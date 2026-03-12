Getty Images Sport
Comment les résultats catastrophiques des clubs de Premier League en Ligue des champions compromettent leurs espoirs d'obtenir à nouveau cinq places qualificatives la saison prochaine
Résultats cauchemardesques pour les géants anglais
Manchester City s'est incliné 3-0 face au Real Madrid lors du match aller des huitièmes de finale, tandis que Chelsea a subi une défaite cuisante 5-2 face au Paris Saint-Germain. Ces résultats s'inscrivent dans la tendance observée en milieu de semaine, avec la défaite 5-2 de Tottenham face à l'Atlético Madrid, celle 1-0 de Liverpool face à Galatasaray et le match nul 1-1 de Newcastle à domicile face à Barcelone, laissant la course au coefficient largement ouverte et l'écart avec l'Espagne et l'Allemagne se réduire rapidement.
Comprendre la bataille des coefficients
Le système EPS divise le total des points de coefficient d'un pays par le nombre d'équipes participantes. L'Angleterre reste en tête du classement avec une moyenne de 22,513, mais plusieurs équipes de Premier League sont désormais sur le point d'être éliminées prématurément. Si City, Chelsea et les Spurs ne parviennent pas à rattraper leur retard, le total des points disponibles pour l'Angleterre s'épuisera. Cela refléterait la saison 2023-24, où l'Angleterre semblait destinée à obtenir une place EPS avant qu'Arsenal et Man City ne soient éliminés de manière inattendue en quarts de finale, permettant à d'autres nations de dépasser la Premier League au classement final.
Les chiffres derrière la course aux coefficients
Malgré les récents revers, l'Angleterre conserve sa place en tête du classement par coefficient avec une moyenne de 22,513. Cela lui assure une confortable avance sur l'Espagne (18,031) et l'Allemagne (18,000), même si l'écart n'est plus aussi important. Le système récompense la régularité à tous les niveaux : chaque victoire rapporte deux points à une nation, tandis qu'un match nul en rapporte un.
Au-delà des résultats des matchs, le système de « points bonus » joue un rôle essentiel dans le classement final. La progression dans les phases à élimination directe ajoute un poids essentiel à la moyenne, la Ligue des champions offrant la récompense la plus élevée avec 1,5 point, suivie de 1 point pour la Ligue Europa et 0,5 pour la Ligue Europa Conférence. Ces incitations, combinées aux points pondérés déjà attribués pour les positions finales en phase de championnat, signifient que les parcours longs dans le tournoi principal sont le moyen le plus rapide d'obtenir une place supplémentaire pour la qualification.
Pression jeudi soir pour le peloton poursuivant
L'attention se porte désormais sur l'Europa League et la Ligue Europa Conférence, où Aston Villa, Nottingham Forest et Crystal Palace doivent prendre le relais. Chaque point compte désormais énormément pour le coefficient final de la saison. Si ces clubs parviennent à aller loin dans la compétition, ils pourraient fournir le tampon nécessaire pour repousser la menace de la Liga et de la Bundesliga.
