anglaise
Déterminée à mettre fin à 60 ans d’attente, l’Angleterre s’est qualifiée pour les quarts de finale d’un nouveau tournoi majeur, après ses demi-finales de la Coupe du monde 2018 et ses deux finales européennes consécutives.
Ses joueurs clés ont brillé sous les feux des projecteurs, Jude Bellingham rappelant à tous pourquoi il jouit du statut de « Galactico » au Real Madrid. En attaque, le capitaine Harry Kane, qui bat tous les records, affiche la meilleure forme de sa carrière.
- GOAL
Le quart de finale face à la Norvège se tiendra à Miami.
Kane, toujours aussi prolifique, constituera une menace évidente pour la Norvège en Floride. Son homologue, l’attaquant de Manchester City Haaland, tiendra la défense anglaise en haleine à l’autre bout du terrain.
Haaland totalise pour l’instant sept réalisations dans l’épreuve, tandis que Kane, à une unité de son rival, reste en lice pour le Soulier d’or. Les deux hommes auront à cœur de rester dans la course à ce titre individuel lorsqu’ils s’affronteront au stade des Miami Dolphins, franchise de la NFL.
Comment contenir Haaland, ce buteur prolifique ?
Interrogé sur la manière de contenir des joueurs du calibre de Haaland, l’ancien défenseur central anglais Walker, auteur de 59 sélections – s’exprimant dans le cadre d’un partenariat avec un site de paris sur la Coupe du monde – a déclaré à GOAL : « Soyons honnêtes, c’est la Coupe du monde, il y a des footballeurs fantastiques sur le terrain, donc ça va toujours être difficile.
Des joueurs comme Haaland ou [Kylian] Mbappé ne participent pas toujours au jeu, mais ils peuvent créer un éclair de génie. Face à la Norvège, la concentration sera donc primordiale. On peut contenir Haaland pendant 98 minutes ; à la 99e, il surgit et inscrit un doublé. La concentration et la cohésion seront décisives.
Quand un joueur est expulsé, comme cela nous est arrivé [en huitièmes de finale contre le Mexique], c’est la cohésion collective qui permet d’obtenir le résultat. Les buts sont marqués par des individus, mais cette cohésion montre que tout le monde est sur la même longueur d’onde : “On ne quittera pas ce terrain sans encaisser de but après l’expulsion de [Jarell] Quansah”.
« Il faut y croire. Et quand tout le groupe y croit, comme je l’ai vu pendant notre parcours en Coupe du monde, l’effet s’amplifie. Tour après tour, la cohésion se renforce, et c’est là-dessus qu’il faut s’appuyer.
« Et ce n’est pas un seul défenseur qui marque Haaland, c’est tout le monde qui joue son rôle, qui se resserre, qui court vers l’avant, car on sait qu’il est dangereux.
« Je ne crois pas que tout le match se résume à Haaland, pas du tout. Nous devons gagner nos duels sur l’ensemble du terrain. Mais cette cohésion, celle qu’ils ont affichée contre le Mexique, ils doivent la transposer face à la Norvège. »
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Tuchel doit faire preuve d'ingéniosité sur le plan tactique
Suspendu deux matchs après son expulsion au stade Azteca, Quansah est forfait, tandis que le capitaine de Chelsea, Reece James, est toujours à l’infirmerie. L’Angleterre doit donc composer avec des problèmes défensifs juste avant d’affronter Haaland.
Thomas Tuchel dispose toutefois d’un effectif suffisamment talentueux pour procéder à quelques ajustements tactiques sans perturber le schéma de jeu collectif. Si les Three Lions parviennent à neutraliser ce redoutable numéro 9 ce week-end, ils auront toutes les chances de faire un pas de plus vers l’imitation des légendes de 1966.
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