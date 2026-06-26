Comment Rice en est-il arrivé là, et dans quelle mesure son transfert à l’Emirates Stadium lui a-t-il permis d’exprimer pleinement son potentiel ? Interrogé sur le sujet, Butcher, ancien capitaine de l’Angleterre – s’exprimant dans le cadre de la campagne « Shirtiette » de Domino’s – a confié à GOAL son analyse sur celui qui devrait un jour porter le brassard des Three Lions : « Quand je suis passé d’Ipswich aux Rangers en 1986, le club où j’arrivais avait déjà gagné plus de titres que celui que je quittais.

« Évidemment, les Rangers avaient leur public et leur histoire, et en passant de West Ham à Arsenal, on constate qu’Arsenal a lui aussi remporté de nombreux titres. On a l’impression de passer deux ou trois niveaux au-dessus, car c’est un monde tellement plus grand, tellement différent.

Je sais que West Ham traverse une mauvaise passe en ce moment, une période difficile, mais Arsenal a toujours été au top, notamment grâce à Arsène Wenger qui a remporté des trophées et obtenu d’excellents résultats en Europe.

« Pour moi, rejoindre les Rangers, c’était un peu comme me dire : “Bon, là, je dois vraiment élever mon niveau de jeu”. Ça vous pousse à mieux jouer. Ça vous oblige à élever votre niveau, car tout le monde veut vous battre encore plus qu’avant.

Quand on affronte West Ham, on se dit : “On peut les battre”. Mais quand on joue contre Arsenal, l’adversaire pense : “Ils peuvent nous en coller cinq ou six”. Mentalement, il faut donc passer un cap.

« Les dimensions mentale et physique sont indissociables, mais le mental prend encore plus d’importance quand les responsabilités s’alourdissent. Quand on endosse le brassard de capitaine de l’Angleterre, la charge est trois, voire cinq fois plus lourde qu’en club.

« Je pense que Declan fait partie de ceux qui ont désormais accédé à la scène internationale. Il évolue à un poste formidable.

Il se projette vers l’avant tout en sachant revenir défendre, et il peut endosser plusieurs rôles. C’est un véritable leader qui dynamise le milieu de terrain.

Et avec Harry Kane en attaque, vous avez deux leaders capables de mobiliser le groupe et d’être entendus. »