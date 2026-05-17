Comment Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont influencé la décision de Robert Lewandowski de quitter Barcelone en tant qu’agent libre – l’attaquant polonais envisageant des offres de la MLS et de la Saudi Pro League

Alors que Robert Lewandowski s’apprête à quitter la Catalogne, l’excellence constante de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo a joué un rôle déterminant dans sa décision. L’attaquant de 37 ans a vu ses rivaux de toujours continuer à faire la une des journaux et à mener l’attaque de l’Inter Miami et d’Al-Nassr respectivement, ce qui a renforcé son envie de rester un pilier de l’équipe titulaire.

Piotr Urban, fils de l’ancien sélectionneur polonais Jan Urban, a éclairé la mentalité de l’attaquant. « On pourrait dire qu’il a tout en Espagne : un grand club, une belle ville, le prestige, l’argent, les trophées et une famille heureuse. Mais il sait que sa carrière n’est pas finie. Il voit Messi et Ronaldo briller dans leurs clubs respectifs et refuse de se contenter d’un rôle de remplaçant. Cette ambition a toujours guidé sa carrière. »