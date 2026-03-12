Comment les résultats catastrophiques des clubs de Premier League en Ligue des champions compromettent leurs espoirs d'obtenir à nouveau cinq places qualificatives la saison prochaine

Malgré les récents revers, l'Angleterre conserve sa place en tête du classement par coefficient avec une moyenne de 22,513. Cela lui assure une confortable avance sur l'Espagne (18,031) et l'Allemagne (18,000), même si l'écart n'est plus aussi important. Le système récompense la régularité à tous les niveaux : chaque victoire rapporte deux points à une nation, tandis qu'un match nul en rapporte un.

Au-delà des résultats des matchs, le système de « points bonus » joue un rôle essentiel dans le classement final. La progression dans les phases à élimination directe ajoute un poids essentiel à la moyenne, la Ligue des champions offrant la récompense la plus élevée avec 1,5 point, suivie de 1 point pour la Ligue Europa et 0,5 pour la Ligue Europa Conférence. Ces incitations, combinées aux points pondérés déjà attribués pour les positions finales en phase de championnat, signifient que les parcours longs dans le tournoi principal sont le moyen le plus rapide d'obtenir une place supplémentaire pour la qualification.