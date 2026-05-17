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Comment Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont influencé la décision de Robert Lewandowski de quitter Barcelone en tant qu’agent libre – l’attaquant polonais envisageant des offres de la MLS et de la Saudi Pro League
Le modèle Messi-Ronaldo
Alors que Robert Lewandowski s’apprête à quitter la Catalogne, l’excellence constante de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo a joué un rôle déterminant dans sa décision. L’attaquant de 37 ans a vu ses rivaux de toujours continuer à faire la une des journaux et à mener l’attaque de l’Inter Miami et d’Al-Nassr respectivement, ce qui a renforcé son envie de rester un pilier de l’équipe titulaire.
Piotr Urban, fils de l’ancien sélectionneur polonais Jan Urban, a éclairé la mentalité de l’attaquant. « On pourrait dire qu’il a tout en Espagne : un grand club, une belle ville, le prestige, l’argent, les trophées et une famille heureuse. Mais il sait que sa carrière n’est pas finie. Il voit Messi et Ronaldo briller dans leurs clubs respectifs et refuse de se contenter d’un rôle de remplaçant. Cette ambition a toujours guidé sa carrière. »
- AFP
Frustration face à un rôle réduit
La saison 2025-2026 s’est avérée délicate pour Robert Lewandowski sous les ordres de Hansi Flick. Malgré son statut de légende, l’attaquant n’a été titularisé qu’à 15 reprises en 29 apparitions en Liga, un bilan qui, selon certaines sources, agace un joueur convaincu de sa valeur au plus haut niveau. Alors qu’il approche de la fin de sa carrière, Lewandowski refuse désormais un rôle de second plan.
« Ce n’est pas Barcelone qui se sépare de Lewandowski, c’est Robert qui quitte Barcelone. Et, honnêtement, je ne lui en veux pas », ajoute Urban. « Il est plus avantageux pour Barcelone que Lewandowski reste. Le président Laporta l’a d’ailleurs reconnu en interview. Stratégiquement, c’est plus logique. Pour moi, la position de Lewandowski est claire : c’est lui qui démissionne de Barcelone. »
À la recherche d’un point d’appui initial précis
Le départ de Lewandowski semble motivé par des raisons sportives plutôt que financières, même si sa prochaine destination lui offrira sans aucun doute un contrat très avantageux. L'attaquant privilégie un projet où il serait titulaire indiscutable, ce qui n'est plus garanti chez les Blaugrana, le club s'apprêtant à renouveler son attaque sous la houlette de Flick.
Urban a ajouté : « Robert attend sans doute de savoir s’il sera vraiment titulaire à Barcelone. Il veut un statut clair et occuper le poste d’attaquant titulaire. Cela lui importe plus que le club où il jouera. Je suis convaincu que son rôle de second couteau cette saison l’a freiné. »
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Prochain arrêt : MLS ou Saudi Pro League ?
Son départ du grand club espagnol étant désormais pratiquement confirmé, la course pour s'attacher les services de Lewandowski se résume désormais à deux options distinctes. La Major League Soccer demeure une destination crédible, le Chicago Fire étant en pole position pour accueillir le Polonais aux États-Unis. Mais la Saudi Pro League et son pouvoir financier entrent aussi dans la course. Al-Hilal tiendrait actuellement la corde pour attirer l’ex-star du Bayern Munich au Moyen-Orient, où il pourrait à nouveau croiser la route de Ronaldo.