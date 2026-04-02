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Comment Liverpool pourrait voir ses plans de transfert contrecarrés concernant Yan Diomande, la jeune star du RB Leipzig évaluée à 100 millions d'euros
Leipzig s'apprête à contrecarrer une tentative de recrutement à Anfield
Selon Sky Allemagne, le club de Bundesliga travaille d'arrache-pied pour convaincre son jeune prodige de 19 ans de signer un nouveau contrat à long terme. Le contrat proposé prévoit une augmentation de salaire substantielle en raison de ses récentes performances exceptionnelles, mais il comporte une condition importante pour les clubs intéressés. L'objectif principal de Leipzig est de supprimer toute clause de libération existante ou future. Ce faisant, le club s'assure que les parties intéressées ne puissent pas contourner les négociations en se contentant de payer une somme forfaitaire, forçant ainsi Liverpool à satisfaire ses exigences à la table des négociations.
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Stratégie contractuelle
Florian Plettenberg, journaliste chez Sky Allemagne, a mis en lumière les subtilités de cet accord, soulignant que la suppression d'une clause de départ constituait « l'aspect le plus crucial » du plan du club visant à conserver l'ailier.
« Le RB Leipzig prévoit de récompenser Yan Diomande avec un nouveau contrat et une augmentation de salaire liée à ses performances, sans ajouter de clause libératoire », a déclaré Plettenberg. « Le RB souhaite garder son jeune talent de 19 ans pour une saison supplémentaire, mais serait prêt à examiner des offres à partir de 100 millions d'euros. Liverpool le suit de près et reste en contact avec ses agents. »
Une valorisation à neuf chiffres
Si le club espère que l'adolescent restera à la Red Bull Arena pour une saison supplémentaire, il a fixé en interne une valeur de marché astronomique de 100 millions d'euros (87 millions de dollars / 115 millions de dollars) pour ses services. Ce prix d'entrée élevé vise à dissuader tous les clubs, à l'exception des plus puissants financièrement du football mondial. Liverpool reste un grand admirateur de l'Ivoirien. Cependant, en l'absence de clause libératoire à déclencher, les Reds risquent de devoir mener des négociations épuisantes avec un club réputé pour sa pression constante sur les prix, ce qui pourrait les empêcher de le recruter cet été.
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Et maintenant ?
La situation reste incertaine alors que Diomande évalue ses options. Si une augmentation de salaire est séduisante, la perspective d’être lié par un contrat sans issue de secours pourrait constituer un point de friction pour un joueur qui sait que sa cote est actuellement au plus haut, sous le regard des plus grands clubs européens. Il va toutefois rester concentré sur son objectif : aider Leipzig à décrocher une place en Ligue des champions pour la saison prochaine. L'équipe d'Ole Werner occupe actuellement la quatrième place de la Bundesliga avec 55 points en 27 matches, à trois points de Stuttgart, troisième. Elle affrontera le Werder Brême samedi prochain.