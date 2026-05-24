Getty Images Sport
Traduit par
Comment Manchester United entend empêcher Jadon Sancho, dont le transfert de 73 millions de livres s’est révélé être un flop, de quitter Old Trafford dans le cadre d’un départ à prix réduit, après un prêt difficile à Aston Villa où il n’a marqué qu’un seul but
United prévoit un mécanisme de déclenchement contractuel pour préserver la valeur
Selon Bild, Manchester United s’apprêterait à activer l’option de prolongation du contrat de Sancho, qui expire cet été, afin d’assurer la perception d’une indemnité de transfert substantielle pour l’ailier.
Cette mesure doit éviter au joueur de 24 ans de partir libre, ou de rejoindre un autre club à moindre coût, ce qui constituerait une perte substantielle par rapport aux 73 millions de livres investis initialement. Bien que l’international anglais n’ait pas retrouvé son meilleur niveau depuis son arrivée à Old Trafford en 2021, les dirigeants estiment prioritaire de préserver sa valeur marchande.
En prolongeant son contrat, le club conserve ainsi un levier précieux dans les négociations avec les prétendants qui espéraient profiter de ses performances irrégulières en prêt pour le recruter à moindre coût.
- Getty Images Sport
Un retour à Dortmund se dessine pour Sancho.
Selon des sources allemandes, Jadon Sancho presserait pour revenir définitivement au Borussia Dortmund. C’est dans ce grand club de Bundesliga qu’il s’est révélé, et le directeur sportif Lars Ricken serait informé de sa volonté de retrouver le Signal Iduna Park pour un troisième passage.
Néanmoins, le club évalue encore la capacité du joueur à retrouver le niveau de classe mondiale qu’il affichait lors de son premier passage en Allemagne.
Reste à convaincre Manchester United, qui réclame toujours une indemnité élevée. Si Sancho voit dans un retour au Westfalenstadion le meilleur moyen de relancer sa carrière, la réticence des Red Devils à baisser leurs exigences pourrait constituer un obstacle de taille pour le club allemand, peu enclin à payer une prime pour un joueur dont la valeur a considérablement baissé au cours des deux dernières saisons.
Les difficultés persistent pendant le prêt à Aston Villa
Le dernier prêt de Sancho à Aston Villa n’a guère suffi pour convaincre les observateurs qu’il avait retrouvé son meilleur niveau.
Sous les ordres d’Unai Emery, l’ailier s’est retrouvé en marge de l’effectif, ne totalisant que neuf titularisations en Premier League. Son rendement reste préoccupant, avec un seul but à son actif durant une période difficile dans les Midlands, où il n’a pas réussi à s’imposer comme titulaire régulier.
Lors de la finale de la Ligue Europa remportée par les Villans face à Fribourg – leur premier trophée majeur depuis trois décennies –, l’international anglais n’a obtenu qu’une entrée en jeu de neuf minutes en toute fin de rencontre.
- Getty Images Sport
L’intérêt manifesté par le club turc offre une échappatoire alternative.
Si un retour en Allemagne paraît peu probable, un transfert vers la Super Lig turque se profile pour ce produit du centre de formation de Manchester City.
Les géants stambouliotes Fenerbahçe, Beşiktaş et Galatasaray, désireux de renforcer leurs lignes offensives, ont été cités parmi les prétendants à l’ailier.
Selon certaines rumeurs, Sancho aurait déjà eu des discussions préliminaires à Istanbul concernant un éventuel transfert.