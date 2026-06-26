Getty
Traduit par
Comment le transfert de Declan Rice à Arsenal, estimé à 105 millions de livres sterling, l’a propulsé « trois niveaux » plus haut : selon l’ancien capitaine de l’équipe d’Angleterre, la star des Gunners est destinée à prendre un jour le brassard de Harry Kane
- Getty Images Sport
De West Ham à Arsenal : Rice a complètement transformé son jeu
Ce joueur de 27 ans, toujours en mouvement, a parcouru un long chemin depuis ses débuts modestes. Après avoir été écarté par Chelsea alors qu’il était encore jeune, il a percé chez les seniors à West Ham, alors que l’on se demandait s’il était plutôt un milieu défensif ou un défenseur central combatif.
Polyvalent, il arpente désormais tout le terrain, a ajouté des buts à son répertoire et constitue une menace constante sur coups de pied arrêtés grâce à ses centres précis. Plus cantonné à un seul poste, il est aujourd’hui reconnu comme l’un des tout meilleurs à son poste.
En quoi le transfert à Arsenal a profité au futur capitaine de l'équipe d'Angleterre
Comment Rice en est-il arrivé là, et dans quelle mesure son transfert à l’Emirates Stadium lui a-t-il permis d’exprimer pleinement son potentiel ? Interrogé sur le sujet, Butcher, ancien capitaine de l’Angleterre – s’exprimant dans le cadre de la campagne « Shirtiette » de Domino’s – a confié à GOAL son analyse sur celui qui devrait un jour porter le brassard des Three Lions : « Quand je suis passé d’Ipswich aux Rangers en 1986, le club où j’arrivais avait déjà gagné plus de titres que celui que je quittais.
« Évidemment, les Rangers avaient leur public et leur histoire, et en passant de West Ham à Arsenal, on constate qu’Arsenal a lui aussi remporté de nombreux titres. On a l’impression de passer deux ou trois niveaux au-dessus, car c’est un monde tellement plus grand, tellement différent.
Je sais que West Ham traverse une mauvaise passe en ce moment, une période difficile, mais Arsenal a toujours été au top, notamment grâce à Arsène Wenger qui a remporté des trophées et obtenu d’excellents résultats en Europe.
« Pour moi, rejoindre les Rangers, c’était un peu comme me dire : “Bon, là, je dois vraiment élever mon niveau de jeu”. Ça vous pousse à mieux jouer. Ça vous oblige à élever votre niveau, car tout le monde veut vous battre encore plus qu’avant.
Quand on affronte West Ham, on se dit : “On peut les battre”. Mais quand on joue contre Arsenal, l’adversaire pense : “Ils peuvent nous en coller cinq ou six”. Mentalement, il faut donc passer un cap.
« Les dimensions mentale et physique sont indissociables, mais le mental prend encore plus d’importance quand les responsabilités s’alourdissent. Quand on endosse le brassard de capitaine de l’Angleterre, la charge est trois, voire cinq fois plus lourde qu’en club.
« Je pense que Declan fait partie de ceux qui ont désormais accédé à la scène internationale. Il évolue à un poste formidable.
Il se projette vers l’avant tout en sachant revenir défendre, et il peut endosser plusieurs rôles. C’est un véritable leader qui dynamise le milieu de terrain.
Et avec Harry Kane en attaque, vous avez deux leaders capables de mobiliser le groupe et d’être entendus. »
- Domino's
L'Angleterre pourra-t-elle mettre fin à 60 ans de frustration en 2026 ?
En 2026, Rice a contribué à mettre fin à 22 ans d’attente pour Arsenal en décrochant le titre de champion de Premier League, intégrant ainsi la première équipe des Gunners à soulever ce trophée depuis les légendaires « Invincibles » de la saison 2003-2004.
