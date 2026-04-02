Comment Liverpool pourrait voir ses plans de transfert contrecarrés concernant Yan Diomande, la jeune star du RB Leipzig évaluée à 100 millions d'euros

Florian Plettenberg, journaliste chez Sky Allemagne, a mis en lumière les subtilités de cet accord, soulignant que la suppression d'une clause de départ constituait « l'aspect le plus crucial » du plan du club visant à conserver l'ailier.

« Le RB Leipzig prévoit de récompenser Yan Diomande avec un nouveau contrat et une augmentation de salaire liée à ses performances, sans ajouter de clause libératoire », a déclaré Plettenberg. « Le RB souhaite garder son jeune talent de 19 ans pour une saison supplémentaire, mais serait prêt à examiner des offres à partir de 100 millions d'euros. Liverpool le suit de près et reste en contact avec ses agents. »