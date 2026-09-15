Ambiance détendue à Milanello à la veille immédiate de la première sortie en Ligue Europa à San Siro contre Benfica. Ruben Amorim a prononcé un discours de quelques minutes devant l’équipe : le technicien portugais a demandé à ses joueurs de mettre en pratique ce qu’ils travaillent lors des derniers entraînements.
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Comment le Milan change en Ligue Europa : Moreira avec Chukuwueze. Camarda encore sur le banc
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L’AC Milan est au complet avec le retour à plein régime de Gabbia. Le vice-capitaine milanais devrait d’ailleurs être la seule nouveauté dans le onze en ce qui concerne le secteur défensif, avec De Winter qui se dirige vers un tour de repos. Le seul absent est Bondo, qui ne fait pas partie du projet technique d’Amorim et ne sera pas réintégré malgré la demande écrite présentée par les avocats du milieu de terrain français via une PEC. Parmi les joueurs les plus en forme, il y a assurément Chukwueze : l’international nigérian est en très bonne condition physique et fait aussi partie des joueurs qui aident le groupe à renforcer la sérénité et la cohésion, y compris avec les nouvelles recrues.
Confirmation pour Moreira
Modric débutera demain sur le banc, tandis qu’au milieu, il y aura de la place pour l’indispensable Musah. Amorim lèvera aujourd’hui le doute entre Jashari et Rabiot : l’ancien de Bruges pourrait retrouver le onze titulaire vingt jours après la dernière fois (Torino-Milan du 23 août, NDLR). Moreira, auteur d’une prestation extraordinaire contre la Lazio avec son premier doublé en carrière, jouera sur le flanc gauche avec Chukwueze dans le couloir opposé.
La tentation Hutchinson
L’ancien du match, Gonçalo Ramos, partira à la chasse de son premier but européen sous le maillot de l’AC Milan justement contre « son » Benfica. Un match spécial pour le numéro 9 de l’AC Milan : avec les Aigles de Lisbonne, l’ancien du PSG a totalisé 106 apparitions et 41 buts en équipe première. Pulisic fera ses débuts comme titulaire en soutien de l’attaque, avec Hutchinson qui pourrait être la grande surprise du onze de départ : l’ancien de Nottingham Forest est en ballotage avec Cisse.
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