Il vise désormais à imiter d’autres légendes sur la scène internationale, alors que l’Angleterre, en Amérique du Nord, cherche à mettre fin à 60 ans de souffrance. Y parviendront-ils ? Butcher, qui avait contribué au parcours des Three Lions jusqu’aux demi-finales de la Coupe du monde de la FIFA en 1990, analyse : « On pointe toujours du doigt l’Angleterre en disant : “En phases à élimination directe, on ne bat pas les équipes du top 10 et on ne fait pas ce qu’il faut”.
« Si l’on veut remporter la Coupe du monde, il faut battre les meilleures équipes. Je pense que nous sommes désormais mieux armés pour y parvenir. Je pense que le match contre le Ghana a donné à Thomas Tuchel une bonne indication de ce qu’est son équipe et de ce qu’est sa meilleure formation.
« Certains joueurs, comme Bukayo Saka, attendent leur tour avant d’entrer en jeu. Pourtant, dès qu’il est monté au créneau, il a tenté une frappe splendide, repoussée par une parade remarquable du gardien ghanéen. C’est précisément ce genre de talent capable d’ouvrir les défenses, et je le verrais bien titulaire ; il n’en est pas loin. »
L'Angleterre est convaincue de pouvoir battre les meilleures nations du football mondial.
Butcher a encouragé les supporters à se déchaîner lors des prochaines célébrations au pays : « On a regardé le match contre la Croatie et on s’est tous dit que c’était l’un des meilleurs matchs qu’on ait jamais vus de la part de l’Angleterre. Je suis sûr que tout volait dans tous les sens pendant ce match. C’est cette joie, cette joie débridée de voir l’Angleterre marquer en Coupe du monde et battre des équipes vraiment très bonnes.
Les cadors – Brésil, France, Espagne, Allemagne et les autres – n’auront d’autre choix que d’attaquer, car ils en ont les moyens et parce qu’ils estimeront devoir le faire, ce qui ouvrira davantage les débats.
« Je pense que c’est en phase à élimination directe que l’Angleterre prendra vraiment son envol. Elle possède les atouts et un sélectionneur capable de repousser tous ses adversaires. Si on échoue, ce ne sera pas faute d’avoir essayé.
« Ce groupe m’enthousiasme, et le sélectionneur me convainc de plus en plus par ses déclarations, ses actes et sa gestion des moments tendus. Il s’agace sur le banc quand rien ne fonctionne, puis il se montre à l’aise avec la presse, communique bien avec les joueurs et leur demande beaucoup, comme on l’attend d’un sélectionneur anglais. Je suis donc impatient d'aborder les huitièmes de finale. Je suis convaincu que nous pouvons battre n'importe quel adversaire. »
L’Angleterre conclura sa phase de groupes face au Panama, samedi au New Jersey. Déjà qualifiée pour les seizièmes de finale, elle cherche désormais à verrouiller la meilleure place possible. De quoi offrir à ses fidèles de nouvelles occasions de célébrer.
Coupe du monde 2026 : les célébrations les plus enthousiastes sont vivement encouragées.
Regarder un match de football peut vite tourner au cauchemar pour vos vêtements. C’est pourquoi Domino’s lance la « Shirtiette », un maillot de foot confectionné en tissu de serviette, conçu pour que les supporters affichent avec fierté les traces de pizza cet été. La marque de pizzas offre gratuitement ces maillots aux fans anglais et écossais, afin qu’ils puissent se salir les jours de match, en acceptant bon gré mal gré les éclaboussures lors des célébrations de buts, des penalties manqués ou des crises de rage provoquées par le VAR.
Confectionnés dans un tissu absorbant de type serviette, ces maillots permettent d’éponger les éclaboussures de sauce pizza, les glissades de mozzarella et autres chutes de garnitures depuis le canapé. La « Shirtiette » est disponible sur www.dominosshirtiette.com, où les supporters anglais et écossais peuvent s’inscrire pour recevoir une édition limitée aux couleurs de leur sélection.