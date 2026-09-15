Comment le Milan change en Ligue Europa : Moreira avec Chukuwueze. Camarda encore sur le banc

L’AC Milan est au complet avec le retour à plein régime de Gabbia. Le vice-capitaine milanais devrait d’ailleurs être la seule nouveauté dans le onze en ce qui concerne le secteur défensif, avec De Winter qui se dirige vers un tour de repos. Le seul absent est Bondo, qui ne fait pas partie du projet technique d’Amorim et ne sera pas réintégré malgré la demande écrite présentée par les avocats du milieu de terrain français via une PEC. Parmi les joueurs les plus en forme, il y a assurément Chukwueze : l’international nigérian est en très bonne condition physique et fait aussi partie des joueurs qui aident le groupe à renforcer la sérénité et la cohésion, y compris avec les nouvelles recrues.