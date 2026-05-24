Comment Manchester United entend empêcher Jadon Sancho, dont le transfert de 73 millions de livres s’est révélé être un flop, de quitter Old Trafford dans le cadre d’un départ à prix réduit, après un prêt difficile à Aston Villa où il n’a marqué qu’un seul but

Selon Bild, Manchester United s’apprêterait à activer l’option de prolongation du contrat de Sancho, qui expire cet été, afin d’assurer la perception d’une indemnité de transfert substantielle pour l’ailier.

Cette mesure doit éviter au joueur de 24 ans de partir libre, ou de rejoindre un autre club à moindre coût, ce qui constituerait une perte substantielle par rapport aux 73 millions de livres investis initialement. Bien que l’international anglais n’ait pas retrouvé son meilleur niveau depuis son arrivée à Old Trafford en 2021, les dirigeants estiment prioritaire de préserver sa valeur marchande.

En prolongeant son contrat, le club conserve ainsi un levier précieux dans les négociations avec les prétendants qui espéraient profiter de ses performances irrégulières en prêt pour le recruter à moindre coût